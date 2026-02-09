Salud

La frecuencia de la eyaculación, entre las claves para prevenir el cáncer de próstata

Según Harvard Health Publishing, la vida sexual activa figura entre las seis acciones con evidencia científica, junto a otros cinco hábitos de prevención

Cáncer de próstata: alta incidencia
Cáncer de próstata: alta incidencia global y un tabú que retrasa la detección temprana (EuropaPress)

Cada año, más de un millón de hombres en todo el mundo reciben el diagnóstico de cáncer de próstata, lo que lo posiciona como el segundo tipo de cáncer más frecuente entre la población masculina, según el World Cancer Research Fund.

A pesar de su elevada incidencia, el tema sigue siendo tabú: muchos evitan hablarlo, posponen los chequeos médicos o subestiman la necesidad de controles regulares, lo que dificulta la detección temprana y limita las opciones de un tratamiento eficaz, advierte Mayo Clinic.

Si bien existen factores de riesgo que no pueden modificarse, como la edad, la ascendencia o la carga genética, los especialistas coinciden en que incorporar ciertos hábitos saludables puede ser determinante para reducir la probabilidad de desarrollar la enfermedad y mejorar la salud general.

El cáncer de próstata afecta principalmente a hombres mayores de 50 años, pero la American Cancer Society subraya que la prevalencia es significativamente más alta en hombres afrodescendientes y en quienes tienen familiares directos –padre, abuelo o hermanos– que hayan padecido la enfermedad.

Además, mutaciones genéticas hereditarias, como las asociadas al Síndrome de Lynch, pueden aumentar de forma considerable el riesgo de aparición del tumor.

Factores de riesgo y prevención:
Factores de riesgo y prevención: genética, edad y hábitos que influyen en el desarrollo del cáncer de próstata (VisualesIA)

Mayo Clinic enfatiza la importancia del estilo de vida en la prevención y la detección temprana. “Es esencial para acceder a tratamientos oportunos y aumentar las probabilidades de un desenlace favorable”, recomienda la institución.

Por este motivo, adoptar estas seis medidas respaldadas por la evidencia científica resulta clave para todos los hombres.

1. Alimentación adecuada

El centro universitario Johns Hopkins Medicine advierte que una dieta rica en grasas saturadas y trans, presentes en alimentos ultraprocesados, embutidos y frituras, se asocia a un mayor riesgo de cáncer de próstata. Por el contrario, el consumo de grasas saludables, como las omega-3 presentes en pescados azules y nueces, resulta protector.

Los expertos sugieren aumentar la ingesta diaria de frutas, verduras frescas, soja y té verde, cuyos componentes antioxidantes ayudan a reducir la inflamación y pueden disminuir el riesgo tumoral.

Además, es preferible evitar las carnes cocidas a altas temperaturas, a la parrilla o fritas, ya que pueden liberar compuestos dañinos relacionados con la carcinogénesis.

La alimentación como aliada con
La alimentación como aliada con frutas, verduras y antioxidantes que pueden ayudar a reducir el riesgo tumoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Ejercicio regular y control de peso

Diversos estudios avalados por Johns Hopkins Medicine y Mayo Clinic demuestran que la práctica constante de actividad física y el mantenimiento de un peso saludable no solo reducen el riesgo de cáncer de próstata, sino que también favorecen el sistema inmunológico y disminuyen la inflamación crónica.

La obesidad se vincula a formas más agresivas y avanzadas de la enfermedad, así como a un peor pronóstico y mayores complicaciones durante el tratamiento.

3. Evitar fumar

El consumo de tabaco constituye un factor agravante, señala Mayo Clinic. Estudios recientes muestran que los fumadores presentan mayor tendencia a la recurrencia del cáncer tras el tratamiento y aumentan las probabilidades de metástasis, es decir, de que la enfermedad se disemine a otros órganos.

Por ello, abandonar el tabaco es fundamental para la prevención y el control de la patología prostática.

4. Vida sexual activa y saludable

La publicación médica Harvard Health Publishing analiza la relación entre la frecuencia de la eyaculación y la incidencia de cáncer de próstata en estadios iniciales.

Según sus datos, los hombres que eyaculan aproximadamente 21 veces al mes podrían experimentar un efecto protector.

La frecuencia de la eyaculación
La frecuencia de la eyaculación y su posible efecto protector frente al cáncer de próstata en etapas tempranas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien los mecanismos no están del todo claros, algunos expertos plantean que la liberación regular de semen contribuye a eliminar sustancias potencialmente nocivas de la próstata. No obstante, este beneficio se asocia a la prevención en etapas tempranas y no en casos avanzados de la enfermedad.

5. Conocer y consultar el historial familiar y genético

La American Cancer Society recomienda a todos los hombres informarse sobre su historial familiar y, ante antecedentes directos o sospecha de mutaciones genéticas como el Síndrome de Lynch, consultar con un médico acerca de la posibilidad de realizar exámenes preventivos especializados, como el test genético o estudios de antígeno prostático específico (PSA).

Conocer estos antecedentes permite estimar el riesgo individual y definir estrategias de prevención personalizadas.

Importancia de los controles médicos regulares

La realización periódica de chequeos médicos es indispensable, especialmente en presencia de factores de riesgo. El examen físico de próstata y el análisis de PSA permiten detectar alteraciones de manera anticipada, lo que incrementa las posibilidades de un tratamiento exitoso.

Menos del 22% de los
Menos del 22% de los casos de cáncer de próstata en Colombia se detectan en estadios iniciales (crédito Freepik)

Los expertos internacionales coinciden en que el diagnóstico precoz sigue siendo el principal aliado para mejorar el pronóstico y la calidad de vida. La incorporación de hábitos saludables, la consulta médica oportuna y la información precisa sobre los factores de riesgo son herramientas fundamentales para la prevención del cáncer de próstata y el cuidado integral de la salud masculina.

