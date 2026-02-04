Omega-3 y salud mental adolescente: qué revelan los estudios más recientes sobre su uso terapéutico

Los suplementos de omega-3 generan interés como alternativa para la depresión en niños y adolescentes tras el aumento de casos postpandemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud mental de niños y adolescentes se ha convertido en una de las mayores preocupaciones globales tras la pandemia. El aumento significativo de los casos de depresión en la población juvenil ha encendido las alarmas en familias y profesionales, quienes buscan soluciones más allá de los tratamientos habituales, según expertos de la Fundación Iberoamericana de Nutrición.

Entre las alternativas que ganan terreno, los suplementos de omega-3 despiertan interés por su potencial para aliviar síntomas y su perfil de seguridad. Pero, ¿qué dicen los estudios científicos más recientes sobre su uso?

Impacto y desafíos en la atención de la depresión infantil

La depresión juvenil representa un problema de salud pública mundial. El crecimiento de casos después de la pandemia expuso la escasez de servicios de atención especializada y el impacto sobre el bienestar mental de menores de 19 años. Los trastornos depresivos figuran entre las principales causas de enfermedad durante la adolescencia y pueden afectar de forma duradera el desarrollo social, académico y familiar.

El uso de suplementos de ácidos grasos omega-3 es frecuente en adultos, donde algunas guías los incluyen como prevención o complemento de medicamentos antidepresivos.

Los estudios recientes muestran que la suplementación con omega-3 ofrece mejoras leves en los síntomas depresivos de niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis reciente examinó resultados de un estudio controlado en niños y adolescentes diagnosticados con depresión para determinar si la suplementación con omega-3 modifica la evolución de la enfermedad. Las investigaciones compararon los efectos de los suplementos con los de grupos control y analizaron factores como la dosis, el tipo de ácido graso (EPA, DHA), la edad, el sexo y la adherencia al tratamiento. El objetivo principal fue establecer si los síntomas mejoraban y si la intervención era segura para la población infantil y adolescente.

Consideraciones para el uso de omega-3 en menores

La utilización de suplementos de omega-3 debe considerarse únicamente como complemento de las terapias convencionales, no como sustituto. Los profesionales de la salud insisten en evaluar cada caso de manera individual y bajo seguimiento médico, especialmente en jóvenes que no toleran otros tratamientos o buscan alternativas no farmacológicas.

Es fundamental que las familias estén informadas acerca de las limitaciones actuales de la evidencia y evitar recomendar la suplementación como única opción, mencionan expertos de la Fundación Iberoamericana de Nutrición.

Las recomendaciones de los especialistas subrayan la importancia de educar a padres y cuidadores para que comprendan que el efecto de estos suplementos podría ser mínimo y que no reemplazan las terapias respaldadas por la evidencia científica.

Fomentar dietas equilibradas y el consumo regular de alimentos ricos en omega-3, como pescados grasos, semillas o frutos secos, constituye una estrategia válida, beneficiosa para la salud mental y el bienestar general.

Si se decide iniciar la suplementación, médicos y familias deben observar la evolución clínica de los síntomas y reevaluar periódicamente la necesidad de continuar o modificar el tratamiento. La clave está en la prudencia y el acompañamiento profesional ante un contexto de evidencia todavía insuficiente.

Perspectivas y necesidad de más investigación

Sigue vigente la necesidad de investigaciones más amplias y robustas que permitan aclarar los posibles beneficios tanto de la suplementación como del consumo regular de alimentos ricos en omega-3 para el manejo de la depresión en niños y adolescentes.

Los estudios futuros deberían incluir muestras más grandes, periodos de seguimiento prolongados y un análisis detallado de factores como la dosis óptima, el tipo de ácido graso (EPA vs. DHA), la edad, el sexo y la adherencia al tratamiento.

Las recomendaciones médicas resaltan la importancia de un seguimiento profesional y personalizado para el uso de omega-3 en menores (Freepik)

Además, es importante explorar cómo la suplementación con omega-3 podría interactuar con terapias convencionales, como la psicoterapia y la medicación, para determinar combinaciones más eficaces.

También se requiere investigación sobre los posibles efectos a largo plazo en la salud mental y física, así como estudios que evalúen la eficacia de la inclusión de alimentos ricos en omega-3 dentro de un enfoque dietético integral.

Este conocimiento más profundo permitirá ofrecer recomendaciones basadas en evidencia sólida y respaldará decisiones clínicas seguras y efectivas para mejorar el bienestar de los menores con depresión.