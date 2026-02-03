Salud

Respirar por la boca: el error cotidiano que podría estar saboteando tu salud y el bienestar diario

Una costumbre cotidiana y muchas veces inadvertida puede provocar fatiga crónica, bajo rendimiento cognitivo y alteraciones del sistema inmunitario. Según explicó MiNDFOOD, impacta tanto en adultos como en niños, pero puede corregirse con hábitos y tratamientos adecuados

Guardar
La respiración bucal impacta negativamente
La respiración bucal impacta negativamente en la salud general, desde la calidad del sueño hasta la concentración diaria en adultos y niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas como cansancio matutino, labios secos o menor atención pueden asociarse a una costumbre cotidiana poco percibida: la respiración bucal. Esta práctica, lejos de ser inofensiva, produce alteraciones en el sistema inmunitario, perjudica la calidad del sueño y dificulta la concentración, según explicó MiNDFOOD. Tanto adultos como niños se ven afectados, aunque existen formas de revertirla y mejorar la salud general.

Respirar correctamente resulta esencial para el funcionamiento de las defensas, la oxigenación cerebral y el descanso nocturno. La respiración nasal filtra y templa el aire antes de llegar a los pulmones, contribuye al equilibrio del sistema nervioso y favorece el desarrollo adecuado de la estructura facial, sobre todo en la infancia.

La obstrucción nasal persistente representa la causa más frecuente de la respiración bucal y puede deberse a alergias, resfriados, inflamación crónica o infecciones sinusales. En menores, amígdalas o adenoides agrandados y alteraciones estructurales, como el desvío del tabique nasal, también influyen.

Entre los principales síntomas de
Entre los principales síntomas de respirar por la boca destacan el mal aliento, la fatiga constante, los labios secos y la dificultad para mantener la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que el cuerpo se adapta a este patrón, puede mantenerlo incluso tras superar la causa inicial, lo que genera una reprogramación negativa de varios sistemas biológicos.

Además, factores ambientales como la exposición prolongada a contaminantes, el uso excesivo de calefacción o aire acondicionado y ciertos hábitos orales pueden agravar la tendencia a respirar por la boca, especialmente durante la noche.

Manifestaciones y consecuencias en niños y adultos

Entre los síntomas principales se encuentran la halitosis, sequedad bucal, labios agrietados, fatiga constante y dificultad para concentrarse. Los niños con respiración bucal suelen presentar problemas de atención, bajo rendimiento escolar y cambios en su morfología facial —como rostro alargado o mandíbula estrecha—.

En los niños, la respiración
En los niños, la respiración bucal puede provocar alteraciones faciales irreversibles, bajo rendimiento escolar y problemas en el desarrollo de las vías respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respiración bucal crónica incrementa la incidencia de caries, infecciones bucales, trastornos del sueño y una sensación de cansancio permanente. Muchas personas no asocian síntomas como ansiedad matutina o dolores de cabeza con su forma de respirar, explicó MiNDFOOD.

Los riesgos, tanto inmediatos como a largo plazo, son considerables: deterioro en la arquitectura del sueño, menor eficiencia de las defensas, baja producción de óxido nítrico —clave para la absorción de oxígeno— y disminución de la función cognitiva.

En los niños, estos daños pueden resultar irreversibles, afectando la formación de las vías respiratorias, el crecimiento facial y el aprendizaje.

La respiración por la boca
La respiración por la boca incrementa el riesgo de caries, infecciones orales, trastornos del sueño y menor eficacia del sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma que la respiración bucal puede influir negativamente en el estado de ánimo y en el metabolismo, provocando mayor irritabilidad y una tendencia al aumento de peso debido a la fatiga crónica y el descanso insuficiente.

Cómo corregir la respiración bucal

Corregir la respiración bucal y favorecer la respiración nasal es posible. Los adultos pueden mejorar la higiene nasal con soluciones salinas, tratar las alergias de forma adecuada y aplicar ejercicios específicos.

Corregir la respiración bucal implica
Corregir la respiración bucal implica mejorar la higiene nasal, tratar alergias, practicar ejercicios respiratorios y reforzar hábitos posturales adecuados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la postura de la lengua (apoyada en el paladar, labios cerrados, dientes ligeramente separados) y emplear cinta médica por la noche son estrategias que facilitan la respiración nasal. La práctica regular de técnicas como Buteyko o respiración diafragmática también ayuda a consolidar el patrón correcto.

En el caso de los niños, la detección e intervención temprana son fundamentales. Si aparecen signos de respiración bucal, MiNDFOOD aconseja consultar a un especialista en oído, nariz y garganta para descartar obstrucciones, evaluar posibles alergias y asegurar que el menor respire por la nariz al dormir.

La terapia miofuncional, centrada en fortalecer la musculatura orofacial y crear hábitos respiratorios saludables, constituye una alternativa efectiva y no invasiva.

Recuperar la respiración nasal fortalece
Recuperar la respiración nasal fortalece el sistema inmunitario, mejora la oxigenación cerebral y reduce el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuperar la respiración nasal adecuada mejora la calidad del sueño, la energía diaria y la capacidad cognitiva tanto en la infancia como en la adultez, según concluyó MiNDFOOD.

Además, adoptar este hábito reduce el riesgo de patologías respiratorias y cardiovasculares, fortalece el sistema inmunitario y permite disfrutar de un bienestar más integral y duradero.

Temas Relacionados

Respiración bucal crónicaRespiración nasalSalud infantilCalidad del sueñoTerapia miofuncionalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los 10 alimentos fitness que ayudan a ganar músculo y acelerar los resultados del entrenamiento

Qué opciones nutricionales elegir para favorecer el crecimiento muscular, mejorar la recuperación y potenciar los efectos del entrenamiento, según especialistas en nutrición

Los 10 alimentos fitness que

El error nocturno al cepillarse antes de dormir puede dañar la sonrisa sin que la mayoría lo advierta

Descuidar la rutina de higiene bucal facilita la acumulación de bacterias y pone en riesgo la salud dental, con consecuencias que trascienden lo estético, según coinciden expertos de Mayo Clinic y Cleveland Clinic

El error nocturno al cepillarse

Infección de oído medio: síntomas, causas y cuándo consultar al médico en niños y adultos

Es una de las causas más comunes de consulta pediátrica, y requiere atención médica para prevenir complicaciones en el desarrollo infantil y problemas auditivos de largo plazo

Infección de oído medio: síntomas,

Dormir con mascotas, una costumbre que plantea riesgos para la salud

El hábito de compartir la cama con animales domésticos es común, pero especialistas advierten sobre enfermedades transmisibles, alteraciones del sueño y problemas de higiene que pueden afectar a quienes mantienen esta práctica en sus hogares

Dormir con mascotas, una costumbre

Los síntomas de la menopausia precoz pueden no ser lo que la mayoría de las mujeres espera

Healthday Spanish

Los síntomas de la menopausia
DEPORTES
Rosario Challenger: Román Burruchaga brilló

Rosario Challenger: Román Burruchaga brilló en el debut y se espera un martes de alto voltaje

Federico Gómez: cómo se dio la convocatoria para la Copa Davis y por qué fue “un mimo al corazón”

Las razones por las que Faustino Oro es un fenómeno en el mundo del ajedrez: “Nunca hubo un caso igual”

“El abandono más insólito del año”: un tenista intentó una volea y se autolesionó

“Y va el tercero”: la emoción del Pity Martínez tras marcarle a Racing su primer gol en Tigre

TELESHOW
Quién fue eliminado en MasterChef

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

Santiago del Moro anticipó cambios fuertes en Gran Hermano Generación Dorada: “Llegan la placa planta y la puerta roja”

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity con Hija del fuego

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

Nicki Nicole se defendió de una supuesta polémica en los Premios Grammy con Billie Eilish: su descargo y el apoyo de Lali

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo contra instalaciones energéticas en Kiev: al menos 1.100 edificios no tienen calefacción

En medio de las advertencias de Trump, el régimen de Irán busca entablar negociaciones nucleares “equitativas” con Estados Unidos

El régimen cubano confirmó que hubo un “intercambio de mensajes” con Estados Unidos, pero aclaró que “no existe un diálogo”

Rusia advirtió que fuerzas militares extranjeras en Ucrania “se convertirán en objetivos legítimos”

Netanyahu advirtió que el régimen de Irán “sufrirá consecuencias insoportables” si decide atacar Israel