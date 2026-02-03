Respirar por la boca: el error cotidiano que podría estar saboteando tu salud y el bienestar diario

La respiración bucal impacta negativamente en la salud general, desde la calidad del sueño hasta la concentración diaria en adultos y niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas como cansancio matutino, labios secos o menor atención pueden asociarse a una costumbre cotidiana poco percibida: la respiración bucal. Esta práctica, lejos de ser inofensiva, produce alteraciones en el sistema inmunitario, perjudica la calidad del sueño y dificulta la concentración, según explicó MiNDFOOD. Tanto adultos como niños se ven afectados, aunque existen formas de revertirla y mejorar la salud general.

Respirar correctamente resulta esencial para el funcionamiento de las defensas, la oxigenación cerebral y el descanso nocturno. La respiración nasal filtra y templa el aire antes de llegar a los pulmones, contribuye al equilibrio del sistema nervioso y favorece el desarrollo adecuado de la estructura facial, sobre todo en la infancia.

La obstrucción nasal persistente representa la causa más frecuente de la respiración bucal y puede deberse a alergias, resfriados, inflamación crónica o infecciones sinusales. En menores, amígdalas o adenoides agrandados y alteraciones estructurales, como el desvío del tabique nasal, también influyen.

Entre los principales síntomas de respirar por la boca destacan el mal aliento, la fatiga constante, los labios secos y la dificultad para mantener la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que el cuerpo se adapta a este patrón, puede mantenerlo incluso tras superar la causa inicial, lo que genera una reprogramación negativa de varios sistemas biológicos.

Además, factores ambientales como la exposición prolongada a contaminantes, el uso excesivo de calefacción o aire acondicionado y ciertos hábitos orales pueden agravar la tendencia a respirar por la boca, especialmente durante la noche.

Manifestaciones y consecuencias en niños y adultos

Entre los síntomas principales se encuentran la halitosis, sequedad bucal, labios agrietados, fatiga constante y dificultad para concentrarse. Los niños con respiración bucal suelen presentar problemas de atención, bajo rendimiento escolar y cambios en su morfología facial —como rostro alargado o mandíbula estrecha—.

En los niños, la respiración bucal puede provocar alteraciones faciales irreversibles, bajo rendimiento escolar y problemas en el desarrollo de las vías respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respiración bucal crónica incrementa la incidencia de caries, infecciones bucales, trastornos del sueño y una sensación de cansancio permanente. Muchas personas no asocian síntomas como ansiedad matutina o dolores de cabeza con su forma de respirar, explicó MiNDFOOD.

Los riesgos, tanto inmediatos como a largo plazo, son considerables: deterioro en la arquitectura del sueño, menor eficiencia de las defensas, baja producción de óxido nítrico —clave para la absorción de oxígeno— y disminución de la función cognitiva.

En los niños, estos daños pueden resultar irreversibles, afectando la formación de las vías respiratorias, el crecimiento facial y el aprendizaje.

La respiración por la boca incrementa el riesgo de caries, infecciones orales, trastornos del sueño y menor eficacia del sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma que la respiración bucal puede influir negativamente en el estado de ánimo y en el metabolismo, provocando mayor irritabilidad y una tendencia al aumento de peso debido a la fatiga crónica y el descanso insuficiente.

Cómo corregir la respiración bucal

Corregir la respiración bucal y favorecer la respiración nasal es posible. Los adultos pueden mejorar la higiene nasal con soluciones salinas, tratar las alergias de forma adecuada y aplicar ejercicios específicos.

Corregir la respiración bucal implica mejorar la higiene nasal, tratar alergias, practicar ejercicios respiratorios y reforzar hábitos posturales adecuados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la postura de la lengua (apoyada en el paladar, labios cerrados, dientes ligeramente separados) y emplear cinta médica por la noche son estrategias que facilitan la respiración nasal. La práctica regular de técnicas como Buteyko o respiración diafragmática también ayuda a consolidar el patrón correcto.

En el caso de los niños, la detección e intervención temprana son fundamentales. Si aparecen signos de respiración bucal, MiNDFOOD aconseja consultar a un especialista en oído, nariz y garganta para descartar obstrucciones, evaluar posibles alergias y asegurar que el menor respire por la nariz al dormir.

La terapia miofuncional, centrada en fortalecer la musculatura orofacial y crear hábitos respiratorios saludables, constituye una alternativa efectiva y no invasiva.

Recuperar la respiración nasal fortalece el sistema inmunitario, mejora la oxigenación cerebral y reduce el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuperar la respiración nasal adecuada mejora la calidad del sueño, la energía diaria y la capacidad cognitiva tanto en la infancia como en la adultez, según concluyó MiNDFOOD.

Además, adoptar este hábito reduce el riesgo de patologías respiratorias y cardiovasculares, fortalece el sistema inmunitario y permite disfrutar de un bienestar más integral y duradero.