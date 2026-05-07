Diputados guatemaltecos registran ausentismo superior al 40 % durante el primer período de 2026

Tres diputados guatemaltecos superaron el 40% de inasistencia en el primer período de sesiones de 2026, revelando deficiencias en el control parlamentario y alimentando la desconfianza ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres diputados del Congreso de la República de Guatemala registraron niveles de ausentismo superiores al 40 % en el primer período de sesiones de 2026, un dato que, para la sociedad guatemalteca, expone las carencias del sistema de control parlamentario y alimenta la desconfianza ciudadana en la institución. De acuerdo con la Alianza para un Congreso Eficiente (ACE), las cifras derivadas del monitoreo de asistencia, correspondientes a un total de 32 sesiones celebradas entre el 14 de enero y el 5 de mayo, revelan que incluso con retribuciones aumentadas —el salario mensual se incrementó de 29.150 a 47.700 quetzales en la legislatura pasada—, los incentivos actuales permiten que los legisladores perciban remuneración íntegra aunque su participación sea mínima, situación advertida por la organización civil en informes previos.

El informe de la Alianza para un Congreso Eficiente, que cuenta entre sus miembros al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación Proyecto de Vida Fíjate Bien y Guatemala Visible, ofrece un desglose cuantitativo del período: de los 5.120 registros totales, el pleno sumó 4.747 presencias (77 %), 726 ausencias (14 %) y 474 licencias o excusas (9 %), distribuido en una sesión inaugural, 27 ordinarias, una solemne adicional y tres de cierre.

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Miembros del Congreso de la República participan en una sesión plenaria, ocupando sus escaños en la majestuosa cámara legislativa mientras revisan documentos y pantallas. (Congreso de la República de Guatemala)

Esduín Javier fue el diputado con la menor asistencia efectiva en el período

La menor tasa de presencia corresponde a Esduín Jerson Javier Javier, integrante del bloque CAMBIO por Chiquimula, quien asistió presencialmente solo a 15 de las 32 sesiones —el 47 %— y se acogió a la figura de licencia o excusa en 15 ocasiones adicionales, quedando solo una sesión sin justificación registrada. Este patrón consolida una participación mínima en el pleno y lo sitúa como el parlamentario con menor asistencia efectiva según los datos de la ACE.

Por su parte, José Arnulfo García Barrios, del bloque VAMOS por Suchitepéquez, reportó 14 asistencias (44 %) y 17 ausencias, lo que representa un 53 % de inasistencia, mientras que Sandra Erica Jovel Polanco, de VALOR por el Distrito Central, apenas sumó 10 presencias frente a 21 ausencias y una licencia, situando su porcentaje de inasistencia en el 66 %, el más alto de los que documenta el monitoreo de la ACE.

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Otros diputados con índices relevantes de ausencia y licencias

El análisis de la Alianza para un Congreso Eficiente detectó altos porcentajes de ausencias en diputados como Mynor Alfonso De La Rosa Palacios (VAMOS, Listado Nacional), con solo el 38 % de presencia efectiva tras acumular 10 ausencias y 10 licencias en 32 sesiones, y Jorge Mario Cabrera Ordóñez (INDP-VAMOS, Totonicapán), con tres ausencias y ocho licencias, totalizando una falta de presencia en el 28 % de las ocasiones.

En el bloque INDP-SEMILLA, destacan los casos de Byron Alesky Obregón Castañeda (Listado Nacional), quien contabilizó 14 ausencias y tres licencias para un 47 % de asistencia, y José Orlando Pérez Marroquín (Quetzaltenango), con un 41 % de participación efectiva tras sumar 10 ausencias y nueve licencias.

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Tres diputados guatemaltecos superaron el 40 % de ausencias parlamentarias en el primer período de 2026 según la Alianza para un Congreso Eficiente, evidenciando un uso intensivo de licencias y excusas, en un contexto donde el sistema permite percibir el salario completo sin requerir la presencia activa en el pleno, lo que ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de la organización civil.

Asistencia perfecta en al menos trece diputados

Las cifras del monitoreo de la ACE también registran el extremo opuesto entre los participantes. Al menos 13 diputados mantuvieron presencia ininterrumpida en las 32 sesiones analizadas. Entre ellos destacan Fidel Reyes Lee (BIEN, Listado Nacional), Cristian Rodolfo Alvarez Y Alvarez y José Pablo Mendoza Franco (ambos de CREO, Distrito Central), Héctor Adolfo Aldana Reyes y Victor Alfredo Valenzuela Argueta (VAMOS, Listado Nacional), así como Sonia Marina Gutierrez Raguay (WINAQ-URNG, Listado Nacional).

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