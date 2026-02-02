Cómo entrenar al cerebro para disfrutar tareas difíciles, según una psiquiatra de Stanford

La ciencia demuestra que la planificación anticipada y el apoyo social facilitan disfrutar tareas difíciles y desarrollar hábitos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades exigentes pueden transformarse en experiencias gratificantes si se aplican métodos adecuados. En una época dominada por la inmediatez y la comodidad tecnológica, muchas personas encuentran casi imposible disfrutar tareas que requieren esfuerzo.

¿Por qué cuesta tanto iniciar una rutina de ejercicio, estudiar un idioma o dejar de posponer obligaciones? La respuesta no solo reside en la fuerza de voluntad, sino en mecanismos profundos del cerebro y en el entorno social que nos rodea. Recientes investigaciones y voces expertas revelan que, con estrategias simples, es posible convertir actividades exigentes en fuentes de gratificación genuina y sostenida.

Aprender a enfrentar los desafíos cotidianos puede ser el primer paso para desarrollar hábitos más saludables y duraderos.

Claves para convertir tareas exigentes en experiencias gratificantes

Las tareas exigentes pueden convertirse en experiencias satisfactorias si se aplican métodos adecuados, según la psiquiatra de Stanford Anna Lembke. Asimismo, el psicólogo financiero Charles Chaffin concuerda con la especialista, de acuerdo con CNBC Make It, en que la anticipación, el apoyo social y los objetivos realistas resultan fundamentales para entrenar el cerebro y disfrutar actividades que antes parecían difíciles.

En un entorno cada vez más orientado a la comodidad tecnológica, afrontar desafíos adquiere relevancia para quienes buscan desarrollar hábitos saludables y favorecer el crecimiento personal.

El papel de la tecnología y la resistencia al esfuerzo

Lembke sostiene que las ventajas tecnológicas, aunque simplifican la vida cotidiana, han reducido la tolerancia al esfuerzo. Actividades como hacer ejercicio o aprender una nueva habilidad pueden percibirse como obligaciones más que como fuentes de satisfacción. Según la especialista, esto se debe a que la mente prioriza recompensas inmediatas y evita el disconfort asociado a abandonar la zona de confort.

Una de las estrategias principales es la planificación anticipada. Lembke recomienda definir con claridad tanto el momento como los pasos previos de la tarea. “Si esperamos hasta ese momento para decidir si hacer algo difícil o no, casi siempre optamos por no hacerlo”, advirtió la psiquiatra a CNBC Make It.

Programar actividades —como dejar listos los materiales para ir al gimnasio o establecer una hora concreta para el estudio— eleva la probabilidad de acción y refuerza la disciplina personal. Esta preparación no solo facilita completar la tarea, sino que también ayuda a centrar la atención en metas a largo plazo en lugar de ceder ante impulsos inmediatos.

El valor del acompañamiento grupal

El apoyo social constituye otro eje relevante en la formación de hábitos. La compañía de un par o de un grupo incrementa la eficacia al perseguir objetivos. Un estudio, citado por Lembke en CNBC Make It, respalda esta afirmación. Integrar la socialización —por ejemplo, en una clase de ejercicio o un grupo de estudio— contribuye a mantener el compromiso con actividades exigentes y facilita el cumplimiento de metas.

Chaffin, cofundador del Instituto de Psicología Financiera, subraya la utilidad de los entornos colaborativos. A modo de ejemplo, el experto citó el “enero seco”, un reto que consiste en dejar el alcohol durante un mes, ilustra cómo la compañía y el apoyo mutuo aumentan considerablemente las posibilidades de éxito.

“Tus posibilidades de éxito aumentan muchísimo porque lo estás pasando con alguien. Se vigilan mutuamente. Se animan mutuamente. Todas esas son cosas realmente buenas”, explicó Chaffin a CNBC Make It.

La motivación puede entenderse, según Lembke, como un equilibrio entre placer y dolor. Iniciar la jornada con una actividad demandante, como estudiar o ejercitarse, implica añadir peso al lado del dolor, pero persistir ante la incomodidad inicial permite acceder a una recompensa dopaminérgica más duradera.

Para lograr avances sostenibles, el enfoque debe ser realista y compasivo. Lembke advierte que fijar expectativas inalcanzables conduce a la frustración si surgen retrocesos o incumplimientos. Incluso los pequeños progresos suman en el proceso de cambio de hábitos, y la moderación puede ser el método más efectivo para aprender a disfrutar actividades previamente evitadas.