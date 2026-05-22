Un borrador del acuerdo propuesto entre Irán y Estados Unidos circula en el Golfo, pero no menciona un tema clave

Un hombre pasa en su motocicleta junto a una valla publicitaria instalada al costado de una carretera en Pakistán antes de los diálogos entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, 10 de abril de 2026 (REUTERS/Waseem Khan/Archivo)

La cadena saudí Al Arabiya informó sobre lo que describe como el "borrador final" de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, con Pakistán como mediador, destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Según la publicación, el acuerdo, que tendría carácter provisional y dejaría “cuestiones pendientes” para negociaciones posteriores, podría anunciarse en las próximas horas. No obstante, agrega que está “pendiente de aprobación” por ambas partes.

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El documento indica que el acuerdo entraría en vigor en cuanto ambas partes lo anuncien oficialmente, de acuerdo con fuentes anónimas citadas por el medio.

El borrador conocido no menciona de forma explícita las principales demandas de Estados Unidos, como el desmantelamiento del programa nuclear iraní, la exportación de reservas de uranio enriquecido al 60%, la limitación de misiles balísticos y el cese del apoyo a grupos terroristas aliados.

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El texto prevé que las negociaciones sobre estos asuntos pendientes, que no se especifican, comenzarán en un plazo de siete días tras la entrada en vigor.

Si bien el levantamiento de sanciones estadounidenses dependería del cumplimiento del régimen de Irán con los términos, no se detallan las consecuencias en caso de que no se resuelvan las cuestiones pendientes.

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Un grupo de personas pasa junto a una valla publicitaria antiestadounidense que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán. 17 de mayo de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

El acuerdo, compuesto por nueve puntos, incluiría :

Un alto el fuego inmediato, integral e incondicional en todos los frentes: tierra, mar y aire. Un compromiso mutuo de no atacar infraestructuras militares, civiles o económicas. El cese de las operaciones militares y de la guerra mediática. Compromisos de respeto a la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia en asuntos internos. Garantía de libertad de navegación en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. Un mecanismo conjunto para supervisar la implementación y resolver disputas. Inicio de negociaciones sobre los asuntos pendientes en un plazo de siete días. Levantamiento gradual de las sanciones estadounidenses condicionado al cumplimiento iraní de los términos acordados. Reafirmación del cumplimiento del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kent Nishimura)

Estados Unidos e Irán mantuvieron el jueves posiciones enfrentadas sobre el destino de las reservas de uranio enriquecido de Teherán y el control del Estrecho de Ormuz, aunque Washington aseguró que detectó algunas señales de avance en las negociaciones para intentar cerrar un acuerdo que ponga fin a la crisis abierta por la guerra y reduzca la tensión en Medio Oriente.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington buscará quedarse con las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, material que la Casa Blanca considera destinado a un eventual uso militar, aunque Teherán sostiene que forma parte de un programa exclusivamente pacífico.

“Lo conseguiremos. No lo necesitamos, no lo queremos. Probablemente lo destruiremos después de conseguirlo, pero no vamos a dejar que ellos lo tengan”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca.

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Las declaraciones del mandatario dejaron en evidencia que uno de los principales puntos de conflicto entre ambas partes continúa sin resolución. Fuentes iraníes citadas por Reuters señalaron que no existe un acuerdo cerrado, aunque admitieron que las diferencias entre Washington y Teherán se redujeron en las últimas conversaciones.