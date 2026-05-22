Rosa María Payá, líder opositora cubana: “Estamos en el umbral del cambio”

La fundadora de Cuba Decide, la activista Rosa María Payá (EFE/Lenin Nolly/Archivo)

La líder opositora cubana Rosa María Payá recibió el Premio Alfred Moses Liberty 2026 de Freedom House en Washington, en una ceremonia que se desarrolló luego del anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la imputación del ex dictador Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, que dejó cuatro muertos.

Ante cientos de asistentes, Payá dedicó el galardón a los más de 1.000 presos políticos en Cuba y denunció la muerte en prisión del detenido Ernesto Brieva Sempé, fallecido el 13 de mayo en la cárcel de Combinado del Este en La Habana en un estado severo de desnutrición.

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Brieva Sempé, de 52 años y diagnosticado con diabetes, había sido arrestado tras las masivas protestas del 11 de julio de 2021 y cumplía una condena de cinco años por sedición.

La activista y fundadora de Cuba Decide, quien en 2025 se convirtió en la primera opositora cubana elegida para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recibió el galardón en reconocimiento a su liderazgo en la promoción de una transición democrática en la isla y su defensa de los presos políticos.

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Raúl Castro (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

“Estamos en el umbral del cambio, porque hoy las protestas y la movilización cívica en las calles que exigen el cambio de sistema, están convergiendo con las fuerzas democráticas cubanas, que estamos unidas y preparándonos para gestionar la transición”, declaró ante la audiencia reunida en la capital estadounidense, según el comunicado enviado por la propia Payá a Infobae.

La líder de la coalición Pasos de Cambio también se refirió al anuncio del mismo día: la imputación de Raúl Castro y cinco militares cubanos por el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que costó la vida a Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, tres de ellos ciudadanos estadounidenses.

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El fiscal general en funciones, Todd Blanche, señaló en una conferencia de prensa en Miami que era “la primera vez en casi 70 años” que un alto mando del régimen cubano era acusado en Estados Unidos por actos de violencia contra ciudadanos americanos.

“Es un acto de justicia y también un acto de solidaridad en un momento crucial de nuestra historia”, afirmó Payá sobre la imputación. La activista agradeció a Estados Unidos por la medida.

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Cubanos se congregan frente al Café Versalles después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara cargos penales contra Raúl Castro, en Miami, el 20 de mayo de 2026 (REUTERS/Marco Bello)

En su discurso, subrayó que la lucha por la libertad de Cuba vive en las celdas donde hombres como Félix Navarro continúan la obra de su padre, Oswaldo Payá. También mencionó a Saylí Navarro, hija de Félix, quien no puede visitar a su padre a pesar de tener derecho a hacerlo.

La opositora destacó la unidad de las fuerzas democráticas cubanas articuladas en el Acuerdo de Liberación, un plan de transición estructurado en tres fases —liberación, estabilización y democratización— que culminaría en las primeras elecciones libres de Cuba en más de 70 años.

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“El exilio, junto al pueblo —del que es parte inseparable— mantiene viva la esperanza de una Cuba nueva, donde todos vivamos en la fraternidad de los hijos de Dios. La noche no será eterna”, concluyó parafraseando una frase icónica de su padre.