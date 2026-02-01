Salud

Derrame cerebral: cuáles son los factores que no se pueden cambiar y los hábitos que reducen el riesgo

Un informe de The Independent advirtió sobre el aumento proyectado de estos eventos y detalló cómo la edad convive con variables modificables vinculadas a la presión arterial, el estilo de vida y el control cardiovascular

Guardar
Los accidentes cerebrovasculares representan una
Los accidentes cerebrovasculares representan una de las principales amenazas para la salud pública mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los accidentes cerebrovasculares se consolidan como una de las principales amenazas para la salud pública en el mundo. Las proyecciones oficiales anticipan un aumento sostenido de casos en los próximos años, con consecuencias que afectan tanto a los sistemas sanitarios como a la población en edad activa.

Lejos de ser un fenómeno inevitable asociado al envejecimiento, la evidencia científica y los organismos especializados advirtieron que gran parte de estos episodios pueden evitarse mediante intervenciones concretas y sostenidas.

El debate adquiere relevancia tras las estimaciones difundidas por la Stroke Association, que advirtieron sobre un escenario crítico en ausencia de acciones preventivas. La organización sostiene que la reducción del riesgo no depende de avances tecnológicos complejos, sino de decisiones cotidianas vinculadas a la presión arterial, la actividad física y el control de afecciones cardíacas.

Según nuevas previsiones de la Stroke Association, para 2035 podrían registrarse más de 151.000 accidentes cerebrovasculares anuales en el Reino Unido, lo que representa 414 casos diarios. Esta cifra supone un incremento cercano al 42% respecto de los valores actuales, que rondan los 280 episodios por día o 106.565 al año.

Las proyecciones apuntan a un
Las proyecciones apuntan a un aumento del 42% en los accidentes cerebrovasculares anuales en el Reino Unido para 2035, alcanzando más de 151.000 casos al año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este aumento proyectado refuerza la urgencia de adoptar medidas preventivas en los planos individual y colectivo. En este contexto, Alexis Kolodziej, director ejecutivo adjunto y responsable de influencia e investigación de la organización, subrayó a The Independent que la percepción social sobre el derrame cerebral todavía arrastra conceptos erróneos.

“Algunos miembros del público piensan que los accidentes cerebrovasculares son una consecuencia inevitable de la edad avanzada, pero ese no es en absoluto el caso”, afirmó Kolodziej en declaraciones a The Independent.

La prevención como eje central

Nueve de cada diez accidentes cerebrovasculares pueden prevenirse, según la Stroke Association. El organismo sostiene que la combinación de controles médicos regulares, hábitos saludables y detección temprana de enfermedades cardíacas tiene un impacto directo sobre el riesgo.

La detección y el control
La detección y el control de afecciones cardíacas, junto con hábitos saludables, constituyen pilares centrales en la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular (Crédito: Freepik)

“Si tomas medidas sobre la presión arterial, sigues consejos para una vida saludable y te aseguras de detectar y controlar las afecciones cardíacas, todas estas cosas pueden tener un impacto positivo significativo en tu riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular”, señaló Kolodziej.

Factores inevitables y cambios en el perfil de riesgo

La edad representa el principal factor de riesgo no modificable, según explicó Kolodziej, quien precisó que la mayoría de los casos se produce en personas mayores de 70 años. No obstante, el especialista advirtió sobre un fenómeno emergente: el crecimiento más acelerado de la incidencia en adultos jóvenes.

“Lo que estamos observando actualmente es que la tasa de incidencia está aumentando más rápido en personas jóvenes que en personas mayores”, indicó, y agregó que los derrames en menores de 55 años se vinculan con mayor frecuencia a factores relacionados con el estilo de vida.

Presión arterial: un factor determinante

La hipertensión arterial interviene en aproximadamente la mitad de todos los accidentes cerebrovasculares, de acuerdo con datos citados por The Independent. El mecanismo implica tanto eventos hemorrágicos como isquémicos.

La hipertensión arterial está involucrada
La hipertensión arterial está involucrada en el 50% de los accidentes cerebrovasculares, tanto de tipo hemorrágico como isquémico (Crédito: Freepik)

“La presión arterial alta aumenta la presión sobre las arterias de todo el cuerpo, pero específicamente en el cerebro, lo que puede causar una hemorragia”, explicó Kolodziej. En otros casos, el deterioro del flujo sanguíneo favorece la formación de coágulos, que al bloquear una arteria cerebral provocan un accidente cerebrovascular isquémico.

Medición, controles y detección temprana

El seguimiento regular de la presión arterial figura entre las herramientas más eficaces para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. “Nunca es demasiado pronto para empezar a medirse la presión arterial”, afirmó Kolodziej. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud (NHS) considera elevada una lectura persistente de 140/90 mm Hg o superior.

En personas adultas, la presión arterial óptima se ubica en 120/80 mm Hg, mientras que valores de presión sistólica entre 120 y 129 mm Hg, con una diastólica de 80 mm Hg, se clasifican como presión normal alta, una señal clínica que orienta a realizar ajustes en el estilo de vida para prevenir la hipertensión.

Actividad física, sal y consumo de sustancias

La actividad física regular contribuye a un flujo sanguíneo saludable y reduce el riesgo de formación de coágulos. Incluso acciones simples resultan beneficiosas. “Salir a dar una vuelta a la manzana o hacer jardinería ayuda mucho a reducir el riesgo de sufrir un derrame cerebral”, afirmó el especialista.

La actividad física regular y
La actividad física regular y la reducción en el consumo de sal y tabaco son claves para minimizar el riesgo de accidente cerebrovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de sal influye de manera directa sobre la presión arterial. Kolodziej recomendó prestar atención a los alimentos procesados y a los sistemas de etiquetado. Fumar representa otro de los factores más perjudiciales. “Tan pronto como deje de fumar, su riesgo de sufrir un derrame cerebral comienza a reducirse”, destacó.

El alcohol y las drogas recreativas completan la lista de elementos a moderar o evitar, por su impacto negativo sobre el sistema cardiovascular.

Afecciones cardíacas silenciosas

La fibrilación auricular (FA) incrementa hasta cinco veces el riesgo de accidente cerebrovascular. Se trata de un trastorno del ritmo cardíaco que muchas veces no presenta síntomas.

Kolodziej sugirió controles del pulso y consultas médicas periódicas. El diagnóstico de FA requiere el ofrecimiento de un anticoagulante oral, que es un medicamento diario que detiene los coágulos sanguíneos y reduce significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular.

Temas Relacionados

Derrame cerebralAccidente cerebrovascularPresión arterialControl cardiovascularActividad físicaSalTabacoAfecciones cardíacasSaludMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué Jennifer Lopez cuida especialmente su cuello para mantenerse espléndida a los 56 años

En una entrevista con Elle, la artista explicó que dicho cuidado responde a las exigencias físicas de su rutina de baile y entrenamiento, y forma parte de una mirada integral sobre la belleza, la salud y el bienestar

Por qué Jennifer Lopez cuida

Automatizar el hábito y redefinir metas, claves para no abandonar el ejercicio

Psicoterapeutas y entrenadores destacan que el éxito en la actividad física proviene de crear automatismos, ajustar expectativas y valorar el proceso sobre los resultados inmediatos para alcanzar beneficios duraderos

Automatizar el hábito y redefinir

El magnesio, aliado clave para controlar la ansiedad

Diversos expertos en salud mental destacan la importancia de mantener un correcto equilibrio de minerales en el organismo para reducir episodios de estrés y nerviosismo, y recomiendan una dieta rica en vegetales junto con suplementación únicamente bajo control médico

El magnesio, aliado clave para

La desconexión mental: los síntomas ocultos de los trastornos disociativos

Se trata de una afección que altera la conexión entre pensamientos, recuerdos y emociones, complicando la vida diaria y las relaciones personales, según Mayo Clinic, y suelen ser confundidos con ansiedad o depresión por sus síntomas solapados

La desconexión mental: los síntomas

El uso de auriculares durante el ejercicio pone en riesgo la salud auditiva y la seguridad

Expertos y organismos internacionales advierten que escuchar música a alto volumen mientras se practica deporte puede causar pérdida de audición e incrementar el riesgo de accidentes, especialmente en adolescentes y jóvenes

El uso de auriculares durante
DEPORTES
River Plate buscará prolongar su

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en la NBA: una estrella fue suspendida por 25 partidos tras violar la política antidrogas de la liga

Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

Tragedia en el rugby argentino: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado en Punta del Este

El cruce entre Djokovic y Rafael Nadal en la final del Australian Open: del gesto en medio del partido al emotivo discurso

TELESHOW
Jimena Barón reveló el motivo

Jimena Barón reveló el motivo por el que postergó su regreso laboral: “No puedo”

La contundente respuesta de Flor Vigna a las críticas por su canción a Luciano Castro: “Lo usé a mi favor”

Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

Nuevos detalles de la íntima cena de cumpleaños de Susana Giménez: platos de autor, figuras y un cierre con torta Rogel

INFOBAE AMÉRICA

Willem Dafoe en el Malba:

Willem Dafoe en el Malba: “Siempre estoy buscando una aventura”

Rusia mató a 12 trabajadores mineros en un ataque con dron contra un autobús en el este de Ucrania

Oymyakon, el lugar más frío del mundo, registró el mes de enero más caluroso de su historia

Crecen las dudas en Bolivia sobre el paradero de Evo Morales: volvió a ausentarse de su programa radial sin explicación oficial

Crece la tensión en Pakistán: los combates entre el Ejército y los separatistas baluches dejaron cerca de 200 muertos en 48 horas