El riesgo invisible de la contaminación del aire y su impacto en los pulmones, el corazón y el cerebro

La contaminación del aire provoca más de 6,5 millones de muertes anuales, según la Organización Mundial de la Salud (EFE/Tom Hevezi)

Respirar aire contaminado se ha convertido en una amenaza cotidiana para millones de personas en todo el mundo. Lejos de ser un problema aislado, la contaminación atmosférica afecta tanto a grandes ciudades como a regiones rurales, con consecuencias que van mucho más allá de la simple irritación ocular o la dificultad para respirar en días de smog intenso.

La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 6,5 millones de muertes anuales se relacionan directamente con la mala calidad del aire, una cifra que ha venido en aumento durante las últimas décadas. Esta problemática global se alimenta tanto de fuentes humanas (como los vehículos, la industria y la generación energética) como de fenómenos naturales.

Las partículas finas PM2.5 y el ozono, principales contaminantes atmosféricos, afectan sistemas respiratorio, cardiovascular y neurológico (AFP)

La evidencia científica revela que la exposición a contaminantes como el ozono y las partículas PM2.5 puede afectar la mayoría de los sistemas principales del cuerpo humano. Las repercusiones negativas abarcan desde problemas respiratorios y cardiovasculares hasta impactos neurológicos y un incremento en el riesgo de ciertos tipos de cáncer, lo que transforma a la contaminación del aire en uno de los desafíos de salud pública más urgentes de nuestro tiempo.

Cómo impacta en la salud humana

La exposición cotidiana causa daños en casi todos los sistemas principales del cuerpo humano. Según expertos en epidemiología ambiental, respirar aire cargado de ozono y partículas finas PM2.5 provoca desde síntomas respiratorios leves hasta graves enfermedades crónicas.

El sistema respiratorio es uno de los más afectados. Un estudio ha demostrado que la exposición se asocia con un aumento del 10% en el riesgo de enfermedades respiratorias, sibilancias y bronquitis en niños. Además, el ozono, presente en el smog urbano, irrita los pulmones y puede desencadenar ataques de asma y una disminución de la función pulmonar.

Estudios científicos vinculan la exposición a PM2.5 con un incremento en la mortalidad por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares (Universidad de Cambridge)

El sistema cardiovascular también sufre los efectos de estos contaminantes. Numerosos trabajos científicos han vinculado la exposición a PM2.5 con un incremento en la mortalidad por enfermedades cardíacas, como la coronaria. Incluso exposiciones breves pueden aumentar las hospitalizaciones por infartos y accidentes cerebrovasculares.

Más allá de los daños inmediatos, las consecuencias a largo plazo incluyen una mayor incidencia de trastornos neurológicos. Evidencias científicas sugieren que la exposición continuada a partículas finas incrementa el riesgo de Alzheimer y otros problemas cognitivos. Además, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha clasificado a la PM2.5 como carcinógeno, subrayando su relación con diversos tipos de cáncer.

Cómo podría disminuir el impacto en la salud

La literatura científica ofrece pruebas contundentes de que disminuir la contaminación atmosférica se traduce en mejoras significativas para la salud pública. Un estudio dirigido por especialistas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) calculó que entre 1990 y 2010, la reducción del 39% en la presencia de PM2.5 en el aire estuvo acompañada de una caída del 54% en las muertes por enfermedades como la cardiopatía isquémica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón y los accidentes cerebrovasculares.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica la PM2.5 como un carcinógeno vinculado a varios tipos de cáncer (REUTERS/Thinh Nguyen)

Durante ese mismo período, los científicos detectaron que una disminución del 9% en los niveles de ozono coincidió con una reducción del 13% en las muertes provocadas por enfermedades respiratorias crónicas. Estas patologías no solo generan sufrimiento humano, sino que también representan un importante costo económico por hospitalizaciones, tratamientos y la pérdida de productividad laboral.

Los expertos también señalan que los beneficios económicos derivados de mejorar la calidad del aire son muy relevantes. Por ejemplo, un incremento de tan solo 1 microgramo por metro cuadrado en la exposición semanal a PM2.5 está vinculado a un aumento del 0,82 % en el uso de inhaladores para el asma a nivel nacional. Los autores de ese estudio calcularon que una reducción equivalente en PM2.5 supondría beneficios económicos anuales de USD 350 millones.

El impacto es aún más notorio en personas con enfermedades pulmonares preexistentes, como el asma o la sarcoidosis, para quienes cada aumento en las concentraciones de partículas finas puede empeorar la función pulmonar y reducir notablemente su calidad de vida.

Mejorar la calidad del aire ofrece beneficios económicos claves (REUTERS/Amel Emric/Foto de archivo)

Uno de los ejemplos más claros se observa en el cierre de centrales eléctricas alimentadas a carbón y petróleo. Investigadores que analizaron 57.000 nacimientos en California identificaron que el porcentaje de bebés prematuros de madres que vivían a menos de cinco kilómetros de una central eléctrica se redujo del 7% al 5,1% tras el cierre de la planta.

En otro caso, la región de Louisville, Kentucky, aportó datos relevantes cuando cuatro plantas de energía a carbón implementaron o retiraron tecnologías de reducción de contaminantes, como los sistemas de desulfuración de gases de combustión. Este proceso coincidió con una disminución en las hospitalizaciones y las visitas a salas de emergencia por asma, así como con un menor uso de medicamentos para tratar esta enfermedad.