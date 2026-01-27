Potasio bajo la lupa: por qué controlar sus niveles es clave para prevenir arritmias y proteger el corazón

Controlar los niveles de potasio es esencial para prevenir arritmias y complicaciones cardíacas según la Fundación Española del Corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potasio es un mineral esencial para el organismo, aunque su relevancia suele pasar desapercibida en los controles médicos de rutina. Sin embargo, su alteración puede desencadenar desde molestias musculares hasta trastornos cardíacos graves, como arritmias, fibrilación auricular o incluso muerte súbita, sobre todo en personas con enfermedades renales, cardíacas o diabetes.

La Fundación Española del Corazón advierte que tanto el exceso como el déficit de potasio representan riesgos concretos para la salud. Este mineral regula funciones básicas del cuerpo: interviene en la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción muscular, incluido el músculo cardíaco.

Asimismo, el equilibrio del potasio depende principalmente del riñón, que elimina más del 90% a través de la orina. El resto se expulsa por el intestino, de modo que una buena función intestinal también contribuye a mantener sus niveles adecuados.

Hiperpotasemia: riesgos y población afectada

La hiperpotasemia se define como una concentración de potasio en sangre superior a 5 mEq/L. Se trata de una condición potencialmente peligrosa. El doctor Nicolás Manito, cardiólogo del Hospital Bellvitge de Barcelona, indica que cerca del 15% de la población presenta disfunción renal, lo que eleva la probabilidad de desarrollar dicho trastorno.

Además, algunos medicamentos empleados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, hipertensión o problemas renales pueden incrementar los niveles del mineral, aumentando el riesgo en estos pacientes.

Las personas con enfermedades renales, cardíacas o diabetes presentan un mayor riesgo de alteraciones en los valores de potasio en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hiperpotasemia suele ser asintomática, pero en ciertos casos puede provocar debilidad muscular, calambres o dificultades para mover las extremidades. Por este motivo, la Fundación Española del Corazón insiste en la importancia de realizar análisis de sangre periódicos, sobre todo en personas con insuficiencia cardíaca, daño renal o diabetes.

La interacción entre enfermedades crónicas y tratamientos farmacológicos es la principal causa de desajustes en el potasio. Por ello, los pacientes bajo tratamiento médico deben someterse a controles regulares y seguir estrictamente las indicaciones profesionales.

Recomendaciones dietéticas y estrategias de prevención

La alimentación es fundamental para prevenir y controlar los niveles de potasio. La Fundación Española del Corazón recomienda a quienes precisan restringir su ingesta prestar especial atención a alimentos como frutas, hortalizas, legumbres, embutidos y carnes rojas, que contienen cantidades elevadas de este mineral.

Remojar legumbres y verduras, cambiar el agua de cocción y evitar el uso de caldos ayuda a reducir el contenido de potasio en los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una práctica eficaz consiste en dejar en remojo las legumbres, verduras y hortalizas durante la noche anterior a su consumo, lo que puede eliminar hasta el 75% del potasio. También se aconseja cambiar el agua durante la cocción y evitar reutilizar ese líquido en salsas o caldos.

En el caso de las frutas, las conservas suelen contener menos potasio que las piezas frescas, pero es importante escurrirlas, lavarlas bien y no consumir el almíbar. Los productos integrales deben evitarse en situaciones de restricción, ya que aportan cantidades elevadas de fósforo y potasio.

Los alimentos congelados tienden a tener menos potasio que los frescos; por eso, la Fundación Española del Corazón sugiere remojarlos después de descongelar durante cuatro a seis horas para reducir aún más su contenido.

Herramientas digitales para el control del potasio

La tecnología puede facilitar la prevención y el autocuidado. La Fundación Española del Corazón señala la existencia de herramientas digitales, como aplicaciones, que permite consultar el contenido de potasio en distintos alimentos y ayuda a planificar una dieta segura y adaptada a las necesidades individuales.

Estas plataformas ofrecen información confiable y actualizada para quienes deben vigilar su ingesta de potasio, optimizando la toma de decisiones diarias.

La combinación de una dieta adecuada, controles médicos y acceso a información fiable protege la salud cardiovascular y renal en pacientes de riesgo (Imagen ilustrativa Infobae)

La combinación de una dieta adecuada, controles médicos periódicos y acceso a información verificada es esencial para evitar las complicaciones graves asociadas al potasio. La prevención y la monitorización continua permiten proteger la salud cardiovascular y mantener una mejor calidad de vida, especialmente en las personas con mayor riesgo.

El control del potasio, lejos de ser un detalle menor, constituye una medida prioritaria para quienes buscan preservar la función cardíaca y renal. Mantenerse informado y adoptar hábitos saludables pueden marcar la diferencia en la prevención de problemas mayores.