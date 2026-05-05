La Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares fijó el valor de la hora para niñeras con retiro en $3.664,66 y sin retiro en $4.084,36 para mayo de 2026 (Créditos: Freepik)

La actualización de los salarios mínimos para el personal de casas particulares impacta directamente en lo que cobra una niñera por hora en Argentina. Con la última resolución oficializada por el Gobierno nacional, los valores correspondientes a mayo de 2026 incorporan aumentos mensuales acumulativos y la progresiva integración de sumas no remunerativas al salario básico.

Este esquema busca ordenar y transparentar los haberes en todas las categorías del sector, incluyendo a quienes se dedican al cuidado de niños en hogares particulares.

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Cuánto cobra una niñera por hora en mayo 2026

El salario mínimo por hora de una niñera —oficialmente encuadrada como “personal para asistencia y cuidado de personas”— se encuentra definido por el acuerdo de la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares. Para mayo de 2026, el valor de la hora con retiro se ubica en $3.664,66, mientras que para aquellas que trabajan sin retiro, la cifra asciende a $4.084,36.

En la modalidad mensual, las niñeras con retiro perciben $463.353,02 y, sin retiro, $514.678,75. Estos valores reflejan la actualización progresiva dispuesta desde abril, que incluye una suba del 1,8% en ese mes y un 1,6% adicional en mayo, aplicadas de manera acumulativa. El cálculo de los nuevos salarios toma como base los valores vigentes en marzo y se ajusta cada mes sobre el monto actualizado del período anterior.

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El monto final que percibe una niñera depende de la cantidad de horas trabajadas y de la modalidad (con o sin retiro), pero todos los pagos deben respetar los mínimos oficiales. Además, existen sumas adicionales que pueden complementar el ingreso total, según las condiciones de cada empleo.

Cómo es el convenio de las niñeras

El trabajo de las niñeras está regulado en el marco del régimen especial para personal de casas particulares, que determina las condiciones de contratación, las categorías y los derechos laborales. El convenio colectivo establece distintas categorías según las tareas: las niñeras forman parte del personal para asistencia y cuidado de personas, junto con quienes atienden a adultos mayores o personas con discapacidad.

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El convenio colectivo para niñeras establece derechos laborales, diferentes categorías y modalidades de contratación en Argentina (Freepik)

El esquema salarial contempla un salario mínimo por hora y por mes, con diferencias entre empleadas con retiro y sin retiro. Además, se incluyen adicionales por zona desfavorable, que implican un 31% extra sobre los salarios mínimos, y sumas no remunerativas que se incorporan progresivamente al básico, siguiendo los acuerdos paritarios más recientes.

Las niñeras pueden ser contratadas por horas, media jornada o jornada completa, y el empleador debe registrar la relación laboral, abonar aportes y cumplir con los pagos adicionales establecidos en el convenio.

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Cómo fue la última paritaria

La última paritaria del sector, oficializada por el Gobierno tras la reunión de la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares, estableció un esquema de incrementos mensuales acumulativos entre abril y julio de 2026. Los aumentos se distribuyen de la siguiente manera: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Cada incremento se aplica sobre el salario ya actualizado del mes anterior, lo que genera una recomposición progresiva del haber.

Un aspecto destacado de la paritaria fue la incorporación de sumas no remunerativas al salario básico. La suma correspondiente a marzo de 2026 se incorpora parcialmente: un 50% en abril y el otro 50% en julio, dejando de abonarse como concepto separado a partir de ese mes.

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Además, se actualizaron los montos de las sumas adicionales: desde abril, estas se redujeron a la mitad, ya que el resto se integró al básico. Por ejemplo, para jornadas de hasta 12 horas semanales, la suma pasó de $8.000 a $4.000; para jornadas entre 12 y 16 horas, de $11.500 a $5.750; y para más de 16 horas o personal sin retiro, de $20.000 a $10.000. El saldo restante se incorporará al salario en julio.

Cuánto cobra una empleada doméstica

La escala salarial para empleadas domésticas varía según la categoría, la carga horaria y si el trabajo es con retiro o sin retiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personal de casas particulares está dividido en distintas categorías, cada una con su escala salarial. Para abril y mayo de 2026, los valores mínimos por hora y mes se establecen de la siguiente manera:

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Supervisores: con retiro, $4.085,54 por hora y $509.660,95 mensuales; sin retiro, $4.461,52 por hora y $566.033,21 al mes.

Personal para tareas específicas: con retiro, $3.876,41 por hora y $474.545,45 mensuales; sin retiro, $4.236,45 por hora y $526.588,02 al mes.

Caseros: $3.664,66 por hora y $463.353,02 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas (niñeras): con retiro, $3.664,66 por hora y $463.353,02 mensuales; sin retiro, $4.084,36 por hora y $514.678,75 mensuales.

Personal para tareas generales: con retiro, $3.408,64 por hora y $418.167,44 mensuales; sin retiro, $3.664,66 por hora y $463.353,02 al mes.

El acuerdo prevé que estos valores se ajusten mensualmente hasta julio, junto con la incorporación plena de las sumas no remunerativas al salario básico. El resultado final para cada caso dependerá de la categoría, la modalidad de trabajo y la carga horaria, pero existe un marco común y obligatorio para todo el sector.