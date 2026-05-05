Salud

Enfermedades colestásicas: cómo estos trastornos del hígado pueden comprometer la calidad de vida desde la infancia

Especialistas en hepatología advierten que el diagnóstico temprano y las terapias dirigidas son determinantes para frenar la progresión de estas patologías, según destaca la doctora Begoña Polo, del Hospital La Fe de Valencia

Guardar
Monitor médico que exhibe una simulación tridimensional de un hígado humano con áreas coloreadas y múltiples gráficos de datos, utilizados para análisis avanzado y diagnóstico en tiempo real.
Las terapias innovadoras, como los inhibidores IBAT y los agonistas PPAR, representan nuevas oportunidades para pacientes con colestasis refractaria o progresiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades colestásicas, un grupo de trastornos hepáticos caracterizados por alteraciones en la formación, transporte y excreción de la bilis, han experimentado avances clínicos notables en los últimos años. Especialistas en hepatología subrayan la importancia del diagnóstico temprano y la personalización del tratamiento, lo que ha mejorado el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

En la última década, la identificación de variantes genéticas y el desarrollo de terapias dirigidas han revolucionado el abordaje de patologías como la colangitis biliar primaria (CBP), la colangitis esclerosante primaria (CEP), el síndrome de Alagille (SALG), la colestasis intrahepática familiar progresiva (CIFP) y la atresia biliar.

PUBLICIDAD

Según la doctora Begoña Polo, del Hospital La Fe de Valencia, la integración de pruebas genéticas y técnicas avanzadas de imagen permite estratificar el riesgo y centrar las estrategias terapéuticas en los pacientes con mayor probabilidad de progresión rápida.

El mayor conocimiento sobre la biología molecular de la CBP y la CEP ha posibilitado optimizar el uso de fármacos y mejorar el tratamiento sintomático, impactando directamente en la calidad de vida. La colaboración multidisciplinar y la red de profesionales en España han facilitado el acceso a diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados, situando al país en una posición de referencia internacional.

PUBLICIDAD

Un médico varón en bata blanca se sienta frente a una paciente, mostrándole un diagrama del hígado en una tableta digital.
Las terapias innovadoras, como los inhibidores IBAT y los agonistas PPAR, representan nuevas oportunidades para pacientes con colestasis refractaria o progresiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías clínicas internacionales, como las publicadas en 2024 por la European Association for the Study of the Liver (EASL), recomiendan el uso de ácido ursodesoxicólico (UDCA) como tratamiento de primera línea en la CBP y, para los pacientes que no responden, la adición de agonistas del receptor farnesoide X (FXR) como el ácido obeticólico (OCA). .

Los estudios recientes han demostrado que la combinación de UDCA con bezafibrato o fenofibrato puede mejorar la respuesta bioquímica y retrasar la progresión de la enfermedad en un porcentaje significativo de pacientes. Además, en la colestasis intrahepática familiar progresiva y el síndrome de Alagille, The Lancet ha publicado ensayos multicéntricos que avalan la eficacia y seguridad de odevixibat, un inhibidor del transportador ileal de ácidos biliares, con mejoras sostenidas en el control del prurito y en los parámetros bioquímicos durante más de 70 semanas.

Nuevas perspectivas terapéuticas y desafíos pendientes

La aparición de terapias innovadoras, como los inhibidores del transportador ileal de ácidos biliares (IBAT) y los agonistas de PPAR, representa una esperanza para quienes presentan formas refractarias o progresivas de colestasis. Según la EASL y la British Society of Gastroenterology, los nuevos protocolos incorporan criterios estandarizados que buscan garantizar el acceso a las opciones terapéuticas más eficaces, independientemente de la localización geográfica del paciente.

El desarrollo de estudios multicéntricos, como el PEDFIC 2 y el ASSERT-EXT, ha permitido validar la eficacia y seguridad de odevixibat en poblaciones pediátricas y adultas, tanto en la colestasis intrahepática familiar progresiva como en el síndrome de Alagille.

Un médico masculino de pie, con bata blanca, habla con una paciente femenina de mediana edad acostada en una cama de hospital con un IV.
La identificación de variantes genéticas permite estratificar el riesgo y optimizar terapias en la colangitis biliar primaria y otras patologías colestásicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos ensayos, publicados en The Lancet Gastroenterology & Hepatology, se constató una reducción clínicamente significativa del prurito y de la concentración sérica de ácidos biliares, además de mejoras en el crecimiento y la calidad del sueño. Los efectos adversos observados fueron, en su mayoría, leves y transitorios.

A pesar de estos avances, persisten desafíos importantes, como el acceso equitativo a terapias innovadoras, la identificación de marcadores pronósticos fiables y la consolidación de redes multidisciplinares.

El papel de la investigación y las redes colaborativas

La investigación clínica en colestasis ha experimentado un impulso significativo a través de la cooperación internacional y la participación activa de centros de referencia. La creación de registros nacionales y europeos, junto con la implementación de protocolos de manejo compartidos, ha permitido comparar resultados y optimizar recursos. Las asociaciones de pacientes desempeñan un rol clave en la difusión de información y el acompañamiento, promoviendo la equidad en el acceso al diagnóstico y tratamiento.

La colaboración entre sociedades científicas, como la EASL, y entidades como la British Society of Gastroenterology, ha favorecido el desarrollo de líneas de investigación traslacional y la transferencia de conocimiento desde los ensayos clínicos a la práctica diaria. La formación continua de profesionales y la actualización de guías clínicas constituyen pilares para lograr un abordaje integral que priorice la calidad de vida y el pronóstico a largo plazo.

Temas Relacionados

Enfermedades ColestásicasEuropean Association for the Study of the LiverDiagnóstico PersonalizadoTerapias InnovadorasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

4 señales que revelan un consumo insuficiente de proteína y sus efectos en la masa muscular y la energía

Expertas en alimentación consultadas por The Washington Post advirtieron que ciertos cambios físicos y hábitos cotidianos pueden anticipar un desajuste en la ingesta de este macronutriente clave, con implicancias en la fuerza, la recuperación tras el ejercicio y la regulación del apetito a lo largo del día

4 señales que revelan un consumo insuficiente de proteína y sus efectos en la masa muscular y la energía

Un estudio reveló que cinco minutos de ejercicio al día pueden aumentar la fuerza muscular sin ir al gimnasio

Un equipo de investigadores descubrió que los movimientos lentos de descenso generan más fuerza con menos esfuerzo que el entrenamiento tradicional

Un estudio reveló que cinco minutos de ejercicio al día pueden aumentar la fuerza muscular sin ir al gimnasio

Desde la belleza hasta la cocina: los 6 mitos sobre los aceites que la ciencia desmintió

Varios óleos populares tienen una reputación que no se condice con la evidencia, desde el de coco hasta el de oliva virgen extra, y los especialistas advierten que las creencias más extendidas aplican tanto en la sartén como sobre la piel

Desde la belleza hasta la cocina: los 6 mitos sobre los aceites que la ciencia desmintió

Rigidez, dolor de espalda y rodillas: 6 ejercicios para contrarrestar el sedentarismo

Permanecer sentado durante horas acorta los flexores de cadera, desactiva los glúteos y genera tensión acumulada en zonas adyacentes. Especialistas consultados por The New York Times detallaron una rutina simple y accesible para realizar desde casa

Rigidez, dolor de espalda y rodillas: 6 ejercicios para contrarrestar el sedentarismo

Expertos revelaron la frecuencia exacta para lavarse la cara y evitar dañar la piel

Una rutina constante y el uso de productos adecuados estimulan el bienestar cutáneo al proteger frente a agentes urbanos y daños externos

Expertos revelaron la frecuencia exacta para lavarse la cara y evitar dañar la piel

DEPORTES

Dybala, dos clases de pilates y una revelación: cómo una rutina secreta terminó con sus lesiones en la Roma

Dybala, dos clases de pilates y una revelación: cómo una rutina secreta terminó con sus lesiones en la Roma

Jugó en River, trabajó en una cabina de peaje y hoy está internado con ELA: “Algunos ex compañeros me ayudan con dinero”

El impactante respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto: “Yo confié en él y tuve razón”

Se confirmaron días y horarios de los partidos de octavos de final del Torneo Apertura

Lavezzi dio detalles de sus días internado por su problema de salud mental: “Dije: ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’”

TELESHOW

Las insólitas respuestas de Benjamín Vicuña sobre por qué nunca se casó: “Es mufa”

Las insólitas respuestas de Benjamín Vicuña sobre por qué nunca se casó: “Es mufa”

Danelik versus Nazareno en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Murió Jorge Calandrelli, el músico argentino que brilló junto a Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John y ganó 6 premios Grammy

Pocho Lavezzi contó cómo conoció a Guadalupe Tauro y el nacimiento de su segundo hijo: “Genera culpa no haber estado tanto”

¿Adabel Guerrero, muy cerca de un empresario tras confirmar su separación?: “Están desde hace dos meses”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: El Pentágono brindará una conferencia de prensa para actualizar la situación de la guerra en Irán

EN VIVO: El Pentágono brindará una conferencia de prensa para actualizar la situación de la guerra en Irán

Continúa la incertidumbre por el alto el fuego en Medio Oriente tras los ataques iraníes contra Emiratos Árabes y la escalada en Ormuz

El petróleo reduce sus ganancias y las bolsas asiáticas caen ante la incertidumbre sobre la guerra con Irán

Ministros del G7 debaten en París minerales críticos y comercio digital en medio del impacto por la crisis en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe: 2 traficantes fueron abatidos