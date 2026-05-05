Rigidez, dolor de espalda y rodillas: 6 ejercicios para contrarrestar el sedentarismo

Ejercicios específicos recomendados por The New York Times ayudan a mejorar la salud de la cadera para combatir los efectos de estar sentado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rigidez y debilidad de cadera causada por el sedentarismo afecta a millones de personas, lo que limita la movilidad y aumenta el riesgo de incomodidad y lesiones en la vida diaria. Según The New York Times, una rutina específica de ejercicios puede mejorar la salud de la cadera y contrarrestar los efectos negativos de pasar muchas horas sentado.

Quienes dedican largos períodos al trabajo sedentario pueden fortalecer y flexibilizar la cadera mediante ejercicios como movimientos controlados, rotaciones 90/90, desplazamiento lateral, zancadas laterales, peso muerto rumano y puentes de glúteos. Realizar estas actividades con regularidad ayuda a reducir la rigidez muscular, favorece el rango de movimiento completo y previene molestias en la espalda baja, rodillas y tobillos.

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Por qué es importante la movilidad de la cadera

La cadera interviene esencialmente en casi todo movimiento corporal, desde subir escaleras hasta levantarse de una silla o caminar. Ryan Matisko, fisioterapeuta en Nueva York, explicó a The New York Times que si los músculos de la cadera están tensos o débiles, otras zonas, como la parte baja de la espalda o los tobillos, deben asumir mayor esfuerzo y esto puede derivar en molestias incluso en acciones simples.

La cadera cumple un rol fundamental en movimientos cotidianos como subir escaleras, sentarse o caminar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matisko comparó la situación con “conducir un coche con el freno de mano puesto”, lo que implica movimiento ineficiente y riesgo elevado de lesiones si la articulación no funciona plenamente.

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Nicole Thompson, entrenadora personal en San Diego, detalló a The New York Times que los ejercicios de movilidad disminuyen la tensión acumulada y permiten que la cadera se mueva en todo su rango. Así se reduce el riesgo de compensaciones en otras áreas del cuerpo.

Efectos del sedentarismo sobre la cadera

Permanecer sentado durante períodos prolongados es una de las causas más comunes de debilidad y pérdida de flexibilidad en la cadera. En esa postura, los glúteos dejan de activarse, la circulación sanguínea disminuye y los flexores de cadera tienden a acortarse y endurecerse, según explicó Nicole Thompson al periódico.

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La postura sedentaria impacta de manera directa la activación de los glúteos y la movilidad articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La repetición habitual de este proceso favorece el desarrollo de músculos tensos y acortados, disminuye la capacidad de sostén e involucra menos a los principales músculos que rodean la cadera. Estas deficiencias pueden generar desequilibrios que afectan la zona lumbar, rodillas y tobillos, aumentando la probabilidad de molestias recurrentes y disminuyendo la eficiencia física general.

La carencia de fuerza adecuada en la cadera también limita la posibilidad de hacer deporte o mantener un estilo de vida activo, lo que fomenta aún más el sedentarismo.

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Cómo implementar una rutina de ejercicios para la cadera

Para Ryan Matisko, la aplicación constante de una rutina específica para la cadera es una forma efectiva de revertir la rigidez y ganar fuerza. El fisioterapeuta recomienda dedicar 15 minutos diarios a una serie de ejercicios de intensidad media, como describe The New York Times.

El fisioterapeuta Ryan Matisko propone una rutina diaria de 15 minutos para mejorar la movilidad de la cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para realizarlos, puede utilizarse un rodillo de espuma o una pelota de tenis, e incorporar —si se desea incrementar la dificultad— mancuernas ligeras y bandas elásticas. Aunque lo más recomendable es completar el programa a diario, seleccionar uno o dos ejercicios y practicarlos en intervalos cortos puede ofrecer mejoras significativas.

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Esta rutina puede servir de calentamiento dinámico antes de otras actividades físicas o funcionar como un plan autónomo enfocado en la salud articular y muscular de la cadera.

Ejercicios clave para fortalecer y movilizar la cadera

Los especialistas citados por The New York Times recomiendan una combinación de ejercicios de movilidad y fuerza que deben realizarse con atención a la técnica.

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Movimientos controlados de cadera : Dos series de cinco repeticiones por cada lado. En posición de cuadrupedia, llevar la rodilla hacia el codo, abrirla hacia el lateral y luego extender la pierna hacia atrás, sin mover el resto del cuerpo. Invertir el recorrido y repetir con la otra pierna.

Rotaciones 90/90: Sentarse con ambas piernas formando ángulos de 90 grados. Girar las rodillas de lado a lado como si fueran limpiaparabrisas. Realizar una serie de 10 repeticiones en cada dirección.

Rotaciones 90/90 mejoran la movilidad de caderas realizando movimientos controlados desde una posición específica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desplazamiento lateral de cadera : Acostarse de lado con las piernas flexionadas y colocar un rodillo de espuma o una pelota entre las rodillas. Mantener tronco y pelvis estables, deslizar la rodilla superior hacia atrás y luego hacia adelante, sintiendo el estiramiento en el glúteo e interior del muslo. Completar dos a tres series de ocho a 10 repeticiones por lado.

Zancada lateral : De pie, con los pies a la altura de la cadera, dar un paso amplio lateral y flexionar una rodilla, desplazando las caderas atrás y apoyando el peso en la pierna flexionada. Empujar con esa pierna para regresar al inicio. Repetir dos a tres series de ocho a 10 repeticiones por lado. Para hacerlo más exigente, sostener una mancuerna ligera al pecho.

Peso muerto rumano : Con las piernas a la altura de la cadera y rodillas ligeramente flexionadas, realizar la bisagra desplazando las caderas hacia atrás mientras las manos bajan por las piernas, sosteniendo siempre la espalda recta. Continuar hasta media espinilla, sentir el estiramiento en los isquiotibiales y subir empujando con los glúteos. Al dominar la técnica, añadir mancuernas ligeras para incrementar el reto.

Puente de glúteos: Acostarse de espaldas con rodillas dobladas y pies apoyados, alineados a la cadera. Presionar los talones y elevar las caderas lo máximo posible, manteniendo la parte alta de la espalda en contacto con el suelo. En la posición superior, apretar los glúteos antes de bajar de forma controlada. Realizar dos a tres series de 8 a 10 repeticiones. Para avanzar, se puede intentar la variante con una pierna elevada o utilizar bandas elásticas sobre las rodillas o una mancuerna sobre la pelvis.

El puente de glúteos es un ejercicio efectivo para fortalecer los glúteos y mejorar la movilidad de la cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para progresar y adaptar los ejercicios

Los expertos recomiendan subir gradualmente la dificultad de los ejercicios, adaptando la rutina al nivel personal. Cuando las variantes básicas sean fáciles, se pueden aumentar las repeticiones o incorporar equipos adicionales como bandas elásticas y mancuernas ligeras.

La constancia y la adaptación progresiva son claves para mejorar la movilidad y la fuerza de la cadera. Practicar la rutina de manera regular favorece la eficiencia en los movimientos y el rendimiento físico.

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The New York Times señala que, al implementar estas recomendaciones, se restaura el equilibrio corporal y se contribuye de forma preventiva al bienestar articular. Una cadera flexible y fuerte ofrece la base indispensable para moverse con libertad y seguridad en la vida diaria.