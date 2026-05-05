Imputaron a los dos jóvenes que le cortaron un dedo con un machete a un hombre en Santa Fe

Los jóvenes acusados de haber golpeado salvajemente a un hombre de 54 años en Granadero Baigorria durante una entradera, quedaron a disposición de la Justicia. La víctima sufrió la amputación de un dedo con un machete, mientras que la madre, una mujer ciega de 84 años, fue atacada adentro de la vivienda.

Se trata de J.M., de 21 años, y R.M., de 24. El primero de ellos quedó identificado como el autor material, saltó un tapial y una reja para ingresar al domicilio, donde se topó directamente con la víctima. El segundo, por su parte, cumplió el rol de partícipe primario y permaneció en las inmediaciones, de acuerdo a la reconstrucción judicial.

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El caso, que se investiga como tentativa de homicidio criminis causa, ocurrió minutos después de la medianoche a mediados de la semana pasada en una vivienda de la calle Los Naranjos al 3000, dentro de una zona residencial próxima a la Ciudad Deportiva del club Rosario Central. El ataque quedó registrado en una cámara de vigilancia.

Allí, C.R., de 54 años, fue sorprendido por los asaltantes, quienes lo golpearon con una pala, provocándole una fractura en el cráneo; y luego continuaron con el machete, con el que le cortaron la primera falange del índice derecho.

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La agresión no se detuvo ahí. Mientras C.R. intentaba defenderse, su madre, quien es no vidente y de avanzada edad, fue atacada a golpes en la cintura y el tobillo derecho por uno de los individuos.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Capital de Rosario, los asaltantes intentaron huir llevándose un televisor y un celular. Sin embargo, la presencia de vecinos en la calle provocó que abandonaran parte del botín y se dieran a la fuga.

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Los efectivos policiales llegaron al lugar tras el llamado al 911 y encontraron al hombre gravemente herido en el ingreso de la casa. Fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, donde permanecía internado en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria, debido a las lesiones sufridas: fractura de cráneo, fractura de mandíbula y un profundo corte en la cabeza, además de la amputación de un dedo.

La fiscal Anabel Cerutti imputó a los dos detenidos los delitos de tentativa de homicidio criminis causa (cometido con la finalidad de facilitar el robo y asegurar la impunidad) y robo doblemente agravado por el uso de arma impropia y por escalamiento. La fiscal sostuvo ante el juez la gravedad de los hechos y la violencia ejercida contra las víctimas, subrayando que el ataque puso en riesgo la vida de C.R. y afectó la integridad física de su madre.

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Los delincuentes fueron captados por una de las cámaras de seguridad (Gentileza: La Capital)

Los dos sospechosos, que quedaron registrados de frente en cámaras de vigilancia de la cuadra, fueron detenidos horas después del asalto en el monte de Celulosa, una zona cercana al domicilio de la víctima.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el juez Federico Rébola dispuso la prisión preventiva para ambos imputados por el plazo legal de dos años, mientras avanza la investigación, de acuerdo a lo indicado por el portal mencionado.

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La policía secuestró en la vivienda el machete utilizado en la agresión, el televisor que los asaltantes no lograron sustraer y el fragmento de dedo amputado durante el forcejeo. La evidencia fue documentada en el acta de procedimiento y sumada a la causa judicial.

La Justicia sigue adelante con la investigación, mientras los dos detenidos enfrentan cargos por delitos de máxima gravedad y permanecerán en prisión preventiva. El caso pone en foco el nivel de violencia que puede alcanzar un hecho delictivo en contextos residenciales y la urgencia de respuestas integrales en materia de prevención y sanción penal.

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