Salud

Investigan cómo el cerebro de pacientes con Parkinson acumula sustancias que afectan su funcionamiento

Una investigación de la India demostró que ciertas variantes de la proteína α-sinucleína capturan indiscriminadamente proteínas y orgánulos, lo que podría abrir caminos para terapias que frenen la progresión de esta enfermedad

Guardar
El nuevo modelo molecular ayuda
El nuevo modelo molecular ayuda a explicar la aparición de cuerpos de Lewy en la enfermedad de Parkinson (Freepik)

Un grupo de investigadores en la India presentó un modelo molecular innovador que ofreció una explicación alternativa sobre la formación de los cuerpos de Lewy, estructuras características de la enfermedad de Parkinson y otras neuropatías.

Según los datos publicados en Communications Biology, estos depósitos cerebrales se forman porque determinadas variantes de la proteína α-sinucleína son capaces de atrapar, de manera indiscriminada, proteínas y orgánulos celulares. Este hallazgo permite imaginar una nueva dirección para el desarrollo de futuros tratamientos dirigidos a frenar la neurodegeneración.

¿Qué son los cuerpos de Lewy y cuál es su relevancia?

Los cuerpos de Lewy son acumulaciones anómalas de proteínas detectadas en las neuronas de personas que sufren enfermedades neurodegenerativas, en especial el Parkinson.

Estas inclusiones aparecen en regiones clave del sistema nervioso y se relacionan con síntomas motores, como temblores y rigidez, además de manifestaciones no motoras, como trastornos del sueño y alteraciones autonómicas.

El secuestro indiscriminado de proteínas
El secuestro indiscriminado de proteínas por variantes de α-sinucleína, clave en la neurodegeneración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la formación de los cuerpos de Lewy se consideró uno de los grandes enigmas de la neurología, ya que se sabía que estaban presentes en la mayoría de los casos de Parkinson, pero no se comprendía plenamente cómo ni por qué se desarrollaban.

La α-sinucleína es una proteína abundante en las neuronas. En condiciones normales, presenta una estructura desordenada pero estable, con un núcleo hidrofóbico protegido por interacciones internas que la mantienen en estado inerte.

El estudio dice que ciertas variantes de la proteína α-sinucleína, relacionadas con la enfermedad, cambian su forma. En estas variantes, una parte interna de la proteína que normalmente está escondida (el núcleo hidrofóbico) queda al descubierto. Esto hace que la proteína sea más activa y actúe como una especie de “trampa” que atrapa otras proteínas y partes de la célula sin control.

Más allá de las teorías tradicionales

Durante mucho tiempo, los modelos clásicos explicaban la formación de cuerpos de Lewy como resultado de la agregación fibrilar de la α-sinucleína o su separación en fases líquidas.

El avance experimental abre la
El avance experimental abre la puerta a estrategias terapéuticas más específicas para el Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, estas teorías no lograban justificar por qué los cuerpos de Lewy contienen cientos de componentes distintos, como lípidos y orgánulos dañados, ni cómo las variantes alteradas de la proteína generan la acumulación y el crecimiento de estas inclusiones.

El Modelo Multifactorial de Desorden Aleatorio, propuesto por científicos de India, dice que no solo importa que la proteína α-sinucleína se agrupe, como se pensaba antes. Según este modelo, cuando una parte interna de la proteína queda expuesta, esto provoca que la proteína forme conexiones incorrectas y desordenadas con muchas otras proteínas y partes de la célula.

El equipo dirigido por Sneha Jos y Sivaraman Padavattan demostró experimentalmente que las variantes patológicas de la α-sinucleína, sobre todo las truncadas, interactúan con una gama mucho más amplia de proteínas celulares que la proteína en su forma normal.

Pruebas de afinidad con diferentes proteínas, incluidas histonas, BSA, SOD1 y Tau, confirmaron que esta captación indiscriminada es exclusiva de las variantes asociadas a la enfermedad. Los autores subrayaron en Communications Biology: “Las variantes patológicas de α-sinucleína actúan como un secuestro molecular, atrapando indiscriminadamente proteínas del entorno celular y formando el núcleo denso de un cuerpo de Lewy”.

El equipo dirigido por Sneha
El equipo dirigido por Sneha Jos y Sivaraman Padavattan propone un cambio de paradigma en la comprensión del Parkinson (Freepik)

Mientras las formas fosforiladas estabilizan la periferia de estas inclusiones, las truncadas predominan en el núcleo, lo que explicaría la estructura en capas observada en los cerebros de personas con Parkinson.

Comprender cómo la exposición del núcleo hidrofóbico convierte a la α-sinucleína en un capturador heterogéneo de proteínas abre nuevas posibilidades para el desarrollo de tratamientos. Bloquear la formación de estas variantes patológicas o impedir su capacidad de interactuar con otras proteínas podría contribuir a retrasar o evitar la generación de cuerpos de Lewy, con el objetivo de frenar la evolución de la enfermedad de Parkinson y otras sinucleinopatías.

El avance en la identificación de estos mecanismos redefine las estrategias frente a los trastornos neurodegenerativos y facilita el desarrollo de terapias más eficaces en el futuro. El modelo propuesto ofrece una hoja de ruta para futuras investigaciones y podría marcar el comienzo de una nueva etapa en la lucha contra enfermedades hasta ahora incurables.

Temas Relacionados

ParkinsonCuerpos de LewyNeurodegeneraciónCienciaÚltimas noticias

Últimas Noticias

¿La atención sostenida cayó a 40 segundos? Cuál es el impacto de la vida digital en la salud mental, según expertos

El fenómeno preocupa a científicos y profesionales de la salud que exploran cómo los hábitos diarios, el entorno laboral y las exigencias tecnológicas influyen en la capacidad de concentración y bienestar en la actualidad

¿La atención sostenida cayó a

Suplemento de vitamina B3 relacionado con un menor riesgo de cáncer de piel

Healthday Spanish

Suplemento de vitamina B3 relacionado

La obesidad influye directamente en el riesgo de demencia de una persona, concluye un estudio

Healthday Spanish

La obesidad influye directamente en

Los pacientes no pueden seguir el control de la presión arterial en casa, según informan los investigadores

Healthday Spanish

Los pacientes no pueden seguir

Árboles -- pero no césped ni otras zonas verdes -- son buenos para la salud del corazón de los habitantes urbanos

Healthday Spanish

Árboles -- pero no césped
DEPORTES
El delantero nigeriano con paso

El delantero nigeriano con paso por distintas ligas europeas que fue inscripto por un club de Primera División

Boca Juniors confirmó la dura lesión de Alan Velasco: el momento del golpe y el tiempo que estará sin jugar

La sorprendente sentencia de Oscar Ruggeri sobre la llegada de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors

Franco Colapinto dio sus primeras sensaciones tras estrenarse en las pruebas de la Fórmula 1: la frase optimista de cara al 2026

Picó un penal, lo falló y lo acusaron de simular una lesión: el grave parte médico

TELESHOW
Mirtha Legrand, de Mar del

Mirtha Legrand, de Mar del Plata a Buenos Aires: “Vuelvo para organizar mi cumpleaños”

Fátima Florez visitó la Fragata Libertad en Mar del Plata: “Estoy orgullosa como argentina”

¿Quién es la participante de MasterChef que enamoró a L-Gante?

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública: “No aceptó nada”

Moria Casán dio detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de romance: “Insoportable”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky dijo que podrían celebrarse

Zelensky dijo que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos esta semana

El presidente Rodrigo Paz propuso una nueva ley para el litio en Bolivia

Filipinas expresó alarma ante China por la escalada de las tensiones diplomáticas

Frida Kahlo inspira un millonario complejo residencial en Miami

Europa impulsa el mayor polo mundial de energía limpia en el mar del Norte