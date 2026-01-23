Salud

Vinculan el consumo de cigarrillos con un riesgo mayor de depresión

Una investigación realizada en Alemania analizó datos de más de 170.000 adultos y encontró una relación significativa entre quienes fuman y problemas de salud emocional

Guardar
Un estudio en Alemania analizó
Un estudio en Alemania analizó a casi 174 mil adultos y detectó que el consumo de tabaco se relaciona con una mayor prevalencia de depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por detrás de la rutina que acompaña a millones al encender el primer cigarrillo del día, se esconden historias de impacto silencioso. Más allá del humo y la costumbre, recientes investigaciones en Alemania han detectado que ese acto cotidiano puede dejar una huella profunda en la salud mental.

Un extenso estudio reveló que el vínculo entre el tabaco y la depresión es más estrecho de lo que se pensaba y que abandonar el cigarrillo puede marcar una diferencia significativa en la vida emocional de quienes alguna vez fumaron.

Un grupo de científicos del Central Institute of Mental Health (CIMH) en Mannheim analizó datos de 173.890 adultos de entre 19 y 72 años. La investigación, enmarcada en la German National Cohort (NAKO), confirmó que las personas que fuman o han fumado alguna vez presentan una mayor prevalencia de depresión a lo largo de su vida.

El estudio, publicado en la revista BMC Public Health, es el primero en documentar esta asociación en la base de datos de la NAKO, la mayor cohorte poblacional de Alemania. “Aunque la relación entre fumar y depresión ya era conocida, los mecanismos detrás de este vínculo siguen sin estar claros”, explicó Maja Völker, doctoranda del Departamento de Epidemiología Genética en Psiquiatría del CIMH. Los participantes respondieron entrevistas y cuestionarios sobre diagnósticos médicos de depresión, síntomas actuales, condiciones de vida y hábitos de consumo.

Científicos del CIMH identificaron que
Científicos del CIMH identificaron que dejar de fumar reduce el riesgo de episodios depresivos y mejora la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad importa: efecto dosis-respuesta

El análisis identificó tres grupos principales: 81.775 nunca fumadores, 58.004 exfumadores y 34.111 fumadores activos. Tanto los fumadores actuales como los que dejaron de fumar informaron la edad de inicio y el promedio de cigarrillos diarios. Los resultados revelaron que a mayor consumo diario, más intensos son los síntomas depresivos. “Por cada cigarrillo adicional, la severidad de los síntomas aumenta en promedio 0,05 puntos”, señaló Carolin Marie Callies, investigadora de la Universidad de Mannheim.

El efecto fue especialmente notorio en personas de 40 a 59 años, donde la diferencia entre fumadores y no fumadores respecto a la depresión se acentuó. “Estas diferencias en los grupos de edad media sugieren que, además de los factores sociales, el tiempo de exposición tiene un peso importante en la interacción entre consumo de tabaco y salud mental”, añadió Callies.

Dejar de fumar, un cambio con beneficios para la mente

Uno de los aspectos destacados por los investigadores es el impacto positivo que tiene el abandono del tabaco. Según los datos, “cuanto más tiempo ha pasado desde el último cigarrillo, menor es la probabilidad de experimentar un nuevo episodio depresivo”, subrayó Dr. Fabian Streit, del Hector Institute for Artificial Intelligence in Psychiatry en el CIMH. La investigación estimó que cada año sin fumar retrasa la aparición de la primera depresión en 0,24 años y aleja el último episodio depresivo en 0,17 años adicionales.

El vínculo entre fumar y
El vínculo entre fumar y depresión resulta más estrecho de lo que se creía, según datos de la German National Cohort (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio no consideró el uso de otros productos de tabaco como cigarros o pipas, y su diseño transversal y retrospectivo impide establecer una relación causal directa. Los autores remarcaron la necesidad de investigaciones longitudinales e incorporación de datos genéticos para esclarecer los mecanismos que unen tabaquismo y depresión.

El tabaco sigue siendo la principal causa prevenible de mortalidad prematura, con más de ocho millones de muertes anuales en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante estos datos, los responsables del estudio insisten en la importancia de fortalecer las políticas preventivas y los programas para dejar de fumar. “Nuestros hallazgos subrayan lo relevante que es evitar que las personas comiencen a fumar y motivarlas a dejarlo para mejorar su salud mental”, resumió Streit.

Cada cigarrillo adicional consumido incrementa
Cada cigarrillo adicional consumido incrementa la intensidad de los síntomas depresivos, advierten investigadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La German National Cohort (NAKO), respaldada por 26 organizaciones y financiada con fondos públicos, continúa investigando para identificar factores de riesgo y estrategias de prevención de enfermedades comunes, como cáncer, diabetes y problemas cardiovasculares.

El trabajo representa un avance en la comprensión del vínculo entre tabaco y depresión, y señala la importancia de considerar la salud mental en las estrategias de control del tabaquismo.

Temas Relacionados

FumarCigarrillosDepresiónTabacoÚltimas noticiassalud mental

Últimas Noticias

Detectan huellas de ARN que permiten identificar y monitorear el cáncer con una muestra de sangre

Científicos estadounidenses detectaron los llamados ARNs no codificantes huérfanos en muestras de pacientes oncológicos. Este avance podría anticipar la progresión de la enfermedad y guiar estrategias de tratamiento más precisas

Detectan huellas de ARN que

4 ejercicios con mancuernas que pueden transformar el entrenamiento de principiantes

Descubrir los movimientos básicos para desarrollar fuerza y músculo es más sencillo de lo que parece, según un entrenador, que propone una rutina elemental para quienes desean iniciar un cambio físico duradero

4 ejercicios con mancuernas que

Cuáles son las diferencias claves entre aislado y concentrado de proteína de suero

Factores como el tipo de procesamiento, el perfil calórico y el costo pueden favorecer a quienes necesitan evitar la lactosa o buscan mayor rendimiento físico

Cuáles son las diferencias claves

6 alimentos “prohibidos” para quienes sufren de estreñimiento

Entidades y especialistas sugieren incluir en la alimentación diaria preparaciones sencillas y variadas, que contribuyan a mejorar el funcionamiento digestivo

6 alimentos “prohibidos” para quienes

La variedad en el entrenamiento físico previene el estancamiento y potencia la salud

Especialistas destacan que alternar rutinas y añadir nuevos retos al ejercicio físico facilita el progreso, mejora la fuerza y la potencia musculares, y contribuye a mantener un óptimo estado de salud y funcionalidad con el paso del tiempo

La variedad en el entrenamiento
DEPORTES
Guillermo Barros Schelotto reveló los

Guillermo Barros Schelotto reveló los motivos de la ausencia de Maher Carrizo en el triunfo de Vélez ante Instituto

Independiente empata contra el campeón Estudiantes en el inicio del Torneo Apertura

Las fotos de los looks de Lewis Hamilton y Canelo Álvarez en la Semana de la Moda Masculina en París

“Se lleva el mundo por delante”: el gol de Lautaro Martínez en la demoledora victoria del Inter ante Pisa

San Lorenzo pierde con Lanús por la primera fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

TELESHOW
“No puedo hablar”: la decisión

“No puedo hablar”: la decisión que tomó Evangelina Anderson tras su operación en las cuerdas vocales

El polémico like de Nico Vázquez que encendió las redes

Elina Costantini emocionó con el video del primer cumpleaños de su hija Kahlo frente al mar

Moria Casán salió al cruce de los rumores y defendió a Cecilia Roth: “Está fascinada”

Milenka conoció el mar: el emotivo video de Marley a pura ternura junto a su hija

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno sirio tomó el

El gobierno sirio tomó el control de la prisión de al-Aqtan tras la retirada de las fuerzas kurdas

Ucrania y Rusia cerraron en Abu Dabi la primera jornada de conversaciones directas sobre el plan de paz de Estados Unidos

Un hallazgo sobre el trigo revela cómo un hongo logra evadir sus defensas

Cómo impacta el consumo de los carbohidratos en la salud: riesgos y recomendaciones de especialistas

La gran tormenta invernal que paraliza a Estados Unidos y el vínculo con el cambio climático