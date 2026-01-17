Salud

Qué tipo de ejercicio regular puede retrasar el envejecimiento cerebral en la mediana edad

Un ensayo clínico realizado en Florida por el Instituto de Investigación AdventHealth reveló un hallazgo sobre la manera en que ciertas rutinas pueden influir en el paso del tiempo

Guardar
Un estudio en Florida mostró
Un estudio en Florida mostró que el ejercicio regular puede rejuvenecer el cerebro de adultos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una sala de laboratorio en Florida, un grupo de adultos escucha el sonido de sus propias respiraciones aceleradas mientras pedalean bicicletas fijas. Ninguno imagina que, tras doce meses de esfuerzo constante, las imágenes de sus cerebros mostrarán un resultado inesperado: sus cerebros parecerán casi un año más jóvenes que los de quienes no cambiaron su rutina. Este hallazgo publicado en el Journal of Sport and Health Science, aporta una nueva dimensión a la discusión sobre el impacto del ejercicio en la salud mental y física.

El equipo del Instituto de Investigación AdventHealth reunió a 130 personas adultas, todas sanas y con edades entre 26 y 58 años. Algunas recibieron la indicación de realizar ejercicio aeróbico moderado a vigoroso unas dos veces por semana en sesiones supervisadas, combinadas con actividad física en casa, hasta sumar unos 150 minutos semanales. Otras mantuvieron su nivel habitual de actividad. Tras un año, una resonancia magnética cerebral reveló los resultados de este experimento.

Los participantes que siguieron el programa de ejercicio mostraron en promedio una disminución de 0,6 años en la “edad cerebral predicha” —un marcador que compara la edad biológica del cerebro con la edad real—. En contraste, el grupo de control registró un ligero aumento de aproximadamente 0,35 años, diferencia que no fue significativa. El doctor Lu Wan, principal autor del trabajo, explicó: “Descubrimos que un programa de ejercicios sencillo y basado en pautas puede hacer que el cerebro se vea notablemente más joven en tan solo 12 meses”.

Participantes que realizaron actividad física
Participantes que realizaron actividad física durante un año presentaron cerebros casi un año más jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa tener un cerebro más joven

El concepto de edad cerebral se basa en la evaluación de imágenes por resonancia magnética.

Un cerebro que aparenta más edad que la del individuo suele asociarse a menor rendimiento cognitivo y mayor riesgo de enfermedades como la demencia. Como subrayó el doctor Kirk I. Erickson, director del Instituto de Investigación AdventHealth y coautor del estudio, “aunque la diferencia es inferior a un año, estudios previos sugieren que cada año adicional de edad cerebral se asocia con diferencias significativas en la salud en la vejez”.

La investigación se distingue de otros trabajos por centrarse en personas de mediana edad y no en adultos mayores. “Intervenir en los 30, 40 y 50 años nos da una ventaja”, indicó Erickson. Para el equipo, ralentizar el envejecimiento cerebral antes de que surjan problemas puede retrasar o reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

¿Por qué el ejercicio rejuvenece el cerebro?

El estudio analizó diferentes vías para explicar el fenómeno, desde la capacidad cardiorrespiratoria hasta los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína involucrada en la plasticidad cerebral. Wan reconoció que “esperábamos que las mejoras en la condición física o la presión arterial explicaran el efecto, pero no fue así”. Los resultados sugieren que el ejercicio podría influir en la edad cerebral a través de mecanismos aún no identificados, como cambios sutiles en la estructura cerebral, inflamación o salud vascular.

El experimento, publicado en el
El experimento, publicado en el Journal of Sport and Health Science, analizó el impacto del ejercicio en la edad cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio observado no dependió de rutinas extremas ni de una condición física sobresaliente. La clave estuvo en la constancia: 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada a vigorosa. Estas pautas coinciden con las recomendaciones de la American College of Sports Medicine y la Organización Mundial de la Salud.

Perspectivas de prevención y limitaciones del estudio

Los participantes del ensayo eran personas saludables y con alto nivel educativo. Los autores señalaron que para confirmar si la reducción de la edad cerebral se traduce en una menor incidencia de enfermedades como el accidente cerebrovascular o la demencia, serán necesarios estudios con mayor número de voluntarios y seguimientos a más largo plazo.

El equipo de AdventHealth reunió
El equipo de AdventHealth reunió a 130 adultos de entre 26 y 58 años para comparar diferentes rutinas de actividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta sobre qué se puede hacer hoy para proteger el cerebro en el futuro encontró respuesta en las palabras de Erickson: “Nuestros hallazgos respaldan la idea de que seguir las pautas actuales de ejercicio puede ayudar a mantener el cerebro biológicamente más joven, incluso en la mediana edad”.

Para muchas personas, la salud cerebral solo cobra importancia cuando surgen olvidos o dificultades para concentrarse. Este trabajo científico refuerza la relevancia de cuidar el cerebro antes de que aparezcan los síntomas. “El cerebro sigue siendo capaz de cambiar”, apuntó Erickson. “Hay cambios positivos que se pueden lograr en casi cualquier etapa de la vida”.

Temas Relacionados

EjercicioEnvejecimientoCerebroÚltimas noticias

Últimas Noticias

Grasa beige: qué es y su relación con la hipertensión arterial

Científicos de la Universidad Rockefeller de los Estados Unidos hicieron experimentos con ratones con técnicas moleculares avanzadas y monitoreo continuo. Por qué los resultados podrían usarse en futuras terapias para prevenir o tratar la presión elevada

Grasa beige: qué es y

Los súper ancianos revelan una clave genética que redefine el riesgo de Alzheimer en la vejez

Un estudio internacional de gran escala identificó que las personas mayores de 80 años con memoria comparable a la de adultos de mediana edad presentan una combinación genética distintiva

Los súper ancianos revelan una

Migraña al despertar: las causas más frecuentes y cómo prevenirla

Ritmos biológicos alterados y ambientes inadecuados pueden influir en la aparición de molestias al despertar en adultos jóvenes y personas activas

Migraña al despertar: las causas

Sangrado después de la menopausia: cuándo es normal y cuándo puede ser una señal de alerta según expertos

Un diagnóstico temprano ayuda a descartar enfermedades graves y a elegir el tratamiento más adecuado según la historia clínica de cada paciente

Sangrado después de la menopausia:

Cuántas horas de videojuegos por semana son demasiadas: advierten por los efectos en la salud

Una investigación australiana reveló cómo el exceso puede afectar la alimentación y el descanso de los adolescentes

Cuántas horas de videojuegos por
DEPORTES
Independiente venció 2-0 a Montevideo

Independiente venció 2-0 a Montevideo Wanderers en la Serie Río de la Plata y cerró la pretemporada invicto

La foto inédita de Franco Colapinto a los 12 años junto a un piloto de F1 que volverá a ver en 2026: “Qué viejo estoy”

Provocación y botellazo desde la tribuna: la escandalosa escena que protagonizó el argentino Paulo Gazzaniga en España

Francia acelera por Zidane para que sea el DT de la selección después del Mundial 2026: “Iniciaron conversaciones secretas”

Vélez presentó a Lucas Robertone como nuevo refuerzo: el peculiar video con la participación de Bizarrap

TELESHOW
Escándalo en la obra de

Escándalo en la obra de Muscari: Mimi Alvarado interrumpió la función y respondió críticas

Nicole Neumann: juegos, paseos y tiempo de calidad con sus hijos en Punta del Este

Alejandra Maglietti explicó el motivo por el que anota la fecha de elaboración y vencimiento de los preservativos

La incógnita que planteó María O’Donnell sobre la boda de Lali y Pedro Rosemblat: “Para mí, ya se casaron”

Chechu Bonelli y Sofía Jujuy Jiménez reflexionaron sobre la soltería femenina: “La mujer elige la independencia”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump dijo que impondrá

Donald Trump dijo que impondrá aranceles a los países que no respalden sus planes de tomar el control de Groenlandia

Estados Unidos advirtió sobre riesgos en el espacio aéreo por actividad militar en varias zonas del continente americano

El primer ministro francés ofreció concesiones a los socialistas para salvar el presupuesto de 2026

Un grupo separatista kurdo afirma haber organizado “operaciones armadas” en Irán para defender a los manifestantes

Kiev cerró sus escuelas tras los bombardeos rusos contra su infraestructura energética