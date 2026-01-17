Qué tipo de ejercicio regular puede retrasar el envejecimiento cerebral en la mediana edad

Un estudio en Florida mostró que el ejercicio regular puede rejuvenecer el cerebro de adultos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una sala de laboratorio en Florida, un grupo de adultos escucha el sonido de sus propias respiraciones aceleradas mientras pedalean bicicletas fijas. Ninguno imagina que, tras doce meses de esfuerzo constante, las imágenes de sus cerebros mostrarán un resultado inesperado: sus cerebros parecerán casi un año más jóvenes que los de quienes no cambiaron su rutina. Este hallazgo publicado en el Journal of Sport and Health Science, aporta una nueva dimensión a la discusión sobre el impacto del ejercicio en la salud mental y física.

El equipo del Instituto de Investigación AdventHealth reunió a 130 personas adultas, todas sanas y con edades entre 26 y 58 años. Algunas recibieron la indicación de realizar ejercicio aeróbico moderado a vigoroso unas dos veces por semana en sesiones supervisadas, combinadas con actividad física en casa, hasta sumar unos 150 minutos semanales. Otras mantuvieron su nivel habitual de actividad. Tras un año, una resonancia magnética cerebral reveló los resultados de este experimento.

Los participantes que siguieron el programa de ejercicio mostraron en promedio una disminución de 0,6 años en la “edad cerebral predicha” —un marcador que compara la edad biológica del cerebro con la edad real—. En contraste, el grupo de control registró un ligero aumento de aproximadamente 0,35 años, diferencia que no fue significativa. El doctor Lu Wan, principal autor del trabajo, explicó: “Descubrimos que un programa de ejercicios sencillo y basado en pautas puede hacer que el cerebro se vea notablemente más joven en tan solo 12 meses”.

Qué significa tener un cerebro más joven

El concepto de edad cerebral se basa en la evaluación de imágenes por resonancia magnética.

Un cerebro que aparenta más edad que la del individuo suele asociarse a menor rendimiento cognitivo y mayor riesgo de enfermedades como la demencia. Como subrayó el doctor Kirk I. Erickson, director del Instituto de Investigación AdventHealth y coautor del estudio, “aunque la diferencia es inferior a un año, estudios previos sugieren que cada año adicional de edad cerebral se asocia con diferencias significativas en la salud en la vejez”.

La investigación se distingue de otros trabajos por centrarse en personas de mediana edad y no en adultos mayores. “Intervenir en los 30, 40 y 50 años nos da una ventaja”, indicó Erickson. Para el equipo, ralentizar el envejecimiento cerebral antes de que surjan problemas puede retrasar o reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

¿Por qué el ejercicio rejuvenece el cerebro?

El estudio analizó diferentes vías para explicar el fenómeno, desde la capacidad cardiorrespiratoria hasta los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína involucrada en la plasticidad cerebral. Wan reconoció que “esperábamos que las mejoras en la condición física o la presión arterial explicaran el efecto, pero no fue así”. Los resultados sugieren que el ejercicio podría influir en la edad cerebral a través de mecanismos aún no identificados, como cambios sutiles en la estructura cerebral, inflamación o salud vascular.

El beneficio observado no dependió de rutinas extremas ni de una condición física sobresaliente. La clave estuvo en la constancia: 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada a vigorosa. Estas pautas coinciden con las recomendaciones de la American College of Sports Medicine y la Organización Mundial de la Salud.

Perspectivas de prevención y limitaciones del estudio

Los participantes del ensayo eran personas saludables y con alto nivel educativo. Los autores señalaron que para confirmar si la reducción de la edad cerebral se traduce en una menor incidencia de enfermedades como el accidente cerebrovascular o la demencia, serán necesarios estudios con mayor número de voluntarios y seguimientos a más largo plazo.

La pregunta sobre qué se puede hacer hoy para proteger el cerebro en el futuro encontró respuesta en las palabras de Erickson: “Nuestros hallazgos respaldan la idea de que seguir las pautas actuales de ejercicio puede ayudar a mantener el cerebro biológicamente más joven, incluso en la mediana edad”.

Para muchas personas, la salud cerebral solo cobra importancia cuando surgen olvidos o dificultades para concentrarse. Este trabajo científico refuerza la relevancia de cuidar el cerebro antes de que aparezcan los síntomas. “El cerebro sigue siendo capaz de cambiar”, apuntó Erickson. “Hay cambios positivos que se pueden lograr en casi cualquier etapa de la vida”.