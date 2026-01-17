¿Borracho sin motivo? Podría ser un trastorno intestinal raro, según los investigadores

VIERNES, 16 de enero de 2026 (HealthDay News) -- ¿Alguna vez te has sentido borracho, borracho, completamente borracho, absolutamente borracho -- pero no has probado ni una gota de alcohol?

Puede que hayas sufrido una rara afección intestinal llamada síndrome de autocervecería, que provoca intoxicación alcohólica en personas que no han bebido nada.

Los investigadores ahora creen haber descubierto cómo se manifiesta específicamente el síndrome de autocervecería en los cuerpos de las personas, según informan en la revista Nature Microbiology.

Ciertas especies de bacterias intestinales parecen provocar el síndrome de la cervecería automovilística, abriendo la puerta al tratamiento del trastorno.

Un paciente incluso experimentó alivio del trastorno tras someterse a un trasplante fecal, según los investigadores.

"El síndrome de auto-cervecería es una condición mal entendida con pocas pruebas y tratamientos. Nuestro estudio demuestra el potencial del trasplante fecal", dijo la coinvestigadora principal Dra. Elizabeth Hohmann, especialista en enfermedades infecciosas del Mass General Brigham en Boston.

"De forma más amplia, al determinar las bacterias y vías microbianas específicas responsables, nuestros hallazgos pueden abrir camino hacia un diagnóstico más sencillo, mejores tratamientos y una mejor calidad de vida para las personas que viven con esta rara enfermedad", afirmó en un comunicado de prensa.

El síndrome de autocervecería ocurre cuando las bacterias intestinales de una persona comienzan a convertir carbohidratos en etanol, según los investigadores.

La digestión de carbohidratos produce pequeñas cantidades de alcohol en todos, pero en personas con síndrome de auto-cervecería, estos niveles llegan a ser lo suficientemente altos como para causar embriaguez.

La condición es rara, pero probablemente no tan rara como se pensaba anteriormente, según los investigadores.

Según la Cleveland Clinic, se han documentado menos de cien casos, pero la baja conciencia del síndrome de la autocervecería dificulta que tanto las personas como los médicos lo reconozcan y diagnostiquen.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a 22 personas con síndrome de autocervecería con 21 parejas de hogar que no están afectadas por el trastorno, así como otras 22 personas sanas.

"Este estudio es la mayor cohorte de pacientes con síndrome de autocervecería hasta la fecha", escribieron los investigadores en su artículo.

Las muestras de heces tomadas durante un brote del trastorno produjeron significativamente más etanol en el laboratorio que las muestras de parejas o personas sanas, según el estudio.

Esto indica que una prueba basada en heces podría usarse para diagnosticar el síndrome de autocervecería, según los investigadores.

Además, el análisis de heces indicó que varias especies bacterianas específicas son factores clave que impulsan el síndrome, incluyendo causas comunes de enfermedad como E. coli y Klebsiella.

El estudio también incluía un caso de estudio de un hombre que había desarrollado síndrome de autocervecería tras tomar varios tratamientos con un antibiótico.

El hombre recibió un trasplante fecal en el que consumió cápsulas que contenían bacterias intestinales obtenidas de un donante sano, y sus síntomas de auto-cervecería desaparecieron durante tres meses, según los investigadores.

Tras un segundo trasplante fecal, el hombre permaneció sin síntomas durante más de 16 meses, según los investigadores.

"Actualmente no existe un consenso ni una terapia estándar para el síndrome de auto-cervecería y, desafortunadamente, los pacientes con esta condición debilitante pueden a menudo sufrir retrasos en el diagnóstico, un deterioro significativo de la calidad de vida y dificultades familiares, sociales y legales", concluyeron los investigadores en su estudio.

