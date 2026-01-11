Salud

La alimentación adecuada acelera la recuperación durante la gripe y problemas estomacales

Especialistas de Very Well Health y The Ohio State University destacan la importancia de elegir frutas suaves, líquidos y grasas saludables para aliviar síntomas, evitar complicaciones y favorecer el bienestar general durante episodios de enfermedad

Guardar
Los especialistas destacan que una
Los especialistas destacan que una alimentación adecuada durante la gripe o el malestar estomacal acelera la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una alimentación adecuada durante episodios de gripe o malestar estomacal puede ser determinante para la recuperación, debido al efecto que ciertos alimentos ejercen sobre la hidratación y el bienestar general.

Incluir frutas suaves y ricas en agua como parte de la dieta puede aportar alivio, nutrientes y energía, incluso cuando el apetito escasea.

Según especialistas de Very Well Health y The Ohio State University, elegir correctamente los alimentos no solo contribuye a aliviar síntomas, sino que también ayuda a prevenir complicaciones por deshidratación o una digestión difícil.

Hidratación y bebidas recomendadas

La hidratación es fundamental cuando se presentan enfermedades con fiebre, náuseas o diarrea. Ambas fuentes recomiendan el consumo regular de agua, caldos y bebidas con electrolitos para reponer líquidos y minerales perdidos.

La hidratación adecuada resulta esencial
La hidratación adecuada resulta esencial durante enfermedades que cursan con fiebre, náuseas o diarrea, según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con The Ohio State University, las sopas a base de caldo ayudan a restaurar el sodio y mantener el cuerpo hidratado. Por su parte, Very Well Health destaca como opción el agua de coco, fuente natural de electrolitos y azúcares apropiados para quienes experimentan debilidad.

Las dos entidades advierten sobre el riesgo de consumir cafeína y alcohol, ya que ambos pueden agravar la deshidratación y empeorar molestias digestivas.

Frutas y grasas saludables

Incorporar frutas resulta especialmente favorable por su aporte de vitaminas y su fácil digestión. Very Well Health subraya que la sandía es una excelente fuente de agua y nutrientes, recomendada para personas propensas a la deshidratación.

Además, señala los frutos rojos por su riqueza en antioxidantes, compuestos que, como indica esta fuente, “ayudan a reducir la inflamación y proteger las células del daño”.

Además, los cítricos como la naranja o el limón destacan por su elevado contenido en vitamina C, esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico y para reducir molestias asociadas al resfriado.

La sandía, recomendada por Very
La sandía, recomendada por Very Well Health, destaca como fruta ideal para combatir la deshidratación por su alto contenido de agua y nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutas como la banana y la pera también son recomendadas debido a su textura suave y características nutricionales. Según Very Well Health, la primera aporta potasio y fibras solubles, elementos que ayudan a reponer sales minerales y pueden aliviar la diarrea.

En tanto, la sandía y el melón, por ser ligeros y de fácil digestión, se recomiendan a quienes presentan náuseas o poco apetito.

En cuanto a las fuentes de grasas saludables, la palta destaca como opción relevante. Very Well Health señala que sus grasas monoinsaturadas, especialmente el ácido oleico, contribuyen a reducir la inflamación y proporcionan energía en una textura blanda, adecuada para molestias de garganta o estómago.

Por tal motivo, incluirlo en preparaciones sencillas, como tostadas integrales o batidos, facilita su ingestión sin irritar el sistema digestivo.

Alimentos a evitar y recomendaciones durante la recuperación

Las dos fuentes coinciden en advertir sobre el consumo de determinados productos durante la enfermedad. Se aconseja limitar o evitar productos lácteos, comidas rápidas, frituras, alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas, ya que pueden aumentar la inflamación o provocar malestares.

Las comidas rápidas y frituras
Las comidas rápidas y frituras se asocian a un aumento de la inflamación durante periodos de enfermedad, informan las fuentes médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Ohio State University enfatiza que la cafeína y el alcohol intensifican la deshidratación y pueden agravar náuseas o trastornos gastrointestinales. Además, se recomienda evitar comidas muy grasas o ricas en fibra apenas se reintroducen sólidos, dando prioridad a opciones como pan tostado, galletas saladas o pretzels por su fácil digestión.

Durante la recuperación, es clave mantener una estrategia gradual y cuidadosa. Ambas entidades sugieren optar por comidas pequeñas y frecuentes en lugar de grandes volúmenes para evitar la sobrecarga digestiva y facilitar el retorno al apetito. Se debe progresar desde líquidos claros y alimentos blandos hasta reincorporar la dieta habitual a medida que los síntomas disminuyen.

El objetivo final, de acuerdo con los expertos, es mantener el estómago moderadamente ocupado mediante porciones reducidas repartidas a lo largo del día. Escoger alimentos suaves y nutritivos puede evitar molestias adicionales y favorecer una recuperación más eficaz.

Temas Relacionados

Alimentación saludableGripeRecuperaciónVery Well HealthThe Ohio State UniversityNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

6 hábitos sencillos pueden reducir el riesgo de contagio de gripe, según expertos

Especialistas en salud pública recomiendan la vacunación y la implementación de medidas como el lavado de manos, la buena alimentación y la ventilación de espacios para evitar infecciones respiratorias en verano

6 hábitos sencillos pueden reducir

Cómo cuidarse del humo de los incendios forestales: recomendaciones de expertos en salud ambiental

Dicha exposición puede afectar la respiración y el bienestar general. Especialistas comparten consejos clave para reducir los riesgos y minimizar sus efectos en el organismo

Cómo cuidarse del humo de

Ocho aspectos sorprendentes que tus sueños pueden revelar sobre tu salud mental, según la ciencia

Según una especialista en medicina del descanso, estos contenidos nocturnos reflejan cómo el cerebro procesa emociones, estrés y experiencias cotidianas, y pueden ofrecer pistas sobre el bienestar psicológico

Ocho aspectos sorprendentes que tus

Respiración guiada: qué beneficios tiene, cuándo ayuda y en qué casos conviene evitarla

Respaldados por estudios recientes, los ejercicios de de este tipo se consolidan como una herramienta eficaz para reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional, aunque especialistas advierten que su práctica requiere atención, gradualidad y precauciones según cada persona

Respiración guiada: qué beneficios tiene,

Por qué la esclerosis múltiple afecta el equilibrio y el movimiento, según un nuevo estudio

Una investigación de la Universidad de California identificó cómo la inflamación cerebral interfiere con el suministro de energía de las neuronas que coordinan el movimiento

Por qué la esclerosis múltiple
DEPORTES
Otros dos jugadores fueron amenazados

Otros dos jugadores fueron amenazados por la barra y hay preocupación en Brasil: el momento de tensión que vivieron Hulk y Bernard

FC Barcelona y Real Madrid disputan la final de la Supercopa de España: hora, TV y probables formaciones

River Plate afrontará el primer amistoso de la temporada contra Millonarios de Colombia: hora, TV y formaciones

Arranca la clasificación del Australian Open con fuerte presencia argentina

El video del presidente del Barcelona jugando al pádel que se volvió viral y generó una ola de comentarios: “Vaya movimiento de pies”

TELESHOW
Cande Ruggeri celebró los 3

Cande Ruggeri celebró los 3 años de Vita con una fiesta de cuentos de hadas: nieve, castillos y disfraces

El conmovedor mensaje de Paula Chaves para recordar a su amiga Lina, quien falleció a los 37 años: “Eterna”

Entre atardeceres y aguas cristalinas: las vacaciones de Nico Vázquez en Miami luego de un año bisagra

El verano de soltera de Priscila Crivocapich: refugio con su familia en la playa de Punta del Este

El divertido reto de Marcelo Tinelli junto a sus hijos Juana y Lolo: “La gastada que me comí”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Sudán anunció

El Gobierno de Sudán anunció su regreso oficial a la capital del país tras mil días de conflicto

El hallazgo de un superbarco cambia todo lo que se sabía sobre el comercio marítimo en la Edad Media

Agricultores europeos endurecen las protestas contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur

Rusia desplegó un nuevo dron a reacción para intensificar su ofensiva aérea contra Ucrania

El Smithsonian elimina el texto de juicio político a Trump y reemplaza su retrato