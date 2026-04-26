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Comenzó en Damasco el primer juicio público contra figuras cercanas al ex dictador Bashar Al-Assad

Las audiencias comenzaron con un ex alto mando de seguridad acusado de actos cometidos durante el régimen, mientras las autoridades intentan avanzar en el procesamiento de responsables por otros crímenes

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Atef Najib, exjefe de la Rama de Seguridad Política de la zona de Daraa durante el gobierno de Bashar Assad, se sienta en la celda de acusados durante una vista judicial en el Palacio de Justicia en Damasco, Siria, el domingo 26 de abril de 2026. (AP Foto/Ghaith Alsayed)
Atef Najib, exjefe de la Rama de Seguridad Política de la zona de Daraa durante el gobierno de Bashar Assad, se sienta en la celda de acusados durante una vista judicial en el Palacio de Justicia en Damasco, Siria, el domingo 26 de abril de 2026. (AP Foto/Ghaith Alsayed)

El primer juicio público en Siria contra funcionarios vinculados al régimen del ex dictador Bashar Al-Assad comenzó en Damasco este domingo. Atef Najib, un ex general de brigada del ejército sirio que fue jefe de la Rama de Seguridad Política en la provincia sureña de Daraa bajo el mando de Assad y que también es primo del ex presidente, compareció ante el tribunal para enfrentar cargos relacionados con “crímenes contra el pueblo sirio”, informó la agencia estatal de noticias SANA.

Najib ocupaba ese cargo en 2011, cuando fueron arrestados y torturados unos adolescentes que garabatearon grafiti contra el gobierno en la pared de una escuela en Daraa. El caso se convirtió en un catalizador de protestas masivas contra las políticas represivas de las fuerzas de seguridad del gobierno de Assad.

Atef Najib, general de brigada y exjefe del Departamento de Seguridad Política en Daraa durante el régimen del derrocado presidente sirio Bashar al-Assad, acusado de crímenes de guerra, asiste a una sesión de juicio en el Palacio de Justicia de Damasco, Siria, el 26 de abril de 2026. REUTERS/Khalil Ashawi
Atef Najib, general de brigada y exjefe del Departamento de Seguridad Política en Daraa durante el régimen del derrocado presidente sirio Bashar al-Assad, acusado de crímenes de guerra, asiste a una sesión de juicio en el Palacio de Justicia de Damasco, Siria, el 26 de abril de 2026. REUTERS/Khalil Ashawi

Las autoridades respondieron a las protestas con una represión brutal y las marchas derivaron en una guerra civil de 14 años que terminó con la caída de Assad en diciembre de 2024, tras una fulminante ofensiva rebelde. Assad huyó a Rusia, mientras que la mayoría de los miembros de su círculo íntimo también escaparon de Siria.

Assad y su hermano, Maher, ex comandante de la 4ª División Acorazada del ejército sirio —a la que activistas de la oposición siria han acusado de asesinatos, torturas, extorsión y tráfico de drogas, además de operar sus propios centros de detención— fueron acusados en ausencia, junto con otros ex altos funcionarios de seguridad.

Najib fue el único de los acusados que fue detenido y estuvo presente en persona en el tribunal el domingo para una sesión preparatoria del juicio, que continuará el próximo mes.

Jueces asisten a una sesión del juicio de Atef Najib, general de brigada y exjefe del Departamento de Seguridad Política en Daraa durante el régimen del derrocado presidente sirio Bashar al-Assad, acusado de crímenes de guerra, en el Palacio de Justicia de Damasco, Siria, el 26 de abril de 2026. REUTERS/Khalil Ashawi
Jueces asisten a una sesión del juicio de Atef Najib, general de brigada y exjefe del Departamento de Seguridad Política en Daraa durante el régimen del derrocado presidente sirio Bashar al-Assad, acusado de crímenes de guerra, en el Palacio de Justicia de Damasco, Siria, el 26 de abril de 2026. REUTERS/Khalil Ashawi

Una multitud se reunió ante el juzgado para celebrar.

El gobierno del presidente interino Ahmad al-Sharaa ha enfrentado críticas por los retrasos en poner en marcha un prometido proceso de justicia transicional. Siria lucha por recuperarse tras 14 años de guerra civil que dejaron un estimado de medio millón de muertos, millones más de desplazados y al país golpeado y dividido.

Ahora las autoridades parecen estar avanzando con mayor determinación para procesar a funcionarios vinculados a Assad.

Varias personas se congregan en el Palacio de Justicia el día de la primera sesión del juicio contra Atef Najib, general de brigada y exjefe del Departamento de Seguridad Política en Daraa durante el régimen del derrocado presidente sirio Bashar al-Assad, acusado de crímenes de guerra, en Damasco, Siria, el 26 de abril de 2026. REUTERS/Khalil Ashawi
Varias personas se congregan en el Palacio de Justicia el día de la primera sesión del juicio contra Atef Najib, general de brigada y exjefe del Departamento de Seguridad Política en Daraa durante el régimen del derrocado presidente sirio Bashar al-Assad, acusado de crímenes de guerra, en Damasco, Siria, el 26 de abril de 2026. REUTERS/Khalil Ashawi

Las autoridades sirias arrestaron el viernes a Amjad Yousef, un ex funcionario de inteligencia que apareció en un video filtrado hace cuatro años que supuestamente lo mostraba a él y a sus compañeros ejecutando a decenas de prisioneros con los ojos vendados y encadenados en el suburbio damasceno de Tadamon durante la guerra civil del país.

(con información de AP)

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