Wanda Nara mostró la primera declaración de amor de Martín Migueles: el detalle apasionado que enterneció a todos

La mañana del domingo trajo una escena inesperada en el universo mediático de Wanda Nara. En sus historias de Instagram, la empresaria compartió con sus seguidores una imagen que, lejos de cualquier escándalo, expuso el costado más íntimo de su vida sentimental. Un ramo de flores multicolores, dispuesto con esmero, acompañaba una nota manuscrita. “Te amo, mi amor”, se leía en el papel, firmado por Martín (Migueles). La dedicatoria sencilla y directa rompió, por primera vez, el hermetismo que ambos mantuvieron sobre su vínculo sentimental.

La reacción fue inmediata. No se trató de un anuncio rimbombante ni de una estrategia para captar la atención de los medios. Solo la foto de las flores, la letra de Martín y el mensaje breve. La escena, que podría pasar desapercibida en cualquier otra pareja, en el caso de Wanda tiene otra resonancia. Acostumbrada a la exposición y a los vaivenes públicos de sus relaciones anteriores, eligió mostrar un gesto de afecto real, sin artificios, sin frases grandilocuentes ni coreografías para la cámara. El ramo y la carta funcionaron como un símbolo: una declaración de amor que, aunque privada, encontró un canal de expresión en las redes sociales.

Martín Migueles le dio a Wanda Nara un regalo junto a una dedicatoria románica y definitoria de su amor (Instagram)

El contexto no es menor. Martín Migueles, empresario, eligió un perfil bajo desde el inicio de la relación. Su cuenta de Instagram sigue cerrada, no hace apariciones en eventos públicos ni concede entrevistas. Ante cada requerimiento de la prensa, mantiene la distancia. Wanda, por el contrario, maneja con destreza el lenguaje del espectáculo y las redes, pero prefiere proteger ciertos aspectos de su vida sentimental. La publicación de esta nota manuscrita marca una excepción y, a la vez, un cambio en la dinámica entre ambos.

No es la primera vez que Wanda Nara utiliza sus redes para expresar emociones, pero sí es la primera ocasión en la que expone de manera tan explícita una declaración de amor de su pareja actual. La reacción de sus seguidores no tardó en llegar. Entre mensajes de apoyo y lecturas entre líneas, muchos notaron un detalle que alimenta el universo de guiños y referencias cruzadas en la farándula argentina: Wanda fotografió el motorhome que lleva su nombre. El gesto fue interpretado como una indirecta para la China Suárez, su examiga, que mantiene un vínculo sentimental con Mauro Icardi, expareja de Wanda. La alusión remite a un episodio que dejó huella en el ambiente mediático cuando la China y Benjamín Vicuña grababan el filme El hilo rojo y fueron sorprendidos por Pampita, entonces esposa del actor. Ese escándalo, convertido en mito de la farándula, volvió a circular como un eco en redes al ver la foto del motorhome de Wanda.

Wanda Nara mostró el motorhome de la grabación de su película en Uruguay (Instagram)

En esta oportunidad, la empresaria evitó toda referencia directa. Solo la imagen del vehículo, su nombre en la puerta, y el ramo de flores con la nota de Martín. Los seguidores, atentos a cada gesto, interpretaron la publicación como un mensaje sutil, un guiño que no necesita explicaciones.

Mientras tanto, en el universo paralelo de la televisión, Maxi López y Wanda sorprendieron con la publicación del primer video del detrás de escena de Triángulo amoroso, la serie vertical que protagonizan juntos. El rodaje, realizado en los estudios de Telefe, mostró a los ex en un clima relajado y distendido, lejos de cualquier tensión. Maxi compartió en sus redes varios fragmentos del backstage, donde se lo vio bromear con Wanda. “¿Pero qué estás filmando, tu reality?”, le dijo ella entre risas, mientras Maxi le devolvía el apodo de “Wanda Bad Bitch”. Los guiños y las carcajadas dejaron en claro que la complicidad entre ambos trasciende la pantalla y la historia compartida.

El rodaje de la serie, que promete una trama basada en hechos reales, reunió a un equipo que no tardó en sumarse al clima de bromas y chicanas internas. Wanda preguntó si Maxi había pedido tortitas negras para ella y él respondió, divertido, “Ya sé que te gustan las tortitas negras, Solange, ya lo sé”. El intercambio refleja que, más allá del pasado sentimental y la exposición mediática, ambos supieron construir un vínculo funcional y hasta divertido para el trabajo en común.

El exfutbolista compartió la complicidad que tiene con su exmujer en medio de las grabaciones de la serie que estrenarán este año (Video: Instagram)

El estreno de Triángulo amoroso también sumó figuras del espectáculo. La panelista Pía Shaw estuvo presente en el set durante el primer día de grabación y presentó a Yanina Latorre, quien reveló que debía grabar cuatro escenas en las que interpreta a la conductora de un programa de espectáculos. “Doy primicias de Wanda y Maxi. Tengo panelistas, tengo todo. Cuando vean a mi panelista se mueren”, dijo Yanina, sin revelar detalles.

La recorrida incluyó a Georgina Barbarossa, quien confirmó que interpretará a la abogada de Wanda Nara en la ficción. Consultada sobre si su personaje se inspira en Ana Rosenfeld, la abogada que representó a Wanda en su divorcio con Maxi, Georgina respondió: “Sí, sí, señora”. Yanina sumó: “Es que acá tengo todo el guion. Y acá están todos los famosos que aparecen”.

El guion de la serie, pensado como una ficción vertical basada en hechos reales, reúne a varias figuras del espectáculo en papeles que parodian y recrean situaciones del universo mediático. Cameos, humor e ironía nutren las escenas y anticipan una propuesta destinada a captar tanto al público general como a quienes siguen de cerca las internas del mundo del espectáculo.

Entre los múltiples focos de interés que orbitaron a Wanda este fin de semana, el más personal fue, sin dudas, el ramo de flores y la nota de Martín Migueles. Tres palabras escritas a mano, un gesto sencillo y público, bastaron para que la empresaria mostrara, por primera vez, el costado más íntimo y menos mediático de su nueva historia de amor.