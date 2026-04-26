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Impacto en Europa: Real Madrid volverá a comprar a Nico Paz y se sumará después del Mundial 2026

El actual volante del Como, de gran temporada en Italia, se reincorporará tras lo que será su participación con la selección argentina en la Copa del Mundo

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Nico Paz
Nico Paz volverá a vestir la camiseta del Real Madrid después del Mundial (EFE/Kiko Huesca)

Real Madrid tiene decidido ejercer la cláusula de recompra de Nico Paz, una estratégica decisión que anticipa su regreso tras una destacada temporada en la Serie A italiana con el Como y, a la espera del anuncio de la lista final de parte de Lionel Scaloni, de lo que será su participación en la próxima Copa del Mundo con la selección argentina.

Según informó el medio AS, el club presidido por Florentino Pérez ya notificó a todas las partes implicadas y asegurará así la vuelta de uno de sus canteranos más prometedores, apenas un año después de su traspaso al fútbol de Italia. La presencia de una fecha límite (30 de mayo) para ejecutar esa opción contractualmente estipulada subraya la urgencia y determinación de la entidad de Valdebebas para no dejar escapar al jugador tras su gran temporada en lo que es el equipo revelación de la Serie A en Italia.

En el acuerdo de traspaso firmado durante el verano boreal de 2024, tanto Real Madrid, Como y Nico Paz sellaron una operación que incorporaba una opción de recompra, una práctica habitual en la gestión de los jóvenes de la cantera blanca para mantener el control sobre sus futuros. Tal cláusula fue decisiva ahora, dado que la evolución competitiva del hijo de Pablo Paz en la liga italiana superó las expectativas iniciales e incluso podría modificar ciertos detalles del regreso. Como señala el periódico deportivo, la Casa Blanca valora no solamente los registros del futbolista sino también el potencial de impacto que puede sumar en el plantel principal.

La posibilidad de retorno de Nico Paz se concreta luego de una campaña en la que disputó hasta el momento 37 partidos oficiales, si se cuenta su participación en la Serie A italiana y la Copa Italia, con un saldo de 13 goles y ocho asistencias. Frente a esta solicitud del Real Madrid, la decisión del club español obliga al Como y a su entrenador Cesc Fàbregas, a ver opciones frente al inminente adiós del futbolista argentino.

Nico Paz, figura del Como en Italia
Nico Paz, figura del Como en Italia

Como detalló el diario AS, la relación cordial entre los dirigentes de ambos clubes resultó clave en los últimos años, con el equipo lombardo intentando reforzarse sucesivamente con talentos procedentes de la cantera madridista. El periódico mencionó que emisarios de la institución italiana viajaron recientemente a Madrid para explorar la incorporación de más jóvenes, especialmente Yáñez y Fortea, quienes han tenido una presencia relevante en la segunda conquista de la Youth Champions League. Hay que remarcar que Yáñez debutó con el primer equipo que hoy dirige Álvaro Arbeloa.

Entre las particularidades del caso de Nico Paz se encuentra el hecho de que cuando se hizo oficial la salida del argentino del Merengue, el Real Madrid no sólo incluyó la cláusula de recompra, sino también un derecho de tanteo para posteriores etapas, en caso de una transferencia futura hacia un tercer club. Este modelo contractual, que también afecta a otros futbolistas como Víctor Muñoz, ofrece a la dirigencia madridista un control adicional sobre talentos exportados, estrategia que minimiza el riesgo de que jóvenes prometedores refuercen a rivales directos o escapen a su futura órbita.

Real Madrid está próximo a cumplir dos temporadas sin títulos: tras las eliminaciones de la Champions League en manos del Bayern Múnich y lo propio en la Copa del Rey, el conjunto de Arbeloa marcha en la segunda colocación de la liga española con 74 puntos, a 11 del líder Barcelona (85) cuando restan cinco fechas en disputa.

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