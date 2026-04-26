La emoción de la mánager de Colapinto antes de su exhibición: “Es el ejemplo de humanidad en la F1”

*La palabra de María Catarineu antes de la exhibición

Una de las grandes artífices de que Franco Colapinto pueda hacer historia con su exhibición en las calles de Buenos Aires es María Catarineu, su representante que lo acompaña desde sus inicios en el automovilismo. Antes de que el argentino de 22 años gire en Palermo con el Lotus E20 de 2012 y la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, la española brindó detalles de cómo vivió la jornada el pilarense y se deshizo en elogios con su trabajo en la Fórmula 1.

“Increíble. Esta mañana cuando llegamos en el coche, que hemos llegado bien prontito, estábamos preguntándonos nosotros mismos: ¿Qué es más emocionante? Monza, la primera carrera suya que fue muy emocionante o esto. Y esto de largo... Es increíble, una emoción tremenda”, relató Catarineu con ESPN, asegurando que el Road Show es más impactante que su estreno con Williams en 2024.

Inmediatamente, su representante, que también cuenta con el apoyo de Jamie Campbell-Walter, elogió el enorme esfuerzo que hizo Colapinto y el valor que le agrega a la Fórmula 1 con su personalidad. “Franco es el campeón de la gente. Va a ser campeón, se los digo ahora. Pero, desde luego, es el campeón de la gente. Yo creo que es el ejemplo vivo de humanidad en la Fórmula 1. Si agarrás a los 22 pilotos, yo le pondría número 1 en lo que realmente es un ser humano. Humilde, trabajador y le da un poco de sentido al deporte. Su talento y su humanidad, junto con nosotros, nos ha llevado ahí”, destacó.

La foto que subió Jamie Campbell-Walter junto a María Catarineu y Franco Colapinto antes de ir al road show

“Me llegan comentarios de que lo valoran un montón. Es un ejemplo de un ser humano trabajando desde muy chiquitito, sacrificando muchas cosas... mira dónde está. Que nadie se rinda, todo el mundo lo puede intentar”, agregó María Catarineu.

Al mismo tiempo, la española que lidera la agencia Bullet Sports Management puntualizó en cómo vivió el argentino su estadía en el país y su lucha por devolver parte del cariño que recibe de la gente: “Él lleva años diciendo cada vez que vamos a las carreras que hay tanta gente argentina en todos los circuitos. Es como me puedo acercar yo a la gente. Él quiere estar con su gente. Entonces siempre se pregunta ¿cómo lo hago? Gracias a Gastón, al equipo de Dale Play y la Ciudad, se hizo realidad. Lleva una sonrisa desde que nos hemos levantado. Él quiere decir, ahora que me vean los míos”.

“Lo que venga después de esto bienvenido sea, pero mi misión es cumplir sus sueños. Ya hemos cumplido algunos y este es otro más en la lista. Tenemos una lista de sueños que tenemos que cumplir poco a poco iremos alcanzando”, sumó.

María Catarineu y su equipo acompañan a Franco Colapinto desde sus inicios en el automovilismo

María Catarineu bromeó sobre todos los eventos en los que están participando y los asados que comieron, además de que explicó cómo Franco logra mantenerse enfocado en el próximo Gran Premio de Miami a pesar de la emoción de la exhibición. “Creo que este evento de hoy nos va a dar dos décimas en Miami. Vamos a pesar dos décimas. Él lo intercambia bastante bien. Obviamente hay una gran emoción por todo lo que le está pasando esta semana. Pero cada ratito es un ‘che, me voy a entrenar’. Él en su cabeza es bastante capaz de decir ‘estoy en Miami, es mi foco’. Y disfrutar de cada minuto esto. Miami no ha salido de su cabeza”, completó su representante.

“Estoy muy contento. Feliz de volver al país, a la Argentina después de tanto tiempo. Estuve en diciembre, pero es lindo reencontrarme con la gente. Es especial el traer un auto de F1 tras tantos años. Es un sueño que tenía de chiquito. Va a generar algo muy especial en el país”, comentó Colapinto en la conferencia de prensa del viernes sobre la posibilidad de manejar en Argentina.

El recorrido urbano sobre Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares, permitirá a Colapinto realizar cuatro salidas a pista en dos modelos únicos. La primera vuelta será a las 12:45, conduciendo un Lotus E20 de 2012. A las 14:30 llegará el turno de la réplica del Mercedes-Benz W196. Luego, a las 15:15, volverá al volante del Lotus, siendo este el último giro con auto de Fórmula 1 antes de trasladarse, a las 15:55, en un bus descapotable. Las pantallas gigantes estarán ubicadas en intersecciones estratégicas como Libertador y Casares, Libertador y Cavia, y junto al Planetario. Se espera que cada salida tenga una duración aproximada de 20 minutos.