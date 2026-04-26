El Salvador

¿Quién es el ‘Sirra’?: El criminal responsable de cometer más de 100 homicidios en El Salvador que hoy resguarda el CECOT

El hombre que una vez tuvo el poder de decidir sobre la vida de cientos de salvadoreños, hoy rinde cuentas ante un sistema que busca encerrarlo de forma definitiva

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Hubo un tiempo en que el alias “Sirra de Teclas” se pronunciaba en voz baja en las calles de Santa Tecla (Cortesía Secretaría de Prensa).
Hubo un tiempo en que el alias “Sirra de Teclas” se pronunciaba en voz baja en las calles de Santa Tecla (Cortesía Secretaría de Prensa).

En el frío concreto del Centro de Confinamiento de la Corrupción y el Terrorismo (CECOT), el tiempo parece haberse detenido para Dionisio Arístides Umanzor Osorio, conocido en el mundo del hampa como “Sirra de Teclas”. Sin embargo, esta semana, el reloj de la justicia ha vuelto a marcar las horas para él.

A través de una pantalla, en una audiencia masiva que agrupa a la cúpula histórica de la Mara Salvatrucha (MS-13), el hombre que una vez decidió quién vivía y quién moría en las calles de Santa Tecla, ahora escucha el recuento de una vida dedicada al delito.

Hablar de “Sirra” es hablar de la Ranfla Nacional, la mesa directiva de la muerte. Umanzor no es un pandillero común de los que patrullaban pasajes con armas hechizas; él es considerado como un estratega, un “intelectual” del crimen que transformó a una pandilla de barrio en una organización con pretensiones transnacionales, de acuerdo a las autoridades.

Con el cuerpo tatuado con los códigos de su estructura y una mirada gélida que ha desafiado a fiscales y jueces por décadas, representa la vieja guardia de la MS-13. Registra 126 delitos, una cifra que parece inverosímil para un solo individuo.

De estos, 106 son homicidios agravados. La matemática de su crueldad arroja una sombra insoportable, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), es responsable, directa o indirectamente, de haber segado la vida de más de un centenar de personas. A esto se suman cargos por:

  • Atentados contra la libertad individual
  • Agrupaciones ilícitas
  • Daños
  • Privación de libertad
  • Rebelión
  • Secuestro.

Un reportaje realizado hace 14 años profundiza en la tregua entre pandillas en El Salvador a través de la voz de uno de sus protagonistas, Aristides Umanzor de la MS13.

El recuerdo de la finca El Espino

Para entender la peligrosidad de Umanzor, hay que retroceder al año 1999, mucho antes de que el régimen de excepción fuera siquiera una idea. Uno de los casos que más conmovió a la sociedad salvadoreña y que puso su nombre en la lista de los más buscados fue el secuestro y asesinato de un joven estudiante de ingeniería.

La víctima, de apenas 23 años, fue interceptado por la banda que lideraba “Sirra”. A pesar de que la familia, en un acto de desesperación, pagó un rescate de 270,000 colones ($30.93), la orden de Umanzor fue implacable.

El cuerpo del joven fue hallado semanas después en la zona de la Finca El Espino, en Santa Tecla. Este crimen reveló la verdadera naturaleza de “Sirra”: un criminal que no respetaba ni sus propios acuerdos de palabra y que utilizaba el asesinato como una firma de poder.

Tras décadas de dirigir crímenes desde las calles y los penales, "Sirra de Teclas" enfrenta la justicia salvadoreña desde el CECOT (Cortesía Secretaría de Prensa).
Tras décadas de dirigir crímenes desde las calles y los penales, "Sirra de Teclas" enfrenta la justicia salvadoreña desde el CECOT (Cortesía Secretaría de Prensa).

Dionisio Arístides Umanzor ha pasado gran parte de su vida adulta tras las rejas. Fue capturado a principios de los años 2000 y recluido en el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, conocido como “Zacatraz”.

Sin embargo, desde su celda, se las arregló para seguir dirigiendo operaciones. Informes de inteligencia indican que fue uno de los arquitectos de las treguas y los repuntes de violencia que desangraron al país en años anteriores.

Pero el escenario ha cambiado. Esta penúltima semana de abril de 2026, la audiencia en el CECOT marca un hito. “Sirra” ya no es el líder que negocia beneficios desde la cárcel; es un reo más en un uniforme blanco que enfrenta un proceso histórico.

El Ministerio Público, también lo señala como autor intelectual de la escalada de violencia masiva. Se le acusa de dar las órdenes que resultaron en miles de muertes en todo el territorio nacional, buscando penas que, sumadas, superarían fácilmente los mil años de prisión.

Imágenes que muestran el traslado y reclusión de Dionisio Arístides Umanzor, alias 'El Sirra', uno de los líderes de la pandilla MS13, dentro de un centro penitenciario de máxima seguridad en El Salvador.

La extradición: una sombra en el horizonte

Mientras se desarrolla esta audiencia, sobre la cabeza de Umanzor pesa también una solicitud de extradición hacia los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de aquel país lo reclama por cargos de terrorismo, señalando que las actividades de la MS-13, bajo su liderazgo, afectaron directamente la seguridad nacional estadounidense. Para el “Sirra”, el CECOT podría no ser su última parada, sino la antesala de una prisión federal en el norte.

Hoy, mientras los jueces revisan los 126 delitos de su expediente, el nombre de Dionisio Arístides Umanzor Osorio queda registrado no solo como un criminal, sino como el símbolo de una era de terror que El Salvador intenta dejar atrás. La crónica de su vida es, en última instancia, el recuento de una nación que busca justicia ante la mirada impasible de quien alguna vez se creyó intocable.

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