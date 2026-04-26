Deportes

Franco Colapinto habló antes de la multitudinaria exhibición con un Fórmula 1 en Argentina: “Es algo que soñaba”

El piloto argentino apareció frente a la TV antes de subirse al auto y, como ya es un clásico, bromeó junto al periodista Juan Fossaroli

Guardar

Franco Colapinto está a minutos de vivir una experiencia única en su carrera. Más allá de que ya se convirtió en piloto titular de la Fórmula 1 a partir de esta temporada con Alpine y cumplió otro sueño en su joven trayectoria, poder recorrer las calles de la Ciudad de Buenos Aires a bordo de un histórico auto como lo es el Lotus E20 será especial. En la antesala del comienzo del show, el oriundo de Pilar tuvo tiempo para dejar su mirada del evento.

“Lo disfruto mucho, se me pone la piel de pollo. Siempre de pollo”, fue la primera reflexión de Colapinto junto al periodista de ESPN Juan Fossaroli, el mismo que durante los fines de semana de los Grandes Premios de F1 tiene diálogo con el argentino en el paddock de la F1. “Es un placer, con tanta gente, disfrutar de un Fan Zone en Argentina. Es algo que soñaba y no pensé que iba a pasar tan pronto”, agregó Franco.

Acto seguido, bromeó cuando vio entre el público una cara gigante. “Es una tragedia”, dijo. Luego de eso, Fossaroli le pidió que haga un análisis del monoplaza del año 2012 al cual se subirá y dará varias vueltas en las calles del barrio de Palermo. “Tengo ganas de probarlo. Voy a ir despacito. Hay que respetar las normas de tránsito”, mencionó Colapinto con su ya clásico humor.

“Ahora damos unas vueltitas. A las 16 lo fundimos todos”, concluyó antes de saludar a todo el público que se sumó a una exhibición histórica para el deporte argentino y también para la Fórmula 1.

Vista trasera de dos personas con sudaderas azules 'FC43' observando una pancarta de Franco Colapinto con el lema 'Con Franco Siempre' en Buenos Aires
Los seguidores de Colapinto en la exhibición (Infobae)

Después de ese mano a mano, Colapinto apareció en el escenario del Fan Zone y ahí volvió a reiterar su deseo de que, en el corto tiempo, el país pueda volver a tener una carrera de la Máxima. “Es un evento que quería hacer hace mucho. Volver a mi país es especial. Tanta gente que me apoya, es algo muy lindo. Ojalá que con este show podamos demostrarle lo que generamos y que podamos dentro de muy poquito tener un Gran Premio en la Argentina”, mencionó el número 43 de Alpine.

Además, en medio de la charla en el Road Show 2026 junto a Fossaroli y el conductor Nico Occhiato, Colapinto volvió a mencionar sobre su intención de conocer a Lionel Messi, justo en la antesala de lo que será el regreso de la F1 el próximo fin de semana con la carrera en Miami. “Ojalá, pero quiero que sea algo natural. Me encantaría conocerlo, pero que sea algo natural sin marketing”, comentó sobre el escenario y frente a miles de personas en Palermo.

¿Cómo será el cronograma de salidas de Franco por las calles de Palermo? La primera vuelta será a las 12:45, conduciendo el Lotus E20 de 2012. A las 14:30 llegará el turno de la réplica del Mercedes-Benz W196, aquel histórico auto que condujo Juan Manuel Fangio para campeón de la Máxima. A continuación, 15:15 volverá al volante del monoplaza, siendo este el último giro con auto de Fórmula 1 antes de trasladarse, a las 15:55, en un bus descapotable. Se espera que cada salida tenga una duración aproximada de 20 minutos.

*Colapinto y su deseo que Argentina tenga un Gran Premio de F1

Temas Relacionados

Franco ColapintoF1Fórmula 1AlpineF1 hoyCiudad de Buenos Aires

Últimas Noticias

La exhibición de Franco Colapinto a bordo de un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires: todo lo que hay que saber

El piloto argentino rodará con un Lotus E20 en Palermo, en la primera actividad oficial de la Máxima en 14 años. Se espera una multitud en la presentación. Transmitirá Disney+

La exhibición de Franco Colapinto a bordo de un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires: todo lo que hay que saber

La emoción de la mánager de Colapinto antes de su exhibición: “Es el ejemplo de humanidad en la F1”

María Catarineu, que acompaña al piloto argentino desde sus inicios, brindó detalles de la histórica jornada en las calles de la Ciudad de Buenos Aires

La emoción de la mánager de Colapinto antes de su exhibición: “Es el ejemplo de humanidad en la F1”

Escándalo en el fútbol de Italia: renunció el jefe de los árbitros en medio de una investigación por “fraude deportivo”

El responsable de la designación arbitral Gianluca Rocchi está bajó la mirada judicial por un supuesto intento de favorecer al Inter de Milán en varios encuentros

Escándalo en el fútbol de Italia: renunció el jefe de los árbitros en medio de una investigación por “fraude deportivo”

Solana Sierra logró una histórica remontada en Madrid y avanzó por primera vez a octavos de final de un WTA 1000

La argentina superó a la turca Zeynep Sonmez por 0-6, 6-2 y 6-3 y alcanzó su mejor actuación desde el año pasado en Wimbledon

Solana Sierra logró una histórica remontada en Madrid y avanzó por primera vez a octavos de final de un WTA 1000

Histórico: Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas tras ganar en Londres

El keniata se quedó con la prueba tras marcar un tiempo de 1:59:30. Entre las mujeres, la etíope Tigst Assefa también logró el récord mundial

Histórico: Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas tras ganar en Londres
DEPORTES
La exhibición de Franco Colapinto a bordo de un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires: todo lo que hay que saber

La exhibición de Franco Colapinto a bordo de un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires: todo lo que hay que saber

La emoción de la mánager de Colapinto antes de su exhibición: “Es el ejemplo de humanidad en la F1”

Escándalo en el fútbol de Italia: renunció el jefe de los árbitros en medio de una investigación por “fraude deportivo”

Solana Sierra logró una histórica remontada en Madrid y avanzó por primera vez a octavos de final de un WTA 1000

Histórico: Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas tras ganar en Londres

TELESHOW
Wanda Nara mostró la primera declaración de amor de Martín Migueles: el detalle apasionado que enterneció a todos

Wanda Nara mostró la primera declaración de amor de Martín Migueles: el detalle apasionado que enterneció a todos

El romántico gesto de Maia Reficco a Franco Colapinto en público previo a su exhibición en Buenos Aires

Fey regresa a Argentina: su amor por el mate, su vínculo con el país y el consejo que le daría a Lali Espósito

Benjamín Vicuña confesó que se basó en su propia vida para su papel en “El resto bien”: “Le metí mucho de mi mundo”

Air Supply celebra sus 50 años de trayectoria en Argentina: "Una cantidad enorme de adolescentes viene a nuestros shows"

INFOBAE AMÉRICA

Stanley Kubrick, antes de Hollywood: descubren fotos inéditas realizadas en el subte de Nueva York

Stanley Kubrick, antes de Hollywood: descubren fotos inéditas realizadas en el subte de Nueva York

El director del OIEA solicitó el inicio urgente de las reparaciones en la central de Chernóbil

Fintech se expanden en Panamá con el efectivo aún como principal medio de pago

Presidente dominicano condena de "cobarde" el ataque armado durante cena de Trump en Washington

Fotogalería: SivArt transforma el Centro Histórico de San Salvador en espacios de convivencia y arte