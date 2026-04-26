Franco Colapinto habló antes de la multitudinaria exhibición con un Fórmula 1 en Argentina: “Es algo que soñaba”

Franco Colapinto está a minutos de vivir una experiencia única en su carrera. Más allá de que ya se convirtió en piloto titular de la Fórmula 1 a partir de esta temporada con Alpine y cumplió otro sueño en su joven trayectoria, poder recorrer las calles de la Ciudad de Buenos Aires a bordo de un histórico auto como lo es el Lotus E20 será especial. En la antesala del comienzo del show, el oriundo de Pilar tuvo tiempo para dejar su mirada del evento.

“Lo disfruto mucho, se me pone la piel de pollo. Siempre de pollo”, fue la primera reflexión de Colapinto junto al periodista de ESPN Juan Fossaroli, el mismo que durante los fines de semana de los Grandes Premios de F1 tiene diálogo con el argentino en el paddock de la F1. “Es un placer, con tanta gente, disfrutar de un Fan Zone en Argentina. Es algo que soñaba y no pensé que iba a pasar tan pronto”, agregó Franco.

Acto seguido, bromeó cuando vio entre el público una cara gigante. “Es una tragedia”, dijo. Luego de eso, Fossaroli le pidió que haga un análisis del monoplaza del año 2012 al cual se subirá y dará varias vueltas en las calles del barrio de Palermo. “Tengo ganas de probarlo. Voy a ir despacito. Hay que respetar las normas de tránsito”, mencionó Colapinto con su ya clásico humor.

“Ahora damos unas vueltitas. A las 16 lo fundimos todos”, concluyó antes de saludar a todo el público que se sumó a una exhibición histórica para el deporte argentino y también para la Fórmula 1.

Los seguidores de Colapinto en la exhibición (Infobae)

Después de ese mano a mano, Colapinto apareció en el escenario del Fan Zone y ahí volvió a reiterar su deseo de que, en el corto tiempo, el país pueda volver a tener una carrera de la Máxima. “Es un evento que quería hacer hace mucho. Volver a mi país es especial. Tanta gente que me apoya, es algo muy lindo. Ojalá que con este show podamos demostrarle lo que generamos y que podamos dentro de muy poquito tener un Gran Premio en la Argentina”, mencionó el número 43 de Alpine.

Además, en medio de la charla en el Road Show 2026 junto a Fossaroli y el conductor Nico Occhiato, Colapinto volvió a mencionar sobre su intención de conocer a Lionel Messi, justo en la antesala de lo que será el regreso de la F1 el próximo fin de semana con la carrera en Miami. “Ojalá, pero quiero que sea algo natural. Me encantaría conocerlo, pero que sea algo natural sin marketing”, comentó sobre el escenario y frente a miles de personas en Palermo.

¿Cómo será el cronograma de salidas de Franco por las calles de Palermo? La primera vuelta será a las 12:45, conduciendo el Lotus E20 de 2012. A las 14:30 llegará el turno de la réplica del Mercedes-Benz W196, aquel histórico auto que condujo Juan Manuel Fangio para campeón de la Máxima. A continuación, 15:15 volverá al volante del monoplaza, siendo este el último giro con auto de Fórmula 1 antes de trasladarse, a las 15:55, en un bus descapotable. Se espera que cada salida tenga una duración aproximada de 20 minutos.

*Colapinto y su deseo que Argentina tenga un Gran Premio de F1