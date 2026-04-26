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El espectacular nocaut del boxeador argentino Alan Chaves para retener su título latino: “Ha nacido una estrella”

El púgil argentino superó al mexicano Miguel Madueño en Las Vegas por el cinturón de la división peso ligero OMB

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Este video presenta la cobertura de un combate de boxeo entre Alan Chaves y Madueño. Las imágenes muestran a los dos boxeadores en el ring azul con marcas de patrocinadores. El referee supervisa el encuentro. En un momento, uno de los contendientes cae al suelo, indicando un nocaut en el tercer asalto. Posteriormente, el referee se arrodilla junto al boxeador caído. El otro boxeador es asistido por personal del evento.

El argentino Alan Veneno Chaves consolidó su proyección internacional tras lograr un nocaut en el tercer asalto sobre el mexicano Miguel Madueño en el BleauLive Theater del Fontainebleau de Las Vegas. Con este triunfo, el púgil bonaerense retuvo el título latino de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y mantuvo su marca invicta en 22 combates, 19 de ellos definidos por la vía rápida.

La pelea, celebrada en uno de los principales escenarios del boxeo estadounidense y bajo la promoción de Matchroom Boxing, marcó el debut internacional de Chaves, quien llegó al compromiso con una racha perfecta y la expectativa de afianzarse en el circuito global. El evento atrajo la atención de seguidores y especialistas, dado el historial ganador de ambos púgiles y la relevancia del cinturón en disputa.

Desde el inicio, Alan Chaves asumió el control sobre el cuadrilátero. El argentino impuso diferencias en potencia y movilidad durante los primeros dos asaltos. El desarrollo del combate mostró a un Chaves dominando las acciones y neutralizando los intentos ofensivos de Madueño, quien había experimentado dificultades para cumplir con el límite de peso de 135 libras (61,2 kilogramos) en la previa.

El desenlace se produjo a 1:44 del tercer round. En ese instante, Chaves se plantó en el centro del ring y conectó un cruzado de zurda que envió a Madueño a la lona. El árbitro estadounidense inició la cuenta, pero al constatar que el mexicano permanecía inconsciente, determinó el final del combate. El bonaerense celebró junto a su equipo, mientras los asistentes destacaban la contundencia de la definición.

Eddie Hearn, un hombre caucásico de mediana edad, sonríe junto al boxeador Alan Chaves, quien luce un cinturón de campeonato y guantes blancos en un ring de boxeo
El promotor de boxeo Eddie Hearn felicitó al boxeador argentino Alan Chaves

Al término del enfrentamiento, el propio Chaves explicó la maniobra decisiva: “Fue una maniobra que trabajamos mucho en el gimnasio con el equipo”, sostuvo el boxeador de San Miguel en diálogo con medios presentes. El triunfo, subrayó, representa un paso clave en su carrera internacional y refuerza su confianza de cara a futuros desafíos en la división ligera.

El promotor de la velada, Eddie Hearn, director de Matchroom Boxing, también compartió su impresión sobre el desempeño del argentino. A través de sus redes sociales, Hearn expresó: “¡Ha nacido una estrella! 22-0 (19 KO’s)”, en referencia al récord de Chaves y a su contundente presentación en el principal mercado del boxeo mundial.

El argentino, de 25 años, pertenece a una familia con fuerte tradición en el boxeo, iniciada por Rudecindo Chaves, reconocido sparring de figuras históricas como Víctor Galíndez y Carlos Monzón. El propio Alan ha señalado en varias oportunidades la influencia de ese legado en su formación y en la exigencia que marca su presente deportivo.

Con la victoria, Alan Chaves defendió el cinturón latino de la OMB y sumó su primer éxito bajo la promoción de Matchroom Boxing. El resultado lo posiciona de manera favorable para aspirar a mayores retos dentro de la categoría, cuyo título mundial ostenta actualmente el estadounidense Abdullah Mason (20-0-0, 17 KOs). La actuación de Chaves en Las Vegas ha generado expectativa sobre sus próximas presentaciones y su potencial para disputar el cinturón mundial en el corto plazo.

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