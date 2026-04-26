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El youtuber Kevsho presentó a su novio en el día de su cumpleaños: “La vida es mucho más linda con vos”

El creador de contenido sorprendió con un mensaje cargado de cariño y fotos inéditas junto a su pareja, celebrando el amor y la complicidad en el día especial

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Kevsho decidió compartir su relación con su pareja al publicar una serie de videos y fotos por el día de su cumpleaños (Instagram)

El amor volvió a ser protagonista en el mundo del espectáculo argentino gracias a la noticia que compartió el youtuber Kevsho este fin de semana. En una publicación que rápidamente se volvió viral, el creador de contenido presentó oficialmente a su novio, Iván Lorenzo, y celebró su cumpleaños con un mensaje cargado de ternura y agradecimiento. El posteo, el primero que los muestra juntos en el plano sentimental, fue acompañado por una serie de fotos que reflejan la intimidad, la complicidad y la felicidad del presente que atraviesa la pareja.

Feliz cumpleaños a la persona de la que aprendo todos los días, que vino a cambiarme por completo la forma de ver la vida y el único que logró que empiece a tomar mate jaja, el que me inspira y me hace ser mejor. Ojalá todos tengan el privilegio de tener un Iván en sus vidas”, escribió Kevsho en el comienzo de su dedicatoria, sumando así un nuevo capítulo a su historia pública y personal. En las imágenes se los pudo ver juntos en distintos escenarios, desde un romántico beso con la Torre Eiffel de fondo, hasta paseos por la naturaleza y escenas cotidianas en casa.

La declaración, que rápidamente cosechó miles de ‘me gusta’ y comentarios, fue completada con palabras que revelan un costado más íntimo y honesto del youtuber: “Quería que lo conozcan para mostrarles una parte de mí que quizás no conocen. Una parte un poco más sensible, más íntima y más honesta. Te amo, amor, gracias por elegirme cada día. La vida es mucho más linda con vos”.

Kevsho y su novio besándose a metros de la torre Eiffel
Kevsho y su novio besándose a metros de la torre Eiffel
Una habitación llena de globos rojos en forma de corazón y decenas de fotografías pequeñas colgando de cuerdas, con una imagen grande de dos hombres en la playa al frente
Entre las postales, Kevsho mostró una habitación decorada con numerosos globos rojos en forma de corazón y pequeñas fotografías colgantes de ambos
Dos hombres jóvenes sonrientes, con torso descubierto, posan para una selfie en agua turquesa; uno usa gafas de sol, el otro guiña un ojo, con colinas verdes al fondo
Kevsho e Iván en una playa paradisíaca de aguas cristalinas bajo un sol radiante, tomando un merecido descanso

La sección de comentarios se llenó de mensajes de cariño y apoyo para ambos. “¡Qué hermosos!”; “Se merecen lo mejor”; “No puedo con esto, me muero de amor”; “¡Aguante el amor!”; “Hoy conocí la envidia con su relación”, fueron algunos de los mensajes que destacaron los fans. Incluso el propio Iván le respondió: “¡Te amo! Qué linda la vida con vos, mi persona favorita”.

Entre las fotos más comentadas del posteo aparece la pareja besándose en París, con la Torre Eiffel de fondo, disfrutando de una tarde de picnic en la naturaleza, y compartiendo momentos de playa y relax. Otras imágenes muestran el living de su hogar decorado con globos rojos y decenas de fotografías colgadas, capturando recuerdos de viajes y aventuras. También hay lugar para el costado más cotidiano y real: cenas en casa, series en la cama, meriendas compartidas y el infaltable mate que, según confiesa Kevsho, fue un logro personal de Iván.

Hombre sonriente sentado a una mesa de cristal con dos platos de espaguetis, pollo y huevos fritos. Hay rollos de papel de cocina en la mesa
La pareja del youtuber sonríe mientras cena un plato de pasta con pollo y huevo frito en una mesa de cristal con un mantel a cuadros
Dos hombres jóvenes abrazándose en una playa arenosa al atardecer, con sombrillas de paja y estructuras de playa al fondo bajo un cielo claro
Kevsho compartiendo un tierno momento con su pareja durante sus vacaciones en la playa, disfrutando del atardecer

No faltaron las postales de playa, abrazos al atardecer y caminatas de la mano, momentos que, junto al mensaje, relatan una historia de amor construida en la espontaneidad y la autenticidad. La alegría de ambos queda retratada en cada imagen y en los gestos de complicidad, risas y miradas.

Kevsho, nombre real Kevin Roberto, nació en Mar del Plata y se hizo conocido como youtuber, actor y referente digital. Su carrera comenzó en 2014 con reseñas de libros, para luego mutar hacia la comedia y los sketches, logrando una explosión de popularidad en 2016 con un video viral sobre frases típicas de madres. A los 18 años, se mudó a Buenos Aires y debutó en teatro con la obra El Círculo, que lo llevó de gira por el país y el exterior. Su crecimiento en las plataformas se consolidó con la conducción de los Kids’ Choice Awards Argentina 2018 y una comunidad de millones de seguidores en YouTube e Instagram.

Vista trasera de una pareja abrazándose junto a un estanque. Al fondo, edificios modernos y un puente bajo un espectacular atardecer anaranjado
La pareja se abraza al anochecer frente a la impresionante arquitectura de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, bajo un cielo teñido de tonos naranjas y rojos
Siluetas de dos cabezas besándose proyectadas sobre un panel rectangular luminoso de color amarillo cálido, con una nevera blanca y pared clara a la derecha
Las sombras de la pareja se proyectan en un panel luminoso, ilustrando un fenómeno óptico de la física de la luz en un entorno doméstico cotidiano

En 2023, la carrera de Kevsho sumó un hito especial con su participación en La Dicha en Movimiento, la película que homenajea el debut discográfico de Los Twist. El proyecto no solo fue un logro profesional, sino también un acontecimiento familiar y generacional, celebrado por seguidores de distintas edades.

El presente lo encuentra en pareja, compartiendo la felicidad de un amor que eligió hacer público y que hoy lo inspira a ser mejor. La presentación oficial de Iván Lorenzo no solo tuvo un efecto movilizador en la comunidad que acompaña a Kevsho desde hace años, sino que también fue celebrada por colegas y amigos del ambiente digital y artístico.

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