Los suplementos fundamentales que los expertos recomiendan a los hombres después de los 40

Los suplementos recomendados para hombres mayores de 40 están enfocados en combatir la fatiga y sostener la salud hormonal durante la mediana edad

A partir de los cuarenta años, los hombres enfrentan modificaciones en sus necesidades nutricionales debido al enlentecimiento de diversos procesos fisiológicos. Los suplementos pueden contribuir a preservar la energía, la salud hormonal y múltiples funciones propias de esta etapa, según especialistas citados por GQ y Harvard Health Publishing.

Si bien mantener un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada constituye la base del bienestar, ciertos nutrientes específicos pueden ayudar a compensar funciones que tienden a disminuir con la edad. Estos compuestos, administrados bajo supervisión profesional, permiten cubrir carencias y optimizar el rendimiento físico y mental.

Vitamina D: clave para huesos y hormonas

De acuerdo con Harvard Health Publishing, la vitamina D resulta esencial para la absorción de calcio y fósforo, minerales necesarios para fortalecer los huesos y prevenir afecciones como la osteoporosis.

Además, interviene en el sistema inmune y la función muscular. En los hombres desde los 40 años, es fundamental para la regulación de la producción de testosterona y la calidad del esperma, según fuentes recogidas por GQ.

La vitamina D es esencial para fortalecer los huesos y regular la testosterona en hombres que han superado los cuarenta años, según Harvard Health Publishing (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magnesio: bienestar nervioso y descanso

El magnesio aporta beneficios relevantes en la mediana edad, explican los especialistas de GQ. Este mineral resulta fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso, lo que contribuye a controlar el estrés y la ansiedad. También participa en el mantenimiento de una presión arterial estable y favorece la calidad del sueño.

Harvard Health Publishing advierte que la deficiencia de magnesio puede asociarse a un mayor riesgo de diabetes y problemas cardiovasculares, condiciones que se presentan con mayor frecuencia con los años. Se recomienda una ingesta diaria de 200 a 400 mg, preferentemente por la noche, para mejorar el descanso.

Omega-3: protección cardiovascular y cerebral

Respecto a los ácidos grasos omega-3, los especialistas de GQ y Harvard Health Publishing resaltan su papel como protectores del corazón y el cerebro después de los 40 años.

El consumo regular de omega-3 ayuda a proteger el corazón y el cerebro en hombres mayores de cuarenta, reduciendo riesgos cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de estos nutrientes, presentes principalmente en pescados azules como el atún, el salmón y las sardinas, ayuda a reducir los triglicéridos, disminuir el riesgo de arritmias y prevenir la acumulación de placa en las arterias. Se recomienda incluir pescado azul hasta tres veces por semana; si se opta por suplementos, es imprescindible que un profesional determine la dosis adecuada para cada caso.

Complejo B: energía y función celular

Las vitaminas del complejo B, según las recomendaciones recogidas por GQ y respaldadas por Harvard Health Publishing, son necesarias para transformar los alimentos en energía utilizable y mantener un sistema nervioso saludable.

La suplementación en hombres de más de cuarenta debe personalizarse según necesidad nutricional, antecedentes médicos y posibles interacciones farmacológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, contribuyen a la producción hormonal y la regeneración celular. El complejo B se obtiene en la dieta a partir de carnes, pescados, lácteos y legumbres; sin embargo, con el envejecimiento, la capacidad de absorción, especialmente de la vitamina B12, puede disminuir.

Por este motivo, los hombres de cuarenta años que presentan fatiga, estrés o dietas restrictivas en productos animales pueden requerir suplementación.

A pesar de los beneficios potenciales de la suplementación en esta etapa de la vida, los expertos de GQ y Harvard Health Publishing enfatizan que estos productos deben utilizarse exclusivamente como complemento de una alimentación equilibrada y de hábitos de vida saludables, nunca como sustitutos.

Expertos insisten en que los suplementos no deben sustituir una dieta equilibrada ni hábitos saludables, sino complementar el bienestar general del hombre adulto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de incorporar cualquier suplemento, resulta fundamental consultar a un profesional de la salud, quien podrá evaluar el estado nutricional, antecedentes médicos y posibles interacciones con medicamentos.

Solo un especialista puede determinar el tipo, la dosis y la duración apropiada de cada suplemento, adaptándolo a las necesidades individuales de cada persona. Este enfoque no solo optimiza los resultados, sino que también minimiza riesgos y promueve un uso seguro y eficiente de la suplementación en hombres mayores de 40 años.