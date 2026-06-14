América Latina

Intensas lluvias colapsan calles y avenidas en el Norte de Honduras

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron inundaciones en distintos sectores de San Pedro Sula, dejando calles anegadas, caos vehicular y múltiples emergencias.

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Conductores enfrentaron serias dificultades para movilizarse debido a las inundaciones. La avenida Circunvalación volvió a colapsar tras las intensas precipitaciones. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Conductores enfrentaron serias dificultades para movilizarse debido a las inundaciones. La avenida Circunvalación volvió a colapsar tras las intensas precipitaciones. (Foto: Redes sociales / captura de video)

Las intensas y persistentes lluvias transformaron en cuestión de minutos varias calles y avenidas de San Pedro Sula en auténticos ríos, provocando inundaciones urbanas generalizadas y complicando la movilidad en diferentes sectores de la capital industrial.

Las precipitaciones dejaron escenas de caos en zonas altamente transitadas de la ciudad, donde vehículos quedaron atrapados, calles colapsadas y numerosos conductores enfrentaron dificultades para desplazarse debido a la acumulación de agua.

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Las fuertes lluvias dejaron severas inundaciones en distintos sectores de San Pedro Sula. Varias avenidas de la capital industrial quedaron convertidas en verdaderos ríos. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Las fuertes lluvias dejaron severas inundaciones en distintos sectores de San Pedro Sula. Varias avenidas de la capital industrial quedaron convertidas en verdaderos ríos. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Honduras continúa siendo uno de los países más vulnerables a fenómenos climáticos. Las autoridades advirtieron que las lluvias continuarán durante las próximas horas. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Honduras continúa siendo uno de los países más vulnerables a fenómenos climáticos. Las autoridades advirtieron que las lluvias continuarán durante las próximas horas. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Autoridades pidieron evitar circular por zonas inundadas para prevenir accidentes. Las lluvias provocaron largas filas de vehículos y caos vial en la ciudad. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Autoridades pidieron evitar circular por zonas inundadas para prevenir accidentes. Las lluvias provocaron largas filas de vehículos y caos vial en la ciudad. (Foto: Redes sociales / captura de video)

Entre los sectores más afectados se reportaron la 13 calle, la avenida Circunvalación y varias zonas del centro de la ciudad, donde las inundaciones volvieron a evidenciar la vulnerabilidad de la infraestructura urbana frente a los fenómenos climáticos de la temporada lluviosa.

Equipos de emergencia se mantienen monitoreando sectores vulnerables a inundaciones. Las precipitaciones dejaron en evidencia los problemas de drenaje en San Pedro Sula. (Foto: Redes sociales / Captura de video)
Equipos de emergencia se mantienen monitoreando sectores vulnerables a inundaciones. Las precipitaciones dejaron en evidencia los problemas de drenaje en San Pedro Sula. (Foto: Redes sociales / Captura de video)
Una onda tropical podría generar más precipitaciones en el norte del país. Miles de sampedranos se vieron afectados por las inundaciones provocadas por las lluvias. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Una onda tropical podría generar más precipitaciones en el norte del país. Miles de sampedranos se vieron afectados por las inundaciones provocadas por las lluvias. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Peatones buscaron resguardarse mientras las lluvias azotaban San Pedro Sula. Las corrientes de agua arrastraron basura y escombros en varias calles. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Peatones buscaron resguardarse mientras las lluvias azotaban San Pedro Sula. Las corrientes de agua arrastraron basura y escombros en varias calles. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Bomberos atendieron emergencias por automóviles atrapados en corrientes de agua. La 13 calle fue una de las zonas más afectadas por las lluvias. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Bomberos atendieron emergencias por automóviles atrapados en corrientes de agua. La 13 calle fue una de las zonas más afectadas por las lluvias. (Foto: Redes sociales / captura de video)

El tráfico vehicular colapsó durante varias horas, generando extensas filas y retrasos tanto para automovilistas como para peatones que intentaban movilizarse bajo la lluvia.

Además de los problemas de circulación, en distintos puntos se reportaron vehículos parcialmente sumergidos y personas atrapadas en sectores donde el agua subió rápidamente.

Vehículos quedaron parcialmente sumergidos por la acumulación de agua. El tráfico vehicular se paralizó durante varias horas en diferentes puntos de la ciudad. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Vehículos quedaron parcialmente sumergidos por la acumulación de agua. El tráfico vehicular se paralizó durante varias horas en diferentes puntos de la ciudad. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Ciudadanos captaron impresionantes imágenes de calles completamente anegadas. El nivel del agua aumentó rápidamente en varios sectores de la capital industrial. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Ciudadanos captaron impresionantes imágenes de calles completamente anegadas. El nivel del agua aumentó rápidamente en varios sectores de la capital industrial. (Foto: Redes sociales / captura de video)

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