Barbie Vélez recordó el insólito error que cometió su pareja al pedirle casamiento: “Pensé que se quería separar”

La hija de Nazarena Vélez contó el error que cometió su pareja al pedirle casamiento

Hace casi cinco años que Barbie Vélez y Lucas Rodríguez decidieron casarse. La boda se realizó en septiembre de 2021 en Ingeniero Maschwitz, con una ceremonia organizada por Claudia Villafañe y una lista de invitados reducida, en cumplimiento de las restricciones sanitarias de la pandemia. Así las cosas, en los últimos días, la hija de Nazarena recordó aquel momento, sin embargo, al hacerlo también reveló el insólito error que tuvo su pareja al proponerle casamiento.

Recientemente, Barbie Vélez recordó cómo fue el día en que Lucas le propuso matrimonio durante unas vacaciones familiares en República Dominicana en 2020. Durante su participación en el ciclo Storytime de Bondi Live, la actriz relató que el nerviosismo de Lucas marcó toda la jornada. “Mi propuesta fue en la playa en República Dominicana en el 2020 y durante todo ese día Lucas estaba tan nervioso que yo pensé que se quería separar”, contó Barbie, entre risas.

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Barbie explicó que la actitud de Lucas fue notoria desde el principio del día. Compartían el viaje con toda la familia y su pareja se mostraba inquieto y esquivo. “Estábamos con toda mi familia y él iba para todos lados, me esquivaba todo el tiempo, por eso pensé: ‘Pobre pibe, la debe estar pasando mal’”, recordó.

Con el tiempo, la actriz entendió el motivo detrás de esa conducta. Lucas estaba organizando la propuesta junto a una empleada del hotel, quien lo ayudaba a preparar todos los detalles del momento especial. “La chica se le acercaba a preguntarle cosas de la sorpresa cuando estaba cerca mío, por eso él se ponía tan nervioso”, explicó Barbie.

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Barbie Vélez dijo que la reciente mención de Fede Bal sobre su separación reactivó la angustia por el conflicto judicial y las denuncias por violencia de género de 2016

La parte más insólita llegó al concretarse la propuesta. Barbie relató que, presa de los nervios, Lucas olvidó formular la pregunta esencial. “Él nunca me pidió matrimonio. Estaba tan nervioso que lo que menos hizo fue hacerme la pregunta. Me decía: ‘Fijate a ver si se te cae el anillo, fijate a ver si está bien el tamaño’”, comentó entre risas.

Al notar la ausencia de la frase clave, Barbie tuvo que intervenir. “Yo le dije: ‘Lucas, nunca me propusiste matrimonio’”, recordó divertida. La anécdota terminó con ambos riendo y formalizando el compromiso, que un año después los llevó a celebrar su casamiento. La fiesta, marcada por las restricciones del contexto sanitario, reunió a menos de cien personas y se extendió hasta la madrugada.

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Barbie Vélez recordó que Lucas Rodríguez le propuso matrimonio en República Dominicana durante unas vacaciones familiares en 2020

Lejos de este romántico momento, días atrás, Vélez volvió a recordar la angustia que atravesó en su relación con Fede Bal cuando el hijo de Carmen Barbieri rememoró su escandalosa separación. En 2016, la actriz denunció al conductor de Resto del mundo por lesiones agravadas y violencia de género, mientras que él presentó una contrademanda por lesiones y amenazas. Luego del sobreseimiento de ambos, las secuelas de ese conflicto siguen presentes para Barbie, quien se largó a llorar luego de que su ex recordó su polémica separación: “Estoy muy angustiada. El fin de semana la pasé como el ort... por una persona que, cuando decide, saca un tema que para mí es dolorosísimo”, introdujo en Storytime (Bondi Live).

La actriz dejó claro que el episodio marcó un antes y un después en su vida. “Él lo habla desde una impunidad y una soberbia terrible... cuando en mí generó el trauma más grande de mi vida. Hace 10 años que decido callarme la boca, no hablar y no escuchar cuando saca el tema, pero trabajo de esto y me llegan mensajes”, continuó.

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El conflicto entre Barbie Vélez y Federico Bal tuvo su punto de mayor exposición cuando ambos realizaron denuncias legales y públicas por violencia y agresiones mutuas. Aunque el tiempo pasó y cada uno siguió su camino profesional, la reciente mención del tema de Fede Bal en un programa del canal de streaming Blender reactivó el dolor para Vélez, quien aseguró que la situación le produce angustia y que prefiere no hablar sobre ello porque la afecta emocionalmente.