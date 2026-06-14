La fecundidad en Centroamérica cae por debajo del reemplazo demográfico en varios países

Dos bebés recién nacidos, envueltos en mantas azul y rosa, duermen plácidamente en sus cunas en una sala de hospital, con personal médico al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Centroamérica, menos hijos deseados y más obstáculos para tenerlos marcan una tendencia regional. Según el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 39% de quienes desean tener hijos señala a la economía y la inestabilidad laboral como los principales frenos para formar la familia ideal.

María, de 28 años, se casó hace poco más de dos años y, junto a su pareja, evalúa la posibilidad de formar una familia. “Aunque contamos con más de dos ingresos, nos asusta la posibilidad de pasar carencias con un niño”, admite.

El trabajo eventual y la atención a clientes les dejan poco margen de tiempo y, también de ingresos, esa, dice la joven salvadoreña, es la principal razón por la que hasta hoy, han postergado la decisión de convertirse en padres, aunque reconoce que no han pensando en más de uno.

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“Pensamos en tener solo un hijo, después de los 30, porque me preocupa no poder acompañarlo hasta el final de su formación”.

Las salvadoreñas lideran las que quieren menos hijos

Las cifras muestran un descenso sostenido. En El Salvador, la tasa global de fecundidad bajó de 6.2 hijos por mujer en 1950 a 1.3 en 2024 y es la tasa más baja de todos los países de la región. El último Censo de Población y Vivienda del Banco Central de Reserva confirma esta cifra.

La tasa global de fecundidad evidencia una disminución durante la última década - crédito Aesfashu

Costa Rica registra 1.32 hijos por mujer, mientras que en Nicaragua y Panamá los valores rondan los 2.2. Guatemala, aunque mantiene la fecundidad más alta de la región, cayó de 6.7 hijos por mujer en los 80 a 2.8 en la actualidad.

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Estos niveles sitúan a varios países por debajo del umbral de reemplazo demográfico de 2.1 hijos por mujer y reconfiguran la estructura por edades. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la tasa de fecundidad promedio en la región es de 1.8 hijos por mujer en 2024.

La transición hacia familias más pequeñas no ha sido homogénea. Existen diferencias entre áreas urbanas y rurales, y entre sectores con mayor o menor acceso a educación y salud.

Qué factores explican el descenso

El descenso de la fecundidad no responde a una sola causa. La expansión de la educación femenina, la urbanización y la incorporación de las mujeres al mercado laboral cambiaron las aspiraciones y prioridades. La presión económica, marcada por salarios bajos, empleos inestables y altos costos de crianza, se combina con la falta de servicios públicos de cuidado infantil y la persistencia de roles tradicionales de género.

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“En Centroamérica, muchas personas no pueden decidir cuántos hijos tener ni cuándo”, advierte el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La brecha entre el número deseado y el real se mantiene, ya sea porque se tienen menos hijos por restricciones materiales o más de los planeados por falta de acceso a anticonceptivos y salud sexual.

El embarazo adolescente sigue afectando a jóvenes rurales, indígenas y afrodescendientes, y perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad.

En sectores urbanos y de clase media, la tendencia es postergar y limitar la maternidad. En contextos rurales y empobrecidos, la fecundidad alta y los embarazos tempranos siguen siendo frecuentes, asociados a bajos niveles educativos y barreras en el acceso a servicios.

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El descenso de la fecundidad no responde a una sola causa. La expansión de la educación femenina, la urbanización y la incorporación de las mujeres al mercado laboral cambiaron las aspiraciones y prioridades.

Desigualdades en acceso y cuidados

El trabajo no remunerado de cuidados recae mayoritariamente en las mujeres y representa entre el 20% y el 30% de la economía doméstica invisibilizada, según el Banco Mundial. La falta de servicios de cuidado infantil y de licencias parentales equitativas limita las posibilidades de conciliación laboral y familiar.

El acceso a métodos anticonceptivos mejoró, pero las diferencias persisten entre países y dentro de ellos. Mientras en Costa Rica y Colombia más del 75% de las mujeres en edad reproductiva usa algún método anticonceptivo, en Haití, Guyana y Guatemala menos de la mitad accede a métodos modernos.

La falta de educación sexual integral y las restricciones legales sobre el aborto agravan las dificultades, sobre todo en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Uno de los problemas más persistentes es la maternidad adolescente. Las adolescentes afrodescendientes en la región presentan un 50% más de probabilidades de ser madres antes de los 19 años respecto de otras jóvenes.

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La tasa de fecundidad adolescente en América Latina y el Caribe es una de las más altas del mundo, con 76 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 y 19 años.

El acceso a métodos anticonceptivos mejoró, pero las diferencias persisten entre países y dentro de ellos. (AP)

Políticas y derechos reproductivos

Las recomendaciones del UNFPA insisten en que las políticas no deben centrarse en controlar la cantidad de nacimientos, sino en garantizar derechos y condiciones para decidir.

Propone fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva, facilitar el acceso gratuito y confidencial a anticonceptivos, promover el empleo formal femenino y desarrollar sistemas públicos de cuidado.

En sectores urbanos, muchas mujeres tienen menos hijos de los que desean por no poder conciliar trabajo y familia. En zonas rurales y pobres, la maternidad forzada y el embarazo adolescente siguen siendo frecuentes.

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