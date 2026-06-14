El Salvador reduce la pobreza multidimensional con mejoras en 14 indicadores, reflejó informe del BCR

El año 2025 marcó una tendencia alentadora: catorce de los veinte indicadores evaluados mostraron mejoras. Destacan reducciones en inseguridad alimentaria, que bajó a 15.9% entre los hogares pobres multidimensionales, y en la falta de acceso a servicios de salud, que se ubicó en 8.1%.

El descenso de la pobreza multidimensional en El Salvador durante 2025 se tradujo en una mejora palpable para miles de familias, especialmente en las zonas rurales, donde la incidencia se redujo en 1.9 puntos porcentuales.

Este avance, reportado por el Banco Central de Reserva a partir de la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), señala que 20.1% de los hogares viven en pobreza multidimensional, una baja respecto al año anterior que se refleja en la salida de más de 12 mil hogares de esa condición.

En términos prácticos, la pobreza multidimensional va más allá de la falta de ingresos. En El Salvador, esta medición se basa en la privación simultánea de recursos y derechos en ámbitos como educación, vivienda, salud, servicios básicos, trabajo, seguridad social, alimentación y entorno habitacional.

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La pobreza monetaria en El Salvador cayó un 14,5 % en 2025 respecto al año anterior, según el Banco Central de Reserva. (Cortesía: Freepik)

El criterio oficial considera pobre multidimensional a cualquier hogar que enfrente carencias en siete o más de estos veinte indicadores.

El año 2025 marcó una tendencia alentadora: catorce de los veinte indicadores evaluados mostraron mejoras. Destacan reducciones en inseguridad alimentaria, que bajó a 15.9% entre los hogares pobres multidimensionales, y en la falta de acceso a servicios de salud, que se ubicó en 8.1%.

La baja educación en adultos y el cuido temprano inadecuado de niños también registraron descensos notables, asociados a la expansión de programas educativos y de atención a la primera infancia.

Entre los factores que explican la mejora, el informe atribuye un papel central a las políticas de seguridad. El indicador que mide la incidencia de crimen y delito descendió a 4.8%, mientras que las restricciones a la vida cotidiana debidas a la inseguridad se redujeron a 5.9%.

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El Banco Central de Reserva vinculó estos resultados con la estrategia nacional de seguridad, señalando que la baja en la criminalidad ha tenido un impacto directo sobre la calidad de vida de los hogares.

El fortalecimiento de programas de educación, nutrición y cuidado infantil, junto con el despliegue de políticas públicas en zonas históricamente rezagadas, permitió que miles de familias accedieran a mejores condiciones. A su vez, la disminución del crimen y la violencia favoreció el desarrollo de comunidades rurales, tradicionalmente más vulnerables a la pobreza.

Los desafíos que siguen pendientes

El informe también reconoce problemas pendientes. El subempleo y la inestabilidad laboral aumentaron y afectaron a 65.6% de los hogares pobres multidimensionales.

Una mujer llena un balde en una canilla pública mientras niños juegan cerca de un tanque de agua en una calle de adoquines con viviendas modestas en una comunidad rural de El Salvador, destacando el acceso a servicios básicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cobertura de seguridad social sigue siendo baja y el acceso al agua potable y al saneamiento mejoró poco o se mantuvo estancado.

Además, la falta de espacios públicos y la exposición a riesgos ambientales permanecen elevados, evidenciando la necesidad de políticas integrales y sostenidas.

La medición de la pobreza multidimensional en El Salvador se realiza a partir de veinte indicadores ponderados por igual.

El umbral: siete o más privaciones convierten a un hogar en pobre multidimensional. La selección de estos indicadores se basa en marcos normativos nacionales, consultas a la población afectada y recomendaciones de expertos, según detalla el informe técnico.

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En síntesis, el panorama completo del informe del BCR basado en la EHPM, revela que persisten retos estructurales en empleo y acceso a servicios básicos, que requerirán atención continua y políticas de largo plazo para sostener y ampliar estos progresos.