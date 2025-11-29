México

Vitamina B12: cómo mejora la memoria, el estado de ánimo y el metabolismo

Es uno de los micronutrientes más estudiados por su impacto directo en el funcionamiento del cerebro, el sistema nervioso y la obtención de energía

Guardar
Es uno de los micronutrientes
Es uno de los micronutrientes más estudiados por su impacto directo en el funcionamiento del cerebro, el sistema nervioso y la obtención de energía

La vitamina B12, también conocida como cobalamina, es indispensable para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro. Su papel en la formación de la mielina —la capa protectora que recubre los nervios— permite que las señales neuronales se transmitan de manera rápida y eficiente.

Cuando los niveles de B12 son adecuados, la memoria, la concentración y la claridad mental mejoran, mientras que su falta puede provocar olvidos frecuentes, confusión y menor capacidad cognitiva.

Diversos especialistas en nutrición han destacado que la B12 participa en la producción de neurotransmisores clave como la serotonina y la dopamina, directamente relacionados con el estado de ánimo.

Esto significa que un déficit puede manifestarse en irritabilidad, tristeza, ansiedad o incluso síntomas asociados a la depresión. Por ello, mantener niveles óptimos de esta vitamina es fundamental para el equilibrio emocional y para evitar alteraciones que puedan afectar la calidad de vida.

La vitamina B12 es uno
La vitamina B12 es uno de los nutrientes que debe suplementarse en este tipo de dietas (Shutterstock)

Un motor para el metabolismo y la energía diaria

Además de su rol neurológico, la vitamina B12 es crucial en los procesos metabólicos del organismo. Contribuye a convertir los alimentos en energía utilizable y participa en la formación de glóbulos rojos, encargados de transportar oxígeno a cada célula del cuerpo. Cuando esta herramienta falla por falta de B12, el resultado suele ser cansancio extremo, debilidad, mareos y reducción del rendimiento físico y mental.

El déficit prolongado puede llegar a causar anemia megaloblástica, una condición que afecta la calidad de los glóbulos rojos y dificulta su capacidad para transportar oxígeno. Esta situación no solo reduce la energía, sino que también afecta las funciones cerebrales y emocionales, creando un círculo de síntomas que impactan directamente en la vida cotidiana.

Fuentes naturales y grupos en riesgo

La vitamina B12 se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal, como carne, huevos, lácteos y pescados. Esto coloca a las personas veganas y vegetarianas entre los grupos con mayor riesgo de presentar niveles bajos.

También los adultos mayores, pacientes con problemas gastrointestinales y quienes toman ciertos medicamentos —como antiácidos o metformina— tienen mayores probabilidades de desarrollar deficiencia.

La vitamina B12 es esencial
La vitamina B12 es esencial para el sistema nervioso y el cerebro, ya que contribuye a formar la mielina, la capa que protege los nervios y facilita la transmisión rápida y eficiente de las señales neuronales

La recomendación general es mantener una alimentación equilibrada o, en caso necesario, recurrir a alimentos fortificados o suplementos bajo supervisión médica. Identificar los síntomas a tiempo es clave para evitar complicaciones neurológicas y metabólicas.

La vitamina B12 no es solo un complemento nutricional: es una pieza central para la memoria, el estado de ánimo y el metabolismo. Su papel en la energía, la salud cerebral y el bienestar emocional la convierte en una aliada indispensable para mantener la vitalidad y el equilibrio diario.

Temas Relacionados

vitamina B12mejora tu memoriasistema nerviosobienestarmexico-noticias

Más Noticias

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

Policías municipales ingresaron al lugar y hallaron los cuerpos sin vida después de que un comando armado abriera fuego contra los asistentes del lugar

Cuatro muertos y seis heridos

Tefi Valenzuela exige derecho de réplica a TV Azteca tras declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP

El actor mexicano aseguró que estuvo en prisión por “algo que no hizo”

Tefi Valenzuela exige derecho de

Piel rejuvenecida: el mineral que ayuda en la producción de colágeno y los alimentos que lo contienen

El zinc es esencial para la reparación celular, la cicatrización de heridas y la percepción del gusto y el olfato

Piel rejuvenecida: el mineral que

¿Te puede auditar el SAT en 2026? Estos son los nuevos criterios oficiales

El SAT publicó los lineamientos que utilizará para seleccionar a los contribuyentes que auditará el próximo año

¿Te puede auditar el SAT

Instituciones sin fines de lucro generan 8.4% del empleo en México, sector aportó 3.3% del PIB en 2024, reporta el INEGI

La institución indicó que las asociaciones dedicadas a la enseñanza e investigación lideraron la contribución al PIB sectorial

Instituciones sin fines de lucro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuatro muertos y seis heridos

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

“El Cenizo” recibe 20 años de cárcel: era el líder más buscado de Los Caballeros Templarios en Uruapan, Michoacán

Una mujer y dos hombres fueron asesinados en balacera en Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato

“El Goofy” seguirá en prisión tras ser procesado por asesinato del abogado David Cohen por “conflicto laboral”

La estrategia de El Güero ante la justicia de Estados Unidos: los puntos clave de su esperada comparecencia

ENTRETENIMIENTO

Tefi Valenzuela exige derecho de

Tefi Valenzuela exige derecho de réplica a TV Azteca tras declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP

La vez que Limp Bizkit bailó “La Chona” en México y nos recordó que en el nu metal también hay pasos prohibidos

Bárbara de Regil confirma que abandonará México: ¿Es por polémicas y críticas?

¿Qué pasó en La Granja VIP en vivo hoy 29 de noviembre?

¿Bad Bunny traerá ‘La Casita’ a México? Esto sabemos del polémico escenario que causa incertidumbre en sus fans

DEPORTES

WWE Survivor Series War Games

WWE Survivor Series War Games 2025: cartelera, a qué hora y dónde verlo en vivo el evento desde México

Kenti Robles despeja dudas y asegura que México Femenil jugará sin presión rumbo a Brasil 2027

Bárbaro Cavernario destroza a Místico y Soberano Jr. en la Leyenda Azul y Claudio Castagnoli se alza con el titulo pesado del CMLL

Matías Grande reflexiona sobre un 2025 clave y proyecta su camino hacia la siguiente justa olímpica

Palmeiras vs Flamengo: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de la Copa Libertadores 2025 desde México