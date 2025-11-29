Vitamina B12: cómo mejora la memoria, el estado de ánimo y el metabolismo

Es uno de los micronutrientes más estudiados por su impacto directo en el funcionamiento del cerebro, el sistema nervioso y la obtención de energía

La vitamina B12, también conocida como cobalamina, es indispensable para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro. Su papel en la formación de la mielina —la capa protectora que recubre los nervios— permite que las señales neuronales se transmitan de manera rápida y eficiente.

Cuando los niveles de B12 son adecuados, la memoria, la concentración y la claridad mental mejoran, mientras que su falta puede provocar olvidos frecuentes, confusión y menor capacidad cognitiva.

Diversos especialistas en nutrición han destacado que la B12 participa en la producción de neurotransmisores clave como la serotonina y la dopamina, directamente relacionados con el estado de ánimo.

Esto significa que un déficit puede manifestarse en irritabilidad, tristeza, ansiedad o incluso síntomas asociados a la depresión. Por ello, mantener niveles óptimos de esta vitamina es fundamental para el equilibrio emocional y para evitar alteraciones que puedan afectar la calidad de vida.

La vitamina B12 es uno de los nutrientes que debe suplementarse en este tipo de dietas (Shutterstock)

Un motor para el metabolismo y la energía diaria

Además de su rol neurológico, la vitamina B12 es crucial en los procesos metabólicos del organismo. Contribuye a convertir los alimentos en energía utilizable y participa en la formación de glóbulos rojos, encargados de transportar oxígeno a cada célula del cuerpo. Cuando esta herramienta falla por falta de B12, el resultado suele ser cansancio extremo, debilidad, mareos y reducción del rendimiento físico y mental.

El déficit prolongado puede llegar a causar anemia megaloblástica, una condición que afecta la calidad de los glóbulos rojos y dificulta su capacidad para transportar oxígeno. Esta situación no solo reduce la energía, sino que también afecta las funciones cerebrales y emocionales, creando un círculo de síntomas que impactan directamente en la vida cotidiana.

Fuentes naturales y grupos en riesgo

La vitamina B12 se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal, como carne, huevos, lácteos y pescados. Esto coloca a las personas veganas y vegetarianas entre los grupos con mayor riesgo de presentar niveles bajos.

También los adultos mayores, pacientes con problemas gastrointestinales y quienes toman ciertos medicamentos —como antiácidos o metformina— tienen mayores probabilidades de desarrollar deficiencia.

La recomendación general es mantener una alimentación equilibrada o, en caso necesario, recurrir a alimentos fortificados o suplementos bajo supervisión médica. Identificar los síntomas a tiempo es clave para evitar complicaciones neurológicas y metabólicas.

La vitamina B12 no es solo un complemento nutricional: es una pieza central para la memoria, el estado de ánimo y el metabolismo. Su papel en la energía, la salud cerebral y el bienestar emocional la convierte en una aliada indispensable para mantener la vitalidad y el equilibrio diario.