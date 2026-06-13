María Becerra reveló que perdió cuatro embarazos: “No puedo tener bebés de manera natural”

La cantante sufrió dos embarazos ectópicos y dos abortos espontáneos en casi tres años. Por primera vez habló en profundidad del tema

María Becerra habló por primera vez de algo que había guardado durante años. En un podcast grabado en Miami, la cantante argentina relató que entre 2023 y 2025 perdió cuatro embarazos: el primero, un embarazo ectópico que le reventó una trompa y le provocó una hemorragia interna; luego, dos abortos espontáneos; y finalmente un cuarto episodio que la dejó inconsciente, con convulsiones y con un pronóstico que los médicos comunicaron a su familia en los términos más crudos. Al final de ese recorrido, un diagnóstico definitivo: no puede tener hijos de manera natural porque los embarazos ponen en riesgo su vida.

El relato arranca en 2023. Becerra contó que quedó embarazada sin saber que se trataba de un embarazo ectópico. Lo describió así: “Quedé embarazada, pero no en el útero, sino en otro lugar del cuerpo. Es un embarazo malo, el bebé no puede crecer ni nacer ahí. Está mal ubicado y nunca se puede llevar a cabo porque explota.” Ella no reconoció los síntomas porque nunca antes había estado embarazada y asumió que todo era normal.

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Lo que vino después la tomó por sorpresa. “Se me reventó una trompa y tuve una hemorragia. Mucha sangre adentro del cuerpo”, relató. Fue la primera vez que ella y su pareja, el también cantante J Rei, buscaban un bebé. Y fue también la primera de cuatro pérdidas que se extenderían a lo largo de tres años.

El posteo que hicieron María y J Rei luego de dar la noticia de la perdida del embarazo (Instagram)

Entre 2023 y 2025, la pareja continuó en la búsqueda. En ese tiempo llegaron otros tres embarazos, ninguno llegó a término. Dos fueron abortos espontáneos. Becerra fue precisa al describirlos: “No quise que pasara, simplemente pasó.” El cuarto fue el más grave.

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“El último fue el que casi me mata”, dijo. Becerra perdió sus signos vitales, quedó inconsciente y tuvo convulsiones. Los médicos evaluaron la situación con un pronóstico que trasladaron directamente a su familia: “Vamos a hacer lo posible, pero es posible que ella no sobreviva. Tal vez cuando salgamos, ya no esté.” Ella misma lo definió como “tan jodidamente duro”.

Después de ese episodio llegó el diagnóstico definitivo. “No puedo tener bebés de manera natural. Ya me dijeron que no puedo, porque ponen en riesgo mi vida”, afirmó. La frase la dijo sin rodeos, con la misma economía con la que había narrado todo lo anterior. Lo que sigue a esa constatación también lo dijo con claridad. “Pero estamos en 2026. Tenemos tecnología y dinero. Todos los tratamientos y el laboratorio”, señaló. Becerra descarta la maternidad biológica natural pero no la maternidad: apunta a tratamientos de fertilidad asistida como el camino posible. “Podemos tener una familia, pero no de manera natural”, resumió.

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Becerra y J Rei están en pareja hace poco más de tres años

El podcast fue también el espacio donde Becerra reconoció algo sobre el propio acto de hablar. “Nunca había contado todo esto en una entrevista”, admitió. Y agregó: “Vos me diste confianza.” No fue un relato preparado ni una declaración calculada: fue una historia que salió entera por primera vez.

Hacia el final, señaló una razón adicional para haber hablado: la información. “Es importante dar información porque muchas mujeres no saben que tienen un embarazo ectópico. Yo no conocía los síntomas. Pensaba que era un embarazo normal porque nunca había estado embarazada”, explicó.

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Becerra tiene 24 años y es una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional de su generación. La entrevista en Miami la encontró en medio de una agenda intensa que la llevó por varios países de América Latina y el Caribe en los últimos meses. Eligió ese espacio, en otro idioma y ante un conductor que no pertenece a los medios argentinos, para contar lo que nunca había dicho.