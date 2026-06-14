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Panamá abre 10,000 becas para formar talento en inteligencia artificial y tecnología

Inteligencia artificial, ciberseguridad, computación en la nube y manejo de datos forman parte de la oferta académica disponible.

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Un joven de dibujos animados con mochila y tableta mira un laberinto digital brillante hecho de pantallas con código y circuitos, con un monitor central
La iniciativa busca cerrar brechas de conocimiento y ampliar las oportunidades de empleo en sectores vinculados a la innovación y la transformación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ya no es una tecnología reservada para grandes empresas tecnológicas o laboratorios de investigación. Cada vez más compañías demandan profesionales capaces de trabajar con datos, automatizar procesos, desarrollar soluciones digitales y aprovechar herramientas de IA para aumentar la productividad. En ese contexto, Panamá anunció una de las mayores iniciativas de capacitación tecnológica de los últimos años.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó la disponibilidad de hasta 10,000 becas para que panameños accedan a la plataforma de formación de Google, que reúne más de 700 cursos especializados en áreas como inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, ciberseguridad y liderazgo tecnológico.

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La iniciativa forma parte del programa Talent Up Panamá, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Google Cloud y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con el objetivo de fortalecer las competencias digitales de la población y preparar talento para una economía cada vez más orientada a la tecnología.

El anuncio se realizó durante el Google Cloud Roadshow Centroamérica 2026. Chapman señaló que la transformación de la economía mundial exige nuevas capacidades laborales y que el valor económico se genera cada vez más a partir del análisis de datos, la innovación tecnológica y el uso eficiente de herramientas digitales.

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Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas de Panamá, afirmó que el desarrollo del talento digital será clave para fortalecer la competitividad del país en una economía cada vez más impulsada por los datos y la tecnología. Cortesía MEF
Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas de Panamá, afirmó que el desarrollo del talento digital será clave para fortalecer la competitividad del país en una economía cada vez más impulsada por los datos y la tecnología. Cortesía MEF

La apuesta no es menor. Según el BID, Talent Up nació con un compromiso inicial de más de 60,000 becas para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, de las cuales 10,000 fueron asignadas a Panamá. La iniciativa busca cerrar la brecha entre la inversión tecnológica y las habilidades necesarias para aprovecharla de manera productiva.

Aunque la plataforma ofrece cientos de opciones, los programas de Google Cloud más demandados a nivel internacional suelen estar relacionados con inteligencia artificial generativa, análisis de datos, ingeniería de datos, computación en la nube y ciberseguridad.

Entre los certificados y rutas de aprendizaje más populares figuran Google Cloud Computing Foundations, Data Analytics, Cloud Digital Leader, Generative AI Fundamentals, Machine Learning, Cloud Engineer y cursos orientados a la protección de infraestructuras digitales. Estas áreas se encuentran entre las más solicitadas actualmente por empresas multinacionales, centros de servicios compartidos y organizaciones tecnológicas.

La creciente adopción de herramientas de inteligencia artificial ha convertido a los cursos relacionados con IA generativa en algunos de los más buscados dentro de la plataforma. Estos programas enseñan desde conceptos básicos sobre modelos de lenguaje hasta aplicaciones empresariales para automatización, análisis de información y creación de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Las certificaciones de Google Cloud son reconocidas por empresas tecnológicas y organizaciones de distintos sectores económicos. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
Las certificaciones de Google Cloud son reconocidas por empresas tecnológicas y organizaciones de distintos sectores económicos. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Las autoridades panameñas aún no han divulgado el mecanismo definitivo de inscripción para las nuevas becas anunciadas esta semana. Sin embargo, la iniciativa Talent Up Panamá es coordinada localmente por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), que actúa como Secretaría Técnica del programa.

Información oficial divulgada previamente indica que parte de la formación estará basada en el certificado Google Cloud Computing Foundations Certificate, compuesto por ocho módulos especializados en tecnologías de nube. También se ha señalado que algunos programas requerirán conocimientos previos en áreas informáticas para garantizar un adecuado aprovechamiento de los contenidos.

Los certificados emitidos dentro de la iniciativa contarán con el respaldo de Google Cloud, Talent Up Panamá e INADEH, lo que aumenta su reconocimiento dentro del mercado laboral.

Chapman destacó que Panamá cuenta con condiciones favorables para aprovechar esta oportunidad, entre ellas la presencia de más de 100 empresas multinacionales y un ecosistema de servicios que continúa expandiéndose. No obstante, advirtió que uno de los principales desafíos sigue siendo la disponibilidad de profesionales con competencias digitales avanzadas.

Una ilustración colorida de un joven sonriente leyendo un libro azul con las letras "IA" en la portada, rodeado de iconos digitales sobre un fondo binario.
Las autoridades consideran que el desarrollo del talento digital será determinante para el crecimiento económico de los próximos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ángela Laguna Caicedo, afirmó que la iniciativa representa un respaldo importante a la formación de talento en un contexto donde la tecnología evoluciona con rapidez y transforma constantemente las necesidades del mercado laboral.

El programa también busca ampliar el acceso a oportunidades de capacitación para jóvenes del interior del país, mujeres que buscan incorporarse a sectores tecnológicos y servidores públicos interesados en adquirir nuevas herramientas digitales.

Mientras la inteligencia artificial redefine industrias enteras y transforma la manera en que trabajan las organizaciones, las 10,000 becas anunciadas por el Gobierno representan una oportunidad para que miles de panameños adquieran habilidades que hoy figuran entre las más demandadas del mercado global.

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