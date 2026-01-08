Generación Silver

El consumo diario de vitamina D3 se asocia con una mayor longevidad en adultos mayores

Una investigación clínica en Estados Unidos observó que la suplementación diaria con este nutriente se asoció con un menor envejecimiento celular en personas de edad avanzada

Guardar
Un estudio clínico relaciona el
Un estudio clínico relaciona el consumo diario de vitamina D3 con una mayor longevidad en adultos mayores y mejor calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina D3 podría ser mucho más que un simple suplemento: recientes hallazgos científicos la vinculan con el secreto de una vida más larga en adultos mayores. Más allá de su reconocido papel en la salud ósea, este nutriente comienza a destacarse como un posible aliado en la preservación de la juventud celular y la protección frente a enfermedades asociadas a la edad.

La investigación actual plantea una pregunta clave: ¿puede la vitamina D3 marcar la diferencia en la longevidad? Los datos emergentes abren una nueva perspectiva sobre el potencial de la suplementación para quienes buscan un envejecimiento saludable y una mejor calidad de vida en la tercera edad.

Un ensayo clínico revela el impacto de la vitamina D3

Un ensayo clínico aleatorizado realizado en Estados Unidos y citado por Prevention siguió durante cuatro años a más de 1.000 mujeres estadounidenses mayores de 55 años y hombres de más de 50. El estudio observó que quienes recibieron 2.000 unidades internacionales (UI) de vitamina D3 diarias presentaron un menor acortamiento de los telómeros respecto de quienes recibieron un placebo o suplementos de omega-3.

La suplementación con vitamina D3
La suplementación con vitamina D3 mostró efectos positivos en el mantenimiento de la longitud de los telómeros, marcadores clave del envejecimiento celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los telómeros, estructuras situadas en los extremos de los cromosomas, se consideran un marcador biológico del envejecimiento celular: cuanto más se acortan, mayor es el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y signos de envejecimiento prematuro.

Efectos sobre los telómeros y envejecimiento celular

Joseph Mercola, médico de familia consultado por Prevention, explicó que los telómeros son “capuchones protectores en los cromosomas que se desgastan naturalmente con la edad”.

Cuando estas estructuras disminuyen rápidamente, el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer aumenta, al igual que los signos visibles del envejecimiento. Mercola puntualizó que el grupo que suplementó vitamina D3 mantuvo una mayor integridad telomérica, lo que, según sus palabras, supone “una desaceleración medible del envejecimiento celular”.

En contraste, quienes consumieron suplementos de omega-3 no experimentaron el mismo efecto sobre los telómeros, lo que resalta la especificidad del impacto de la vitamina D3 en este proceso biológico clave. Este hallazgo sugiere que la vitamina D3 podría desempeñar un papel único en la protección del material genético y, por tanto, en la salud a largo plazo.

La vitamina D3 aporta beneficios
La vitamina D3 aporta beneficios antiinflamatorios, respaldo inmunológico y protección de las mitocondrias, esenciales para la energía y el metabolismo celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre los mecanismos involucrados, el especialista señaló que la vitamina D ejerce efectos antiinflamatorios, fortalece la defensa inmunitaria y tiene una influencia positiva en la función celular, especialmente en las mitocondrias. “Las mitocondrias son las fábricas de energía de las células, y mantenerlas sanas ayuda a preservar el poder metabólico, la resiliencia e incluso la función cerebral”, detalló Mercola.

Además, la vitamina D favorece la producción de glutatión, un antioxidante esencial que combate el estrés oxidativo y contribuye al mantenimiento de la salud celular, lo cual podría explicar parte de sus beneficios a nivel genético y metabólico.

Limitaciones y recomendaciones de los especialistas

Aunque estos resultados son alentadores, Amy Davis, consultora en nutrición citada por Prevention, advirtió que el estudio presenta limitaciones, como la baja diversidad demográfica y de salud entre los participantes, lo que podría restringir la validez general de los hallazgos. Davis recalcó que “más estudios ayudarían a aclarar el panorama completo y confirmar los beneficios en poblaciones más amplias”.

Ambos especialistas subrayaron la importancia de no superar la dosis diaria recomendada de 2.000 UI de vitamina D, cifra establecida como tope por el Instituto Nacional de Salud.

Mantener una dieta mediterránea, actividad
Mantener una dieta mediterránea, actividad física, buen descanso y vida social activa siguen siendo claves para un envejecimiento saludable, más allá de los suplementos de vitamina D3 (Imagen ilustrativa Infobae)

También recomendaron consultar siempre con un profesional médico antes de iniciar cualquier suplementación. Insistieron en que el envejecimiento saludable depende de mantener una dieta mediterránea, actividad física regular, descanso adecuado y una vida social activa; los suplementos deben verse solo como un complemento y nunca como sustituto de estos hábitos.

Finalmente, Mercola indicó que el cuerpo puede obtener vitamina D de manera natural, en pequeñas cantidades, mediante la exposición solar y ciertos alimentos. Ambos expertos aconsejaron realizar un análisis de sangre para conocer los niveles individuales de vitamina D antes de considerar la suplementación y determinar, junto con el profesional de la salud, si resulta necesaria en cada caso.

Temas Relacionados

Vitamina D3LongevidadTelómerosEnvejecimiento saludableSalud celularEstados UnidosJoseph MercolasuplementaciónpreventiontelómetrosInstituto Nacional de SaludNewsroom BUEMagazinesgeneracion-silver

Últimas Noticias

La convivencia multigeneracional se consolida como modelo de vivienda en Estados Unidos

La tendencia de mezclar edades bajo el mismo techo cambia rutinas, fortalece la cooperación y aporta nuevas soluciones habitacionales

La convivencia multigeneracional se consolida

¿Hacia un mundo con más silvers que jóvenes?

La distribución etaria de la población mundial ha experimentado transformaciones significativas desde el año cero hasta el presente. Esta evolución refleja no solo cambios demográficos; también impacta en la configuración social, económica y política de las diferentes regiones del planeta. ¿El futuro será de los mayores?

¿Hacia un mundo con más

Iris Rodríguez, “ángel guardián” de la laringe de Serrat, explica cómo cuidar las cuerdas vocales y prevenir el envejecimiento de la voz

El artista catalán la puso en el candelero cuando contó que ella le resolvió una afonía durante una gira. Especialista de la voz, esta médica oriunda del Chaco, atiende a muchos adultos mayores, esos “a los que no se les suele dar bolilla”, pero que ella le “encanta” atender y lo hace con toda la paciencia del mundo y de modo integral

Iris Rodríguez, “ángel guardián” de

Willie Nelson celebra la vida y la música a los 92 años: “Todavía me sorprendo de poder cantar”

El legendario artista repasa su increíble recorrido, desde su infancia rural hasta sus recientes colaboraciones, y revela cómo la gratitud, la familia y la música lo mantienen activo y optimista a pesar del paso del tiempo

Willie Nelson celebra la vida

Un programa de movimientos básicos, inspirados en bebés, son la clave para combatir el dolor lumbar

Participantes de un plan piloto en Adelaida experimentaron una disminución significativa de molestias y mayor seguridad en actividades diarias, gracias a una propuesta que retoma patrones motores esenciales y educación sobre gestión del dolor

Un programa de movimientos básicos,
DEPORTES
El cambio de último momento

El cambio de último momento que sufrió Boca Juniors en su pretemporada

Los secuestraron en el Rally Dakar en África a punta de fusil y temieron por su vida: “Pensamos que nos iban a aniquilar”

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

La patada de kung fu que estremeció al fútbol de Indonesia y culminó con la sanción más dura del deporte

La oferta formal que recibió Ricardo Centurión para volver a jugar al fútbol argentino: “Sería un impacto fuerte”

TELESHOW
José María Muscari tras el

José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

El arte de soltar: Patricio Giménez estrenó canción entre los atardeceres de Punta del Este

El increíble look de La Reini en MasterChef Celebrity inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán que fue furor: “Hermosa”

El calvario de Romina Gaetani, tras denunciar a su expareja, con una acosadora que se presentó en su último show

El desopilante apodo que le pusieron los participantes de MasterChef Celebrity a Yanina Latorre

INFOBAE AMÉRICA

Un médico destapa su pasado

Un médico destapa su pasado para entender y explicar por qué bebemos demasiado

“El año de la fama”: las grandes entrevistas de Infobae a los que brillan... y el precio de estar ahí

Qué es el espín cuántico y por qué logró resolver el enigma de la refracción de la luz tras cien años de debate

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual