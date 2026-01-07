Salud

El microbioma: cómo los microbios internos cuidan el cuerpo, según expertos

Especialistas de Mayo Clinic explican cómo la diversa comunidad de organismos que habita en el cuerpo influye en la salud, fortalece el sistema inmunitario y ayuda a prevenir enfermedades

Guardar
El microbioma humano desempeña un
El microbioma humano desempeña un papel clave en la prevención de diversas enfermedades, según investigaciones recientes de Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Invisible a simple vista, pero decisiva para la vida, la compleja comunidad de microorganismos que reside en el cuerpo humano desempeña un papel fundamental en el equilibrio y el funcionamiento de nuestro organismo. Estos billones de diminutos aliados, conocidos como microbioma, conforman un universo interno que participa en procesos tan variados como la digestión, la defensa contra infecciones y la producción de vitaminas esenciales.

Lejos de ser simples acompañantes, constituyen un sistema dinámico que influye en la salud física y mental, en la respuesta a tratamientos médicos y en la capacidad de prevenir enfermedades.

Especialistas de Mayo Clinic subrayan que comprender el microbioma humano no solo permite desentrañar los secretos de nuestro bienestar, sino que abre el camino hacia una medicina más precisa, personalizada y preventiva. Descubrir cómo interactúan estos microorganismos con nuestro cuerpo es, hoy, una de las fronteras más prometedoras de la ciencia médica.

Diversidad microbiana: tipos y funciones

El microbioma está conformado por diferentes tipos de microorganismos: bacterias, arqueas, virus, hongos y protistas. Estos organismos viven tanto en la superficie como en el interior del cuerpo, según explican expertos de Mayo Clinic.

Las bacterias son indispensables para el organismo porque ayudan a digerir alimentos, producen vitaminas y brindan protección frente a infecciones. “Las bacterias nos ayudan a digerir los alimentos, producir vitaminas y proteger de las infecciones”, subrayan especialistas de Mayo Clinic.

Las arqueas, aunque similares a las bacterias, cumplen funciones específicas; se distinguen por su resistencia y la generación de gas metano, que se elimina por la respiración. Los hongos, entre ellos levaduras y mohos, participan en el reciclaje de materia y suelen encontrarse especialmente en los talones.

El equilibrio microbiano contribuye a
El equilibrio microbiano contribuye a la digestión, absorción de nutrientes y protección natural contra infecciones y patógenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los virus se asocian a enfermedades como la gripe o la varicela y solo sobreviven al ingresar en células vivas. Los protistas no pertenecen a otros grupos y pueden ser benignos o causar dolencias como la malaria.

El equilibrio microbiano y su impacto en el organismo

El equilibrio entre estos microbios resulta indispensable. El microbioma humano participa en la descomposición de alimentos, la liberación de nutrientes y la formación de sustancias clave para el bienestar. Además, constituye una barrera natural al ocupar espacio y bloquear el crecimiento de microbios patógenos, lo que reduce las probabilidades de infección.

El microbioma intestinal educa al
El microbioma intestinal educa al sistema inmunitario para diferenciar entre microbios beneficiosos y dañinos, fortaleciendo la defensa natural del organismo (Freepik)

El sistema inmunitario depende en gran medida del microbioma intestinal. “El microbioma puede enseñarle al sistema inmunitario la diferencia entre microbios beneficiosos y dañinos”, explican desde Mayo Clinic. Esta interacción permite que las células inmunitarias produzcan compuestos para eliminar gérmenes peligrosos y asegura un funcionamiento eficiente del sistema de defensa.

Los avances del Programa de Microbiómica de Mayo Clinic están aportando nuevas aproximaciones al estudio de enfermedades complejas como el cáncer.

Bajo la dirección de la doctora Purna Kashyap, el equipo analiza muestras de microbios de más de 2.000 personas con cáncer, en busca de posibles relaciones entre ciertos microbios y el desarrollo tumoral. “Si los científicos descubren que las personas que padecen cierto tipo de cáncer casi siempre presentan ciertos microbios, podrán analizar a otras personas para detectarlos antes de que se desarrolle el cáncer”, señala el grupo de investigación.

El programa también investiga cómo los microbios influyen en la reacción a tratamientos médicos, con el fin de anticipar cuáles serán más eficaces y minimizar los efectos secundarios de los fármacos habituales. Los investigadores consideran la posibilidad de modificar el microbioma para optimizar las terapias y evitar molestias a los pacientes.

El análisis del microbioma puede
El análisis del microbioma puede anticipar la respuesta de los pacientes a tratamientos médicos, optimizando terapias y minimizando efectos secundarios

La utilización de inteligencia artificial y modelos avanzados de aprendizaje automático ha permitido a los científicos de Mayo Clinic analizar datos de más de 8.000 microbiomas individuales recopilados en 54 estudios. Mediante estas tecnologías, es posible anticipar tanto el riesgo de aparición de enfermedades como la respuesta a distintos tratamientos a partir de perfiles microbianos cada vez más precisos.

Hacia una medicina personalizada basada en el microbioma

Las posibilidades clínicas emergentes abren la puerta a un futuro en el que los médicos puedan sugerir terapias hechas a medida e incluso administrar bacterias específicas para tratar enfermedades intestinales con menos efectos adversos. Un mayor conocimiento del microbioma amplía las oportunidades de prevención y diagnóstico precoz.

Mantener un microbioma saludable requiere
Mantener un microbioma saludable requiere una dieta variada y rica en fibra, uso moderado de antibióticos y hábitos de higiene adecuados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento de un microbioma saludable se basa en hábitos como una alimentación variada rica en fibra, que favorece el crecimiento de microbios positivos. Limitar el uso de antibióticos y mantener una higiene adecuada también benefician este sistema natural de defensa.

Actualmente, los investigadores de Mayo Clinic han desarrollado herramientas informáticas capaces de anticipar el estado de salud individual mediante el análisis del microbioma. Estos avances tecnológicos ofrecen gran potencial para impulsar la medicina preventiva y personalizada, acercando el diagnóstico basado en microbiología a la práctica clínica diaria.

Temas Relacionados

Microbioma humanoMayo ClinicPrevención de enfermedadesPurna KashyapInteligencia artificial en saludMicrobioma intestinalMedicina personalizadasistema inmunitariocuerpo humanoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué le sucede a la presión arterial cuando se deja de consumir alcohol durante un mes

Algunos estudios sugirieron que suspender la ingesta de bebidas durante determinado tiempo, puede contribuir a preservar la salud coronaria. Una columna del Very Well destacó que los beneficios más notables requieren un periodo de abstinencia más prolongado

Qué le sucede a la

Enfermedad celíaca: cómo el gluten provoca inflamación y problemas de absorción en el intestino, según expertos

Especialistas de Mayo Clinic advierten que reconocer a tiempo los primeros signos, desde fatiga persistente hasta alteraciones neurológicas, es clave para prevenir daños en órganos vitales y recuperar el bienestar

Enfermedad celíaca: cómo el gluten

Por qué el cáncer de estómago afecta cada vez más a personas menores de 50 años

Especialistas de Mayo Clinic advierten que los tumores gástricos ya no se limitan a adultos mayores

Por qué el cáncer de

Un compuesto químico conecta el estrés crónico con los síntomas de depresión

Un estudio reveló mecanismos desconocidos de interacción en el cerebro. El hallazgo abre nuevas posibilidades para el diagnóstico temprano y el tratamiento

Un compuesto químico conecta el

El misterio del océano sin vida: lo que la ciencia revela sobre una luna de Júpiter

La reciente publicación de un equipo internacional de especialistas arroja luz sobre el entorno subglacial de uno de los satélites naturales de este planeta conocido como Europa

El misterio del océano sin
DEPORTES
Valentín Carboni se despidió del

Valentín Carboni se despidió del Genoa, aterrizó en Argentina y firmará como refuerzo de Racing

Argentina perdió en cuartos de final de la United Cup frente a Suiza

El matrimonio cordobés ganó la etapa del Rally Dakar y da pelea en la defensa del título

Ricardo Centurión contó detalles de su frustrado regreso a Boca Juniors con Riquelme al mando: “Esa no la sabe nadie”

Tras una década en River Plate, Milton Casco fue presentado en su nuevo club de Sudamérica

TELESHOW
La pelea de Martín Demichelis

La pelea de Martín Demichelis y su novia adentro de un auto en Punta del Este: las imágenes exclusivas

Emilia Mernes, de los escenarios del mundo a su nuevo emprendimiento: el respaldo decisivo de su madre

La primera discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro por la casa nueva: “Vos dijiste de poner un sauna”

Rocío Marengo celebró el primer día de Reyes de su hijo Isidro: rituales, regalos y una mirada llena de amor

Así fue el primer festejo de 15 de Allegra Cubero: el look a tono con Nicole Neumann y el vals con Manu Urcera

INFOBAE AMÉRICA

El descubrimiento de la planta

El descubrimiento de la planta “linterna de hadas” en Malasia sorprendió a la ciencia

Operativo militar en Ecuador dejó pérdidas millonarias a las mafias del narcotráfico en la frontera norte

Murió la influencer italiana Yulia Burtseva tras realizarse una cirugía estética

Marco Rubio y Daniel Noboa reforzaron coordinación en seguridad regional

La app que transforma tu celular en un ebook y un audiolibro