El microbioma: cómo los microbios internos cuidan el cuerpo, según expertos

El microbioma humano desempeña un papel clave en la prevención de diversas enfermedades, según investigaciones recientes de Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Invisible a simple vista, pero decisiva para la vida, la compleja comunidad de microorganismos que reside en el cuerpo humano desempeña un papel fundamental en el equilibrio y el funcionamiento de nuestro organismo. Estos billones de diminutos aliados, conocidos como microbioma, conforman un universo interno que participa en procesos tan variados como la digestión, la defensa contra infecciones y la producción de vitaminas esenciales.

Lejos de ser simples acompañantes, constituyen un sistema dinámico que influye en la salud física y mental, en la respuesta a tratamientos médicos y en la capacidad de prevenir enfermedades.

Especialistas de Mayo Clinic subrayan que comprender el microbioma humano no solo permite desentrañar los secretos de nuestro bienestar, sino que abre el camino hacia una medicina más precisa, personalizada y preventiva. Descubrir cómo interactúan estos microorganismos con nuestro cuerpo es, hoy, una de las fronteras más prometedoras de la ciencia médica.

Diversidad microbiana: tipos y funciones

El microbioma está conformado por diferentes tipos de microorganismos: bacterias, arqueas, virus, hongos y protistas. Estos organismos viven tanto en la superficie como en el interior del cuerpo, según explican expertos de Mayo Clinic.

Las bacterias son indispensables para el organismo porque ayudan a digerir alimentos, producen vitaminas y brindan protección frente a infecciones. “Las bacterias nos ayudan a digerir los alimentos, producir vitaminas y proteger de las infecciones”, subrayan especialistas de Mayo Clinic.

Las arqueas, aunque similares a las bacterias, cumplen funciones específicas; se distinguen por su resistencia y la generación de gas metano, que se elimina por la respiración. Los hongos, entre ellos levaduras y mohos, participan en el reciclaje de materia y suelen encontrarse especialmente en los talones.

El equilibrio microbiano contribuye a la digestión, absorción de nutrientes y protección natural contra infecciones y patógenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los virus se asocian a enfermedades como la gripe o la varicela y solo sobreviven al ingresar en células vivas. Los protistas no pertenecen a otros grupos y pueden ser benignos o causar dolencias como la malaria.

El equilibrio microbiano y su impacto en el organismo

El equilibrio entre estos microbios resulta indispensable. El microbioma humano participa en la descomposición de alimentos, la liberación de nutrientes y la formación de sustancias clave para el bienestar. Además, constituye una barrera natural al ocupar espacio y bloquear el crecimiento de microbios patógenos, lo que reduce las probabilidades de infección.

El microbioma intestinal educa al sistema inmunitario para diferenciar entre microbios beneficiosos y dañinos, fortaleciendo la defensa natural del organismo (Freepik)

El sistema inmunitario depende en gran medida del microbioma intestinal. “El microbioma puede enseñarle al sistema inmunitario la diferencia entre microbios beneficiosos y dañinos”, explican desde Mayo Clinic. Esta interacción permite que las células inmunitarias produzcan compuestos para eliminar gérmenes peligrosos y asegura un funcionamiento eficiente del sistema de defensa.

Los avances del Programa de Microbiómica de Mayo Clinic están aportando nuevas aproximaciones al estudio de enfermedades complejas como el cáncer.

Bajo la dirección de la doctora Purna Kashyap, el equipo analiza muestras de microbios de más de 2.000 personas con cáncer, en busca de posibles relaciones entre ciertos microbios y el desarrollo tumoral. “Si los científicos descubren que las personas que padecen cierto tipo de cáncer casi siempre presentan ciertos microbios, podrán analizar a otras personas para detectarlos antes de que se desarrolle el cáncer”, señala el grupo de investigación.

El programa también investiga cómo los microbios influyen en la reacción a tratamientos médicos, con el fin de anticipar cuáles serán más eficaces y minimizar los efectos secundarios de los fármacos habituales. Los investigadores consideran la posibilidad de modificar el microbioma para optimizar las terapias y evitar molestias a los pacientes.

El análisis del microbioma puede anticipar la respuesta de los pacientes a tratamientos médicos, optimizando terapias y minimizando efectos secundarios

La utilización de inteligencia artificial y modelos avanzados de aprendizaje automático ha permitido a los científicos de Mayo Clinic analizar datos de más de 8.000 microbiomas individuales recopilados en 54 estudios. Mediante estas tecnologías, es posible anticipar tanto el riesgo de aparición de enfermedades como la respuesta a distintos tratamientos a partir de perfiles microbianos cada vez más precisos.

Hacia una medicina personalizada basada en el microbioma

Las posibilidades clínicas emergentes abren la puerta a un futuro en el que los médicos puedan sugerir terapias hechas a medida e incluso administrar bacterias específicas para tratar enfermedades intestinales con menos efectos adversos. Un mayor conocimiento del microbioma amplía las oportunidades de prevención y diagnóstico precoz.

Mantener un microbioma saludable requiere una dieta variada y rica en fibra, uso moderado de antibióticos y hábitos de higiene adecuados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento de un microbioma saludable se basa en hábitos como una alimentación variada rica en fibra, que favorece el crecimiento de microbios positivos. Limitar el uso de antibióticos y mantener una higiene adecuada también benefician este sistema natural de defensa.

Actualmente, los investigadores de Mayo Clinic han desarrollado herramientas informáticas capaces de anticipar el estado de salud individual mediante el análisis del microbioma. Estos avances tecnológicos ofrecen gran potencial para impulsar la medicina preventiva y personalizada, acercando el diagnóstico basado en microbiología a la práctica clínica diaria.