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Prolongan otros tres meses la prisión preventiva del mapuche Jones Huala, quien cumplirá un año detenido

El líder de la RAM permanece alojado en una cárcel federal. Estaba en huelga de hambre de sólidos y ahora anunció que también dejará de consumir líquidos

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(Patricia Bullrich)
Extendieron la prisión preventiva de Facundo Jones Huala

A pocos días de que la Justicia decidiera endurecer los cargos contra el mapuche Facundo Jones Huala, líder expreso de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), ahora decidió extender por otros tres meses la prisión preventiva por la que permanece desde hace casi un año alojado en una cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Chubut.

Tanto el planteo para endurecer los cargos contra el mapuche como la extensión de la prisión preventiva fueron solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y avaladas por el Juez Federal Gustavo Zapata.

Días atrás, el MPF informó que había solicitado agravar los cargos por los que permanece detenido, afirmando que el accionar por el que se lo investiga había comenzado antes de lo que se creía inicialmente.

Con el argumento de que la investigación se encuentra en pleno proceso y su liberación podría entorpecer la pesquisa, los fiscales solicitaron al juez extender otros tres meses la permanencia de Jones Huala tras las rejas.

La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue considerada una organización criminal. Jones Huala es su único integrante expreso, aunque el MPF asegura que hay otros integrantes, quienes aún no fueron identificados.

Facundo Jones Huala, quien realizaba una huelga de hambre de sólidos, anunció que también dejará de ingerir líquidos
Facundo Jones Huala, quien realizaba una huelga de hambre de sólidos, anunció que también dejará de ingerir líquidos

Lo investigan por presunta asociación ilícita calificada y le endilgan múltiples atentados, amenazas y sabotajes bajo la figura de la RAM que, a su vez tiene vinculación con la CAM, una violenta corriente mapuche con sede en Chile.

A partir de la prórroga de la preventiva, Jones Huala, quien se encuentra en huelga de hambre de sólidos desde hace tres semanas, anunció que también dejará de ingerir líquidos, por lo que su estado de salud podría agravarse.

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La decisión de endurecer la medida de fuerza no solo tiene relación con la prórroga de la preventiva, sino también por el rechazo del magistrado de autorizar su traslado a una cárcel de seguridad media ubicada en Esquel, también en Chubut.

“Facundo dejará de ingerir líquidos, ante la nueva negativa de la Justicia de autorizar su traslado a Esquel”, anunciaron sus abogados, integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina.

La audiencia oral se realizó este viernes de manera virtual. Para la defensa de Jones Huala, la de hoy fue “una verdadera declaración de guerra tanto a Facundo, a su defensa, y nos animamos a decir que se extiende a cualquier comunidad de Pueblos Originarios”.

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Facundo Jones Huala detenido
Facundo Jones Huala va a cumplir un año en prisión

Jones Huala comenzó la huelga de hambre líquida hace tres semanas para intentar torcer el brazo de la Justicia y lograr que sea derivado a Esquel para “permanecer cerca de su familia”, que reside en Bariloche.

Zapata, cuando se realizó por primera vez ese planteo -en 2025-, autorizó la derivación y solicitó al Servicio Penitenciario Federal que le otorgue un cupo en la U14 de Esquel, aunque por decisión política la solicitud fue rechazada por la misma institución, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La defensa entiende que esa cartera nacional se involucra en cuestiones que “deberían resolverse en el ámbito de la Justicia” y sostiene que “son decisiones políticas que se toman en los despachos del Ministerio de Seguridad” de la Nación. Acusó además a los jueces y fiscales de acatar las decisiones de la Casa Rosada. “Solo acatan y dibujan resoluciones sin argumentos ni fundamentos”, apuntaron.

La semana pasada, el Ministerio Público Fiscal federal formalizó la ampliación de la imputación del líder de la RAM al asegurar que el activista actuó desde 2011, tiempo desde el que habría realizado “diversos eventos de sabotaje y agresión”.

Fernando Arrigo, titular de la sede fiscal descentralizada de la ciudad cordillerana, aseguró que el mapuche integra esa organización desde, al menos, el 16 de noviembre de 2011 hasta la actualidad, junto a otras personas que no fueron identificadas.

Denunció que su objetivo es la imposición de ideas por la fuerza para aterrorizar a la población e incluso sostuvo que las acciones de amedrentamiento ocurrieron no solo contra ciudadanos y vecinos en general, sino también contra integrantes de otras comunidades mapuches que no comulgan con su ideología.

Arrigo aseguró que el ámbito de actuación de la RAM alcanza a tres provincias patagónicas: Neuquén, Río Negro y Chubut, aunque por la inmensa extensión territorial “la investigación es compleja y necesita tiempo, con Jones Huala detenido, para reunir toda la información vinculada al caso”.

A partir de justificar la causa como compleja, el detenido podría permanecer otro año más en prisión, es decir hasta junio de 2027.

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