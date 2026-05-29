Costa Rica

Impacto en el bolsillo: Crisis en Medio Oriente dispara nuevamente los precios de los combustibles en Costa Rica

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) autorizó un nuevo ajuste en las tarifas de combustibles que regirá desde la próxima semana, impulsado por la inestabilidad internacional y el encarecimiento del petróleo, lo que provocará aumentos en gasolina, gas licuado y una rebaja en diésel

Guardar
Google icon
Hombre con camisa beige y billetera abierta mira un surtidor de gasolina que muestra precios digitales, con fila de autos y un cartel "Gasolinera El Bosque" de fondo.
Un hombre observa preocupado los precios en un surtidor de gasolina en Costa Rica, donde la crisis en Medio Oriente ha provocado un nuevo aumento en el costo de los combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consumidores costarricenses enfrentarán un nuevo golpe en sus presupuestos a partir de la próxima semana, cuando entren en vigencia los nuevos ajustes en las tarifas de los combustibles aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Este ajuste responde al estudio extraordinario de mayo de 2026, el cual recopila los costos reales de los embarques gestionados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) entre el 10 de abril y el 7 de mayo del presente año.

La coyuntura geopolítica actual, marcada por la persistente inestabilidad y el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Medio, continúa ejerciendo una fuerte presión sobre los mercados energéticos internacionales.

Al ser el petróleo crudo la materia prima indispensable para la producción de carburantes, su encarecimiento global se traslada de manera automática e inevitable a los precios de los productos terminados que Costa Rica importa para abastecer su demanda interna.

Un detalle particular que se mantiene y consolida en el mercado costarricense es la inversión de la brecha de precios entre los dos tipos de gasolina disponibles en las estaciones de servicio.

Históricamente, la Gasolina Superior ha tenido un costo superior debido a su mayor octanaje (RON 95). Sin embargo, debido a la dinámica de las compras internacionales y las fechas específicas de los embarques adquiridos por RECOPE, la Gasolina Regular (RON 91) volverá a ser más costosa que la Superior.

PUBLICIDAD

  • Gasolina Regular (RON 91): Experimentará un incremento de ¢8,00 por litro, elevando su costo vigente de ¢748,00 hasta un precio aprobado de ¢756,00 por litro (equivalente a $1.47 por litro).
  • Gasolina Superior (RON 95): Registrará un alza de ¢20,00 por litro, pasando de ¢733,00 a un precio aprobado de ¢753,00 por litro (equivalente a $1.46 por litro).
Infografía con precios de gasolina (regular, superior) y diésel en Costa Rica, junio 2026. Muestra bomba de combustible, mapa, gráficos y precios en colones y dólares.
Infografía detallando los nuevos precios por litro y galón de gasolina regular, superior y diésel en Costa Rica, así como su equivalente en dólares, vigentes desde junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el Gas Licuado de Petróleo (GLP), en su mezcla 70-30, sufrirá un aumento de ¢6,00 por litro, situándose en ¢272,00. Este incremento impacta directamente el costo del cilindro de gas de 25 libras (el de mayor consumo residencial y comercial en el país), el cual subirá ¢144,00, pasando de ¢7.255,00 a un precio final aprobado de ¢7.399,00.

Alta vulnerabilidad a choques externos

El Intendente de Energía de la ARESEP, Mario Mora, fue enfático al señalar las razones macroeconómicas detrás de este ajuste tarifario. Según el jerarca, el panorama local está completamente supeditado a variables que escapan al control del Gobierno o de los reguladores nacionales:

“Este nuevo aumento en el precio de los combustibles se explica por el impacto que tiene el conflicto bélico en Medio Oriente en la operación y logística de los mercados energéticos internacionales”.

Cuadro oficial con los nuevos precios aprobados para los combustibles en Costa Rica, según el estudio extraordinario de mayo de 2026 realizado por ARESEP (Cortesía ARESEP).
Cuadro oficial con los nuevos precios aprobados para los combustibles en Costa Rica, según el estudio extraordinario de mayo de 2026 realizado por ARESEP (Cortesía ARESEP).

Al no ser un país productor de petróleo, Costa Rica se posiciona en una situación de extrema vulnerabilidad ante los choques externos de la economía global.

Los analistas internacionales y las autoridades energéticas locales coinciden en que, en el corto plazo, no se identifican señales contundentes ni factores de mercado que permitan prever una pronta estabilización o una tendencia a la baja sostenida en la evolución de los precios internacionales del crudo.

PUBLICIDAD

La resolución con las nuevas tarifas ya ha sido tramitada por la ARESEP para su respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Siguiendo el debido proceso legal, se prevé que las variaciones tarifarias entren a regir de forma oficial a mitad de la próxima semana, apenas un día después de que el documento aparezca en la gaceta oficial, vinculando obligatoriamente a todas las estaciones de servicio del territorio nacional.

Temas Relacionados

Costa RicaCrisis en Medio OrienteARESEPGasolinaCombustibleEconomía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Violencia infantil en República Dominicana: datos alarmantes y el debate sobre límites y crianza no violenta en el ámbito familiar

Organizaciones internacionales advierten sobre la magnitud del problema, ponen en cuestión prácticas habituales y desafían a la sociedad a enfrentar realidades ocultas entre generaciones

Violencia infantil en República Dominicana: datos alarmantes y el debate sobre límites y crianza no violenta en el ámbito familiar

Instalan 21 sistemas de riego por goteo y diversifican cultivos en el oriente de El Salvador

La adopción de sistemas automatizados de riego optimiza el uso de agua en comunidades vulnerables, posibilitando cultivos sostenibles y manteniendo la producción aun durante sequías, gracias al apoyo de la FAO.

Instalan 21 sistemas de riego por goteo y diversifican cultivos en el oriente de El Salvador

De las Pupusas veganas al champú de ajo: la original propuesta de Nao Market para una vida saludable en El Salvador

Inspirada en una experiencia familiar, Claudia Aragón creó Nao Market, una tienda en San Salvador que reúne productos orgánicos, alternativas veganas y cosmética natural, promoviendo una alimentación consciente y el apoyo a pequeños emprendedores

De las Pupusas veganas al champú de ajo: la original propuesta de Nao Market para una vida saludable en El Salvador

Honduras: Hallan 33 mil arbustos de hoja de coca ocultos en montañas de Colón

Las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron y aseguraron una plantación con 33 mil arbustos de supuesta hoja de coca en el municipio de Bonito Oriental, Colón, durante una operación desarrollada en la sierra de Río Tinto, donde también fue encontrada una instalación artesanal utilizada para el procesamiento de droga.

Honduras: Hallan 33 mil arbustos de hoja de coca ocultos en montañas de Colón

El cargamento de cocaína y armas incautado en Ayutla es trasladado bajo custodia a la capital de Guatemala

Las autoridades guatemaltecas trasladaron la droga, armamento y municiones confiscadas durante el operativo en San Marcos a instalaciones seguras en la ciudad mientras continúan los procedimientos e investigaciones coordinados por unidades antinarcóticas

El cargamento de cocaína y armas incautado en Ayutla es trasladado bajo custodia a la capital de Guatemala

TECNO

El peligro silencioso en los routers WiFi: así funciona la herramienta que podría estar espiándote

El peligro silencioso en los routers WiFi: así funciona la herramienta que podría estar espiándote

Tiendas y cafeterías bajo gestión de inteligencia artificial: promesas de eficiencia y errores imprevistos

El truco de WhatsApp que permite editar imágenes en segundos sin salir del chat

Cómo proteger tu celular Android de hackers, apps falsas y robo de cuentas

La nueva apuesta de exinvestigadores de Apple y Google: una IA que nunca deje de aprender

ENTRETENIMIENTO

Cara Delevingne se declara orgullosamente lesbiana y asegura querer formar una familia con su novia: “No me veo estando con nadie más”

Cara Delevingne se declara orgullosamente lesbiana y asegura querer formar una familia con su novia: “No me veo estando con nadie más”

El final de ‘Euphoria’: fecha, hora de estreno, tráiler y más sobre el último capítulo de la serie de HBO

Britney Spears habló de sus “problemas emocionales” tras su arresto y rehabilitación: “Este año ha sido bastante interesante”

Scooter Braun se sinceró sobre la polémica con Taylor Swift: “No la conozco, no tuvimos ningún contacto”

El guion original de ‘Friends’ y más tesoros de Matthew Perry: así es la subasta de los objetos del fallecido actor

MUNDO

Italia condecorará a la fiscal paraguaya Irma Llano con la Orden de la Estrella por su labor en cooperación internacional

Italia condecorará a la fiscal paraguaya Irma Llano con la Orden de la Estrella por su labor en cooperación internacional

Estados Unidos impulsa alianzas en Guatemala y México para contener el avance logístico de China

La Unión Europea autorizó la entrega de 16.400 millones de euros a Hungría bajo estrictas condiciones

“Temo por mi vida”: los rumanos están conmocionados tras el impacto de un dron en una ciudad cerca de Ucrania

EN VIVO: La cancillería iraní aseguró que aún no hay un “acuerdo final” con Estados Unidos