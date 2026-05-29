Impacto en el bolsillo: Crisis en Medio Oriente dispara nuevamente los precios de los combustibles en Costa Rica

Un hombre observa preocupado los precios en un surtidor de gasolina en Costa Rica, donde la crisis en Medio Oriente ha provocado un nuevo aumento en el costo de los combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consumidores costarricenses enfrentarán un nuevo golpe en sus presupuestos a partir de la próxima semana, cuando entren en vigencia los nuevos ajustes en las tarifas de los combustibles aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Este ajuste responde al estudio extraordinario de mayo de 2026, el cual recopila los costos reales de los embarques gestionados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) entre el 10 de abril y el 7 de mayo del presente año.

La coyuntura geopolítica actual, marcada por la persistente inestabilidad y el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Medio, continúa ejerciendo una fuerte presión sobre los mercados energéticos internacionales.

Al ser el petróleo crudo la materia prima indispensable para la producción de carburantes, su encarecimiento global se traslada de manera automática e inevitable a los precios de los productos terminados que Costa Rica importa para abastecer su demanda interna.

Un detalle particular que se mantiene y consolida en el mercado costarricense es la inversión de la brecha de precios entre los dos tipos de gasolina disponibles en las estaciones de servicio.

Históricamente, la Gasolina Superior ha tenido un costo superior debido a su mayor octanaje (RON 95). Sin embargo, debido a la dinámica de las compras internacionales y las fechas específicas de los embarques adquiridos por RECOPE, la Gasolina Regular (RON 91) volverá a ser más costosa que la Superior.

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Gasolina Regular (RON 91): Experimentará un incremento de ¢8,00 por litro, elevando su costo vigente de ¢748,00 hasta un precio aprobado de ¢756,00 por litro (equivalente a $1.47 por litro).

Gasolina Superior (RON 95): Registrará un alza de ¢20,00 por litro, pasando de ¢733,00 a un precio aprobado de ¢753,00 por litro (equivalente a $1.46 por litro).

Infografía detallando los nuevos precios por litro y galón de gasolina regular, superior y diésel en Costa Rica, así como su equivalente en dólares, vigentes desde junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el Gas Licuado de Petróleo (GLP), en su mezcla 70-30, sufrirá un aumento de ¢6,00 por litro, situándose en ¢272,00. Este incremento impacta directamente el costo del cilindro de gas de 25 libras (el de mayor consumo residencial y comercial en el país), el cual subirá ¢144,00, pasando de ¢7.255,00 a un precio final aprobado de ¢7.399,00.

Alta vulnerabilidad a choques externos

El Intendente de Energía de la ARESEP, Mario Mora, fue enfático al señalar las razones macroeconómicas detrás de este ajuste tarifario. Según el jerarca, el panorama local está completamente supeditado a variables que escapan al control del Gobierno o de los reguladores nacionales:

“Este nuevo aumento en el precio de los combustibles se explica por el impacto que tiene el conflicto bélico en Medio Oriente en la operación y logística de los mercados energéticos internacionales”.

Cuadro oficial con los nuevos precios aprobados para los combustibles en Costa Rica, según el estudio extraordinario de mayo de 2026 realizado por ARESEP (Cortesía ARESEP).

Al no ser un país productor de petróleo, Costa Rica se posiciona en una situación de extrema vulnerabilidad ante los choques externos de la economía global.

Los analistas internacionales y las autoridades energéticas locales coinciden en que, en el corto plazo, no se identifican señales contundentes ni factores de mercado que permitan prever una pronta estabilización o una tendencia a la baja sostenida en la evolución de los precios internacionales del crudo.

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La resolución con las nuevas tarifas ya ha sido tramitada por la ARESEP para su respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Siguiendo el debido proceso legal, se prevé que las variaciones tarifarias entren a regir de forma oficial a mitad de la próxima semana, apenas un día después de que el documento aparezca en la gaceta oficial, vinculando obligatoriamente a todas las estaciones de servicio del territorio nacional.