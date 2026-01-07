Salud

Deterioro cognitivo: 5 signos cotidianos que alertan sobre la pérdida de agilidad mental y cómo prevenirlo

Un análisis realizado por el neurocientífico Ben Parris para The Telegraph, describió que ciertos cambios vinculados al funcionamiento del lóbulo frontal pueden manifestarse en actividades habituales mucho antes de convertirse en un problema clínico

Guardar
El deterioro cognitivo puede manifestarse
El deterioro cognitivo puede manifestarse de forma sutil o repentina, afectando la agudeza mental en actividades cotidianas (Crédito: Freepik)

El deterioro cognitivo suele percibirse como un proceso paulatino, aunque puede manifestarse de forma repentina. La pérdida de agudeza mental no siempre presenta síntomas persistentes y, en muchos casos, aparece en la vida cotidiana a través de pequeños fallos inadvertidos.

Según un análisis publicado por The Telegraph, estos cambios se relacionan con el desgaste del lóbulo frontal, región cerebral fundamental para las funciones ejecutivas. El Dr. Ben Parris, profesor de cognición y neurociencia cognitiva en la Universidad de Bournemouth, advirtió que reconocer los primeros indicios permite intervenir a tiempo.

El lóbulo frontal y las funciones ejecutivas

El lóbulo frontal, situado detrás de la frente, concentra habilidades esenciales como planificar, organizar ideas, mantener la atención y regular el lenguaje. Con el paso de los años, esta zona tiende a reducirse, aunque la velocidad de ese proceso varía entre individuos. El deterioro del lóbulo frontal no equivale a la demencia, pero ciertas enfermedades neurodegenerativas pueden acelerarlo.

El lóbulo frontal controla habilidades
El lóbulo frontal controla habilidades como la planeación, la atención y la regulación del lenguaje, elementos esenciales de la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parris explicó que existen personas mayores de 60 años que conservan esta región en buen estado. El aspecto crucial es detectar los cambios a tiempo y comprender qué capacidades comienzan a fallar. A partir de su experiencia, identificó cinco señales tempranas que permiten reconocer un deterioro cognitivo incipiente.

1- Dificultad para realizar múltiples tareas

Uno de los indicios iniciales se vincula con la pérdida de flexibilidad cognitiva, la capacidad de alternar entre tareas sin perder el foco. Actividades cotidianas como cocinar y conversar simultáneamente pueden generar confusión. La persona tarda más en responder, se distrae con facilidad y necesita mayor tiempo de adaptación.

La dificultad para realizar varias
La dificultad para realizar varias tareas a la vez y la pérdida de flexibilidad cognitiva son señales tempranas de deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis del Dr. Parris describe episodios extremos en los que una acción automática continúa sin sentido, como remover una olla sin sujetar la cuchara. Esta conducta refleja un problema temprano de las funciones ejecutivas.

2- Omisión de palabras al hablar

Omitir palabras dentro de una oración de manera reiterada constituye otra señal de alerta. Aunque los lapsos pueden aparecer por cansancio o distracción, la frecuencia de estas omisiones puede señalar un fallo en la inhibición de la respuesta, función que permite bloquear información irrelevante.

Cuando esta capacidad se debilita, el cerebro no logra retener una palabra hasta el momento adecuado para decirla. El experto indicó que esta alteración del lenguaje se encuentra entre los posibles signos tempranos de demencia.

3- Sustitución de palabras relacionadas

Mezclar palabras vinculadas también forma parte del deterioro cognitivo. Al intentar decir “tenedor”, pueden surgir términos como “cuchara” o “cuchillo”. A medida que el problema progresa, las palabras sustitutas se distancian del concepto original.

Omisiones y sustituciones de palabras
Omisiones y sustituciones de palabras al hablar pueden sinalar fallos en el lóbulo frontal y deben considerarse como factores de alerta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia y la distancia semántica entre la palabra buscada y la pronunciada permiten evaluar la gravedad del deterioro. Este fenómeno responde a fallos en la inhibición de la respuesta y el control del lenguaje.

4- Olvidos vinculados a la memoria de trabajo

Olvidar la billetera al ir al supermercado o salir sin un elemento esencial señala un problema en la memoria de trabajo, responsable de retener y manipular información a corto plazo. Planificar una compra implica considerar la ubicación, el recorrido y el medio de pago, una secuencia que suele realizarse de forma automática.

Estos descuidos pueden aparecer ocasionalmente sin implicar una patología. El Dr. Parris aclaró que la repetición y el aumento de la frecuencia justifican consultar al médico, ya que pueden anticipar un deterioro mayor.

5- Desorientación dentro de la tienda

Recorrer de manera repetida los mismos pasillos o perder de vista qué productos se necesitan comprar constituye una forma de desorientación, vinculada a un deterioro conjunto de la memoria a corto plazo y la memoria espacial.

Desorientarse dentro de una tienda
Desorientarse dentro de una tienda y seguir recorridos incoherentes puede indicar problemas de memoria espacial y a corto plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis del especialista cita estudios en los que personas con deterioro cognitivo se desplazaban por un centro comercial siguiendo recorridos incoherentes, a diferencia de quienes conservaban la función cognitiva intacta. Este tipo de conducta refleja dificultades para orientarse en el entorno y para organizar secuencias de acciones cotidianas.

Cuándo consultar al médico y cómo proteger la salud cognitiva

El experto recomendó consultar al médico de cabecera si estos síntomas afectan la vida diaria o se agravan con el tiempo. También resaltó la importancia de considerar la preocupación de familiares, aunque la persona no perciba el problema, una situación conocida como anosognosia.

Las evaluaciones incluyen pruebas de memoria, como la de Stroop y la de Corsi, además de estudios por imágenes para detectar la reducción del lóbulo frontal o lesiones asociadas a otras patologías.

Respecto a la prevención, indicó que no existen métodos secretos. Una dieta saludable, ejercicio físico, menor consumo de alcohol, estimulación mental, socialización y contacto con la naturaleza se asocian con una mejor salud cognitiva y un ritmo más lento de deterioro. Estos hábitos pueden marcar la diferencia en la calidad de vida y la autonomía en la vejez.

Temas Relacionados

Deterioro cognitivoAgudeza mentalLóbulo frontalDemenciaFunciones ejecutivasSalud cerebralMemoriaEnvejecimientoMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Carbohidratos y pirámide nutricional: la importancia de las recomendaciones personalizadas para el bienestar, según 3 expertos

En el pódcast Tengo un Plan, tres especialistas en nutrición y ciencias de la salud brindan detalles sobre cómo adaptar la elección de alimentos al estilo de vida y la actividad física

Carbohidratos y pirámide nutricional: la

No es solo el agua: las bebidas que ayudan a mantenerse hidratado

Según la Cleveland Clinic y Mayo Clinic, las bebidas con minerales o preparadas en casa son útiles para deportistas o personas expuestas a altas temperaturas que requieren reponer sodio, potasio y magnesio de manera personalizada, evitando azúcares añadidos

No es solo el agua:

Dolor de mandíbula y estrés sostenido: por qué apretar los dientes sin notarlo puede provocar cefaleas y daño dental

Especialistas consultados por The Times advirtieron que la tensión emocional persistente activa hábitos involuntarios que sobrecargan la musculatura mandibular, con manifestaciones que van desde molestias matinales hasta alteraciones del esmalte

Dolor de mandíbula y estrés

Eczema: cómo identificar los alimentos que empeoran los síntomas y cuándo es necesario buscar ayuda médica, según especialistas

No existe una dieta única que cure la dermatitis atópica, pero identificar las comidas que pueden agravar los malestares y saber cuándo consultar a un profesional de la salud ayuda a controlar los brotes y mejorar la calidad de vida

Eczema: cómo identificar los alimentos

Cómo deshacerse de un orzuelo: qué hacer y qué evitar, según expertos

Especialistas de Cleveland Clinic explican cuáles son los cuidados recomendados para tratar esta afección del párpado, qué hábitos conviene no adoptar para no empeorarla y en qué casos es necesario consultar a un oftalmólogo

Cómo deshacerse de un orzuelo:
DEPORTES
Un equipo de Europa viene

Un equipo de Europa viene a la carga por Kevin Zenón: qué oferta presentó y la respuesta de Boca Juniors

A 45 años del “Mundialito” de Uruguay, un torneo inédito que fue la primera señal de alerta para Argentina rumbo a España ‘82

En qué equipos jugarán los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca Juniors

La estrella del fútbol que fue figura en Qatar 2022 y podría perderse el Mundial 2026 por una grave lesión

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

TELESHOW
El gran sueño de Thiago,

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

INFOBAE AMÉRICA

Procrastinar, culparse y buscar lo

Procrastinar, culparse y buscar lo perfecto: por qué son reacciones que el cerebro usa para “protegernos”

Soñó con volar, cosió su propio traje y saltó de la Torre Eiffel: la tragedia de Franz Reichelt

El presidente de Corea del Sur instó a Xi Jinping a ayudar a frenar las armas nucleares del régimen norcoreano de Kim Jong-un

Bolivia registró en 2025 una inflación de 20,40%, el nivel más alto en más de dos décadas

Venezuela: realpolitik vs. realismo mágico