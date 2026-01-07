Deterioro cognitivo: 5 signos cotidianos que alertan sobre la pérdida de agilidad mental y cómo prevenirlo

El deterioro cognitivo puede manifestarse de forma sutil o repentina, afectando la agudeza mental en actividades cotidianas (Crédito: Freepik)

El deterioro cognitivo suele percibirse como un proceso paulatino, aunque puede manifestarse de forma repentina. La pérdida de agudeza mental no siempre presenta síntomas persistentes y, en muchos casos, aparece en la vida cotidiana a través de pequeños fallos inadvertidos.

Según un análisis publicado por The Telegraph, estos cambios se relacionan con el desgaste del lóbulo frontal, región cerebral fundamental para las funciones ejecutivas. El Dr. Ben Parris, profesor de cognición y neurociencia cognitiva en la Universidad de Bournemouth, advirtió que reconocer los primeros indicios permite intervenir a tiempo.

El lóbulo frontal y las funciones ejecutivas

El lóbulo frontal, situado detrás de la frente, concentra habilidades esenciales como planificar, organizar ideas, mantener la atención y regular el lenguaje. Con el paso de los años, esta zona tiende a reducirse, aunque la velocidad de ese proceso varía entre individuos. El deterioro del lóbulo frontal no equivale a la demencia, pero ciertas enfermedades neurodegenerativas pueden acelerarlo.

El lóbulo frontal controla habilidades como la planeación, la atención y la regulación del lenguaje, elementos esenciales de la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parris explicó que existen personas mayores de 60 años que conservan esta región en buen estado. El aspecto crucial es detectar los cambios a tiempo y comprender qué capacidades comienzan a fallar. A partir de su experiencia, identificó cinco señales tempranas que permiten reconocer un deterioro cognitivo incipiente.

1- Dificultad para realizar múltiples tareas

Uno de los indicios iniciales se vincula con la pérdida de flexibilidad cognitiva, la capacidad de alternar entre tareas sin perder el foco. Actividades cotidianas como cocinar y conversar simultáneamente pueden generar confusión. La persona tarda más en responder, se distrae con facilidad y necesita mayor tiempo de adaptación.

La dificultad para realizar varias tareas a la vez y la pérdida de flexibilidad cognitiva son señales tempranas de deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis del Dr. Parris describe episodios extremos en los que una acción automática continúa sin sentido, como remover una olla sin sujetar la cuchara. Esta conducta refleja un problema temprano de las funciones ejecutivas.

2- Omisión de palabras al hablar

Omitir palabras dentro de una oración de manera reiterada constituye otra señal de alerta. Aunque los lapsos pueden aparecer por cansancio o distracción, la frecuencia de estas omisiones puede señalar un fallo en la inhibición de la respuesta, función que permite bloquear información irrelevante.

Cuando esta capacidad se debilita, el cerebro no logra retener una palabra hasta el momento adecuado para decirla. El experto indicó que esta alteración del lenguaje se encuentra entre los posibles signos tempranos de demencia.

3- Sustitución de palabras relacionadas

Mezclar palabras vinculadas también forma parte del deterioro cognitivo. Al intentar decir “tenedor”, pueden surgir términos como “cuchara” o “cuchillo”. A medida que el problema progresa, las palabras sustitutas se distancian del concepto original.

Omisiones y sustituciones de palabras al hablar pueden sinalar fallos en el lóbulo frontal y deben considerarse como factores de alerta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia y la distancia semántica entre la palabra buscada y la pronunciada permiten evaluar la gravedad del deterioro. Este fenómeno responde a fallos en la inhibición de la respuesta y el control del lenguaje.

4- Olvidos vinculados a la memoria de trabajo

Olvidar la billetera al ir al supermercado o salir sin un elemento esencial señala un problema en la memoria de trabajo, responsable de retener y manipular información a corto plazo. Planificar una compra implica considerar la ubicación, el recorrido y el medio de pago, una secuencia que suele realizarse de forma automática.

Estos descuidos pueden aparecer ocasionalmente sin implicar una patología. El Dr. Parris aclaró que la repetición y el aumento de la frecuencia justifican consultar al médico, ya que pueden anticipar un deterioro mayor.

5- Desorientación dentro de la tienda

Recorrer de manera repetida los mismos pasillos o perder de vista qué productos se necesitan comprar constituye una forma de desorientación, vinculada a un deterioro conjunto de la memoria a corto plazo y la memoria espacial.

Desorientarse dentro de una tienda y seguir recorridos incoherentes puede indicar problemas de memoria espacial y a corto plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis del especialista cita estudios en los que personas con deterioro cognitivo se desplazaban por un centro comercial siguiendo recorridos incoherentes, a diferencia de quienes conservaban la función cognitiva intacta. Este tipo de conducta refleja dificultades para orientarse en el entorno y para organizar secuencias de acciones cotidianas.

Cuándo consultar al médico y cómo proteger la salud cognitiva

El experto recomendó consultar al médico de cabecera si estos síntomas afectan la vida diaria o se agravan con el tiempo. También resaltó la importancia de considerar la preocupación de familiares, aunque la persona no perciba el problema, una situación conocida como anosognosia.

Las evaluaciones incluyen pruebas de memoria, como la de Stroop y la de Corsi, además de estudios por imágenes para detectar la reducción del lóbulo frontal o lesiones asociadas a otras patologías.

Respecto a la prevención, indicó que no existen métodos secretos. Una dieta saludable, ejercicio físico, menor consumo de alcohol, estimulación mental, socialización y contacto con la naturaleza se asocian con una mejor salud cognitiva y un ritmo más lento de deterioro. Estos hábitos pueden marcar la diferencia en la calidad de vida y la autonomía en la vejez.