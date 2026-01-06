Salud

Un neurocientífico explicó cómo las decisiones de estilo de vida influyen en la trayectoria del cerebro con el paso del tiempo

El Dr. Tommy Wood detalló en el The Neuro Experience podcast que el ejercicio, la alimentación equilibrada y el autocuidado son claves para conservar la agudeza mental y advirtió sobre la limitada eficacia de suplementos sin aval científico

Guardar
La mayoría de las personas
La mayoría de las personas puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo con hábitos diarios según el neurocientífico Dr. Tommy Wood (Captura de video: YouTube/The Neuro Experience)

La mayoría de las personas puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo mediante cambios en sus hábitos diarios, según el Dr. Tommy Wood, neurocietífico e investigador, entrevistado en el podcast The Neuro Experience.

En diálogo con la presentadora Louisa Nicola, el Dr. Wood criticó la confianza en suplementos sin respaldo científico y defendió estrategias como el ejercicio físico, una alimentación equilibrada y la autocompasión como pilares para prevenir la demencia.

“Tenemos mucho más control sobre la función cognitiva de lo que la mayoría imagina”, afirmó en el episodio de The Neuro Experience. El especialista en neurociencia remarcó que el envejecimiento cerebral y el deterioro cognitivo no son un destino inevitable.

El Dr. Wood destaca el
El Dr. Wood destaca el ejercicio físico, la alimentación equilibrada y la autocompasión como claves para prevenir la demencia y fortalecer la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No sería justo decir que el deterioro cognitivo es una elección, pero la mayoría desconoce el control real que tiene sobre ese proceso”, subrayó. Según el experto, existen numerosos factores que inciden en la evolución cerebral y muchos pueden modificarse con rutinas específicas.

Cómo funciona el cerebro y qué lo protege

Al detallar la estructura y el funcionamiento del cerebro, el Dr. Wood explicó que los avances en neurociencia permitieron distinguir entre funciones cognitivas clave. “El lóbulo frontal se asocia a la función ejecutiva y la toma de decisiones, mientras que el hipocampo es fundamental para la memoria”, precisó.

Para el especialista, la salud cerebral consiste en poder responder al entorno, recordar sucesos relevantes y tomar decisiones en el momento adecuado. “Lo esencial es que el cerebro haga lo que queremos cuando lo necesitamos”, detalló.

El experto se mostró escéptico ante el uso masivo de suplementos y nootrópicos (sustancias que se promocionan como potenciadoras de la memoria, la atención o el rendimiento mental) como herramienta para mejorar la cognición. “La mayoría de los suplementos no tienen pruebas suficientes, y el ajuste del estilo de vida es mucho más eficaz”, afirmó.

La neurociencia demuestra que el
La neurociencia demuestra que el envejecimiento cerebral y la pérdida de función cognitiva no son inevitables ni predestinados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien reconoció que ciertos nutrientes esenciales, como el grupo de vitaminas B, la vitamina D o los omega-3, pueden ser requeridos por algunas personas, subrayó que lo realmente determinante es el ejercicio, el descanso y la construcción de entornos saludables.

El papel fundamental del ejercicio y la alimentación

El movimiento físico, especialmente el entrenamiento de fuerza, fue otro eje de la conversación. Wood explicó que este tipo de ejercicio produce beneficios sostenidos en la materia blanca del cerebro, responsable de conectar distintas áreas y de facilitar funciones ejecutivas.

“La estructura y función de la materia blanca mejoran con el entrenamiento de fuerza, y esto se relaciona con un mejor rendimiento en funciones como la memoria de trabajo y la toma de decisiones”, indicó el especialista.

La estructura y función de
La estructura y función de la materia blanca del cerebro mejoran con entrenamiento de fuerza, favoreciendo la memoria y la toma de decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con la dieta, defendió los patrones de alimentación y no la creencia en alimentos milagrosos. Destacó la dieta mediterránea, basada en productos frescos y mínimamente procesados, y rechazó demonizar la carne roja de forma universal.

“Un patrón alimenticio variado y equilibrado aporta los nutrientes esenciales. Los riesgos aumentan cuando se excluyen grupos enteros de alimentos o se prioriza solo uno”, explicó. Añadió que el control de biomarcadores sanguíneos como el colesterol y la vitamina D es un indicador más fiable que los postulados nutricionales difundidos en redes sociales.

Estrés, autocompasión y el modelo de las “tres S”

El estrés crónico y la presión social, impulsados por la autoexigencia y la comparación constante, fueron señalados como factores decisivos en el podcast. El neurocientífico introdujo el concepto de carga alostática para describir el impacto acumulativo del estrés en el organismo.

Sostuvo que la exigencia persistente y la percepción de no estar a la altura pueden provocar inflamación y acelerar el deterioro cerebral. “El pensamiento de que nunca hacemos suficiente o rendimos menos que otros afecta negativamente nuestra salud a largo plazo”, comentó el experto.

El modelo de las 'tres
El modelo de las 'tres S': estímulo cognitivo, suministro de nutrientes y apoyo emocional, es fundamental para mantener la neuroplasticidad y prevenir el desgaste cerebral, según el Dr. Wood (Captura de video: YouTube/The Neuro Experience)

Para Wood, la autocompasión y el cuidado emocional actúan como mecanismos protectores frente a las enfermedades neurodegenerativas.

En la parte final del podcast, el experto presentó su modelo de las “tres S” para el cuidado cerebral: estímulo, suministro y apoyo (stimulus, supply and support).

Propuso que desafiar el cerebro con retos cognitivos, garantizar una provisión adecuada de nutrientes y descanso, y brindar apoyo emocional junto con un manejo efectivo del estrés conforman la mejor estrategia para mantener la neuroplasticidad y la salud cerebral a largo plazo.

El Dr. Wood concluyó que pequeños cambios sostenibles en los hábitos diarios pueden reorganizar las redes cerebrales y facilitar la adopción progresiva de conductas saludables, haciendo de la prevención del deterioro cognitivo un proceso personal y constante.

Temas Relacionados

Deterioro cognitivoNeurocienciaEntrenamiento de fuerzaDemenciaAlimentación equilibradaEstrés crónicoSaludDr. Tommy WoodEntrevistas PodcastMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Astigmatismo, el error refractivo más común: causas, síntomas y opciones de corrección

La condición, caracterizada por una curvatura irregular en la córnea, puede llevar a visión borrosa y fatiga visual si no se detecta mediante exámenes oftalmológicos periódicos recomendados desde la infancia y durante todas las etapas de la vida

Astigmatismo, el error refractivo más

La rutina de 10 minutos que mejora el equilibrio y la coordinación avalada por expertos

Sin la necesidad de moverse de casa y con apenas unos objetos, una propuesta sencilla ayuda a fortalecer la movilidad y prevenir lesiones en adultos de todas las edades

La rutina de 10 minutos

Por qué la incertidumbre nos afecta y cómo recuperar estabilidad emocional

Especialistas en salud mental recomendaron en el pódcast “Good Inside” prácticas como la autoaceptación, la gratitud y el rol de una comunidad de apoyo para fortalecer la identidad individual durante períodos de transición

Por qué la incertidumbre nos

Qué colchón elegir para aliviar el dolor de espalda y dormir mejor, según una especialista

Un análisis de una fisioterapeuta musculoesquelética publicado por The Telegraph detalló los criterios clave que influyen en la elección de la superficie de descanso, con foco en la firmeza, el soporte, los materiales y la postura al dormir

Qué colchón elegir para aliviar

La seguridad en el agua de las aerolíneas levanta sospechas en un nuevo estudio

Healthday Spanish

La seguridad en el agua
DEPORTES
ATP de Hong Kong: Tomás

ATP de Hong Kong: Tomás Etcheverry debutó con un triunfo y enfrentará a un Top 10 en los octavos de final

Sebastián Villa expresó su deseo de jugar en River Plate: “Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”

Fuerte rechazo de socios e hinchas de River a la posible llegada del condenado Sebastián Villa

El dilema de Gallardo con el arco de River Plate tras la lesión de Armani y la salida de Ledesma

Otro tenso cruce entre Vinicius y Xabi Alonso: reproches y silbidos en el Bernabéu tras el triunfo del Real Madrid

TELESHOW
Linda Peretz celebró sus 84

Linda Peretz celebró sus 84 años con una fiesta a plena música: el homenaje de sus colegas y amigos

Muriel Santa Ana recordó su primer trabajo en televisión, hace casi 50 años y junto a grandes figuras

Juana Viale y su espíritu aventurero no se detienen: “El mundo está para ser descubierto”

Quién fue el primer eliminado de 2026 en MasterChef Celebrity Argentina

Fátima Florez, abierta al amor en Mar del Plata: “Disfruto el contacto cara a cara”

INFOBAE AMÉRICA

El bar suizo donde ocurrió

El bar suizo donde ocurrió el incendio mortal de Año Nuevo tuvo su última inspección de seguridad en 2019

Inflación en Uruguay cerró en su valor más bajo en 24 años: por qué es un riesgo sobrecumplir la meta

Protestas en Irán: al menos 35 muertos y 1200 detenidos tras diez días de disturbios

Mercados financieros y producción petrolera: qué puede pasar en Venezuela según dos gigantes de Wall Street

Tailandia acusó a Camboya de violar la tregua fronteriza y herir a un soldado