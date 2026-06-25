Quiénes son los barras argentinos que viajaron al Mundial y el equipo de primera con el grupo más numeroso

La Butteler de San Lorenzo es la barra más numerosa en el Mundial 2026

La lista del derecho de admisión funcionó como disuasivo y algunas denegaciones de visas hicieron lo suyo. Las barras argentinas trataron de pasar inadvertidas en estos dos primeros partidos de la Selección en Estados Unidos. La mayoría de los que llegaron son de equipos del Ascenso que tuvieron paquetes all inclusive de seis a cuatro integrantes de cada hinchada según militen en la Primera Nacional o en la Primera B y según, claro, la relación de su club con la cúpula de la AFA.

Pero en medio de todo esto, la que destacó por cantidad y presencia y da la impresión de que se convertirá si no pasa nada raro en la barra argentina del Mundial es La Butteler. Sí, la barra de San Lorenzo que después de muchos torneos ecuménicos dominados por otros clubes llevó una nutrida delegación para seguir a Lionel Messi y compañía aunque sus dos máximos líderes no pasaron por ahora por Migraciones. Son 24 los que posaron con los colores azulgrana en el Aeropuerto y que tuvieron luz verde sin que ninguno de sus nombres salte en la restricción de concurrencia, según los alertas del Ministerio de Seguridad lo que fue confirmado a Infobae por Franco Berlín, el Director Nacional de Seguridad Deportiva de la Nación que está en el centro de la CIA en el estado de Virginia. Junto a él se encuentra el comisario Alejandro Eboli, que es la máxima referencia policial en la Ciudad de Buenos Aires en temas vinculados a la violencia en el fútbol.

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Los barras de San Lorenzo en uno de los partidos de la Selección

En las imágenes tanto del aeropuerto como en las posteriores en el estadio de Dallas, este medio pudo identificar a algunos miembros de la primera línea del paravalanchas del Nuevo Gasómetro y a tres que estuvieron en la famosa pelea contra la barra de Huracán en el Mundial de Rusia 2018, cuando protagonizaron el peor incidente del torneo el 21 de junio en Nizhni Novgorod en la previa de la derrota frente a Croacia. Allí en la bandera que dice Azul posa muy tranquilo Pablo Matías Acosta mientras que en la de Cacho y Maxi presentes se lo ve a Darío Sebastián Gómez. A ambos se les impuso en su momento 24 meses de sanción y como no volvieron a recaer en alguna situación que ameritara para el Gobierno la continuidad de la medida, tras la pandemia pudieron salir de la lista negra. Es por eso que consiguieron volar a Estados Unidos y se espera que su comportamiento sea bastante diferente al de dos Mundiales atrás. Si bien el actual jefe Francisco Reschia y su segundo Hernán no aparecen en las fotos, hay algunos que son de su círculo cercano como Christian Tobio y Sebastián Farré, que sonríen desde la bandera con el escudo del club y el nombre de la barra. Y en esa punta también aparece Miguel Ángel Gabriele, alias Michel. Después hay muchos integrantes jóvenes, la nueva sangre de La Butteler como se denominan ellos. Entre los que pueden verse están Ezequiel Moix, hijo de un viejo barra, Lucas Mercado, Adrián Gavosto, Javier Chabán y Federico Scordamaglia. Y de los hombres clásicos de La Butteler también pueden contarse a Hugo Ceballos, Gianfranco Cuceli, Matías Torres y Agustín Ghiso. Para La Butteler, si bien se les pidió discreción, es un triunfo sideral estar con semejante cantidad de hombres en el Mundial.

Salvo La Doce en el 86/90, Los Borrachos del Tablón en 2006 y el universo de Hinchadas Unidas Argentinas en 2010, nunca hubo tanta cantidad de un solo equipo importante sobre el resto de los grandes de la Argentina. Y si bien la rivalidad histórica es siempre con todas las facciones de Huracán, las últimas peleas se dieron contra el sector denominado El Pueblito, que eran lo que estaban tanto en el Mundial de Rusia como en Qatar y también hubo una pelea entre los más jóvenes de La Butteler y de La José C. Paz, la facción más numerosa de la barra del Globo.

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Barras de Racing también viajaron al Mundial

Por fuera de ellos y de los grandes de Primera se vio un grupo menos nutrido pero con bombos de la vieja Guardia Imperial de Racing, aquella que se referenciaba en Raúl Huevo Escobar primero y José Repetto después. Dada la interna del equipo de Avellaneda se temía que podría haberse llevado adelante algún conflicto pero Los Pibes de Racing que comanda Leandro Paredes finalmente decidieron no viajar cuando a uno de sus integrantes le rechazaron la visa de turista por sus antecedentes. El líder además tiene derecho de admisión y varios procesos judiciales. En el caso de la Guardia Imperial, están emulando a su líder Huevo, que en el Mundial de 1994 en Estados Unidos fue uno de los que lideró la comparsa de aquella Selección que dirigía Alfio Basile y se recuerda cuando llegó en limousine al debut triunfal frente a Grecia.

El Gitano Minuet con la bandera de Belgrano

A diferencia de lo que se especulaba, la primera línea de Boca que viajó para el Mundial de Clubes no se dejó ver por ahora por Dallas o si lo hicieron estuvieron bien lejos de los focos de la televisión y los fotógrafos. Algo que no sucedió con los de Belgrano de Córdoba y su líder, el Gitano Pedro Minuet quién posó con la bandera del Pirata que lo identifica en la segunda bandeja, pero debió retirarla cuando los agentes de seguridad les indicaron a él y su círculo aúlico que lo hicieran o se las incautaban porque estaba en un lugar que obstaculizaba la visión de los hinchas. La presencia de Minuet es repetida en los mundiales desde la época en que era el segundo del histórico Roberto Loco Tito Ponce pero esta vez generó un ruido extra porque desde la facción disidente que maneja Lucas Pavón aseguran que se está dando la gran vida con dinero obtenido en la final del torneo que consagró campeón por primera vez a Belgrano y que nunca socializó las ganancias para el resto de la barra.

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Los barras de Barracas Central disfrutando de la playa

Los otros que no se perdieron el Mundial fueron, obviamente, el núcleo duro de la barra de Barracas Central que hasta 2014 no conocían lo que era traspasar las fronteras para seguir a la albiceleste y en los últimos torneos hicieron pata ancha. Allí en Estados Unidos en ambos partidos de Argentina se dejaron ver Ernesto Beto Rivero, el Narigón Juan Manuel Ruiz, Nicolás Bautista y Roberto Maidana. Todos sin derecho de admisión al igual que el líder, Sergio El Boti Avalos, quién lideró en Qatar la aventura mundialista.

Una bandera de la barra de Barracas Central

Dentro del grupo de barras del Ascenso se pudo ver en primera línea la bandera de La Banda del Nevado, de Excursionistas, aunque no estaban sus líderes, los oficiales Fernando Nando Podestá y Fabricio Salbarreguy, ambos con causas judiciales pesadas hasta por tentativa de homicidio ni tampoco a los históricos hermanos Santos Lucero, que tras décadas de manejar todo el Bajo Belgrano terminaron perdiendo la tribuna y pasando a generar la facción disidente. También se vio a algunos integrantes ya casi retirados de la tribuna de Almirante Brown, el club de Maximiliano Levy, que eran pilares de la popular de La Fragata hasta la década pasada bajo el nombre Los de Siempre y que llevaron una bandera que se desplegó en Dallas que decía La barra de Almirante Brown, y dispersos por el resto del estadio se identificaron a otros barras de equipos de las categorías menores.

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La Banda del Nevado, de Excursionistas

¿Qué puede pasar para los próximos encuentros? Los rumores indican que varios están preparando las valijas para seguir a la Argentina teniendo en cuenta que los controles estrictos para los servicios de inteligencia norteamericanos están dirigidos a posibles actos de terrorismo y no a los hinchas de los equipos sudamericanos. Habrá que ver si esto por un lado se confirma y sobre todo qué harán con sus entradas oficiales en Miami (NdR: mientras miles de argentinos nunca pueden conseguir, ellos siempre tienen los tickets disponibles) porque la historia marca que cada vez que la reventa tuvo valores estratosféricos, los dueños del tablón decidieron hacer dinero y ver los encuentros en los Fan Fest. Y para el partido del 3 de julio, los tickets están agotados y los que quieren estar sí o sí tienen que saber que a una semana del partido, los más baratos ya cotizan en 3500 dólares.