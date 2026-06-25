La buena salud cardíaca de la madre reduce el riesgo de retrasos en el desarrollo del bebé

MIÉRCOLES, 24 de junio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Quieres darle a tu bebé el mejor comienzo en la vida?

Después, cuida la salud de tu corazón, tanto antes como durante el embarazo, según un nuevo estudio.

Las futuras madres con peor salud cardíaca tienen más probabilidades de tener hijos que sufren retrasos en el desarrollo, informaron los investigadores el 23 de junio en JAMA Network Open.

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"Una mejor salud cardiovascular materna durante el embarazo se asoció con un menor riesgo de retraso en el desarrollo de los hijos a los 4 años", concluyó el equipo de investigación liderado por Mami Ishikuro, profesora asistente senior en la Universidad de Tohoku en Japón.

"Esta asociación se observó en múltiples ámbitos del desarrollo, lo que sugiere que la salud cardiovascular materna durante el embarazo puede ser relevante para aspectos amplios del desarrollo de la descendencia", señaló el equipo de investigación.

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Para el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 8.000 madres que dieron a luz entre julio de 2013 y marzo de 2017 en Japón.

El equipo evaluó la salud cardíaca de las madres basándose en la lista de verificación Life 8 de la American Heart Association. Ese marco evalúa la salud cardíaca en función de la dieta, la actividad física, la exposición a la nicotina, el sueño, el colesterol, la glucosa en sangre, la presión arterial y el índice de masa corporal (IMC). (El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.)

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En general, el estudio mostró que alrededor del 17% de los niños nacidos de mujeres con mala salud cardíaca sufrían retrasos en el desarrollo, en comparación con el 12% de las mujeres con salud cardíaca moderada y el 9% de las mujeres con excelente salud cardíaca.

Las mujeres con mala salud cardíaca tenían un 62% más de probabilidades de que un hijo sufriera retrasos en el desarrollo, y aquellas con salud cardíaca moderada tenían un 30% más de probabilidad, según el estudio.

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La mala salud cardíaca afectaba a los cinco ámbitos del desarrollo infantil, según los investigadores.

El ámbito personal-social fue el que peor salió parado, con niños más del doble de probabilidades de sufrir retrasos. Este ámbito implica la forma en que los niños interactúan con los demás y expresan sus emociones.

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El menos afectado fue el dominio de la comunicación, que mide la capacidad de los niños para usar el lenguaje y los gestos para comunicarse con otros. Pero incluso entonces, los niños nacidos de mujeres con mala salud cardíaca tenían un 40% más de probabilidades de sufrir retrasos.

"Cuando alguien no está en su mejor estado cardiovascular, tiene un riesgo significativamente mayor de desarrollar desenlaces adversos en el embarazo, como preeclampsia, hipertensión gestacional y parto prematuro espontáneo, lo que no da a su hijo un tiempo real y adecuado para desarrollarse", dijo la Dra. Evelina Grayver, directora de Women's Heart Health en la Región Central de Northwell Health y del Instituto Katz para la Salud de la Mujer en Manhasset. Nueva York, que revisó los hallazgos.

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"El embarazo no es como Las Vegas, donde lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que ocurre en el embarazo tiene un efecto de por vida, no solo para su madre, sino claramente también para su hijo", añadió Grayver en un comunicado de prensa.

Grayver recomienda que las mujeres aprendan los 8 Esenciales de la Vida y los utilicen para mejorar su salud cardíaca, especialmente durante el embarazo.

"Mira tu dieta. Intenta ceñirte a una dieta mediterránea limpia lo más cercana posible: más pescado, menos carnes rojas, más carnes magras, verduras, fruta, aceite de oliva", dijo Grayver. " Mantente físicamente activo, al menos 30 minutos al día, cinco días a la semana. No hablamos lo suficiente sobre el sueño, pero dale a tu cuerpo el tiempo adecuado para descansar, al menos entre siete y ocho horas al día.

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"Mirando ese marco, así es como una joven que planea convertirse en madre y planificar un embarazo debería analizar cómo optimizar su salud cardiovascular", dijo. "Creo que es muy, muy importante reconocer realmente estas ocho pautas esenciales para nuestra actividad diaria y cómo eso podría afectarnos en el futuro."

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre el embarazo y la salud del corazón.

FUENTES: Apertura de la Red JAMA, 23 de junio de 2026; Dra. Evelina Grayver, directora de Salud del Corazón de la Mujer, Región Central de Northwell Health y Instituto Katz para la Salud de la Mujer, Manhasset, Nueva York

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