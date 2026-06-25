Crimen y Justicia

Asesinó a puñaladas a su cuñada en Salta y quedó detenido

La víctima tenía heridas de arma blanca y vivía con su pareja e hijo en la misma vivienda que el sospechoso. Todo se produjo tras una conversación entre ambos

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La calle Teniente Vázquez en el barrio Aeroparque donde se produjo el crimen de una mujer de 47 años (Google Maps)
La calle Teniente Vázquez en el barrio Aeroparque donde se produjo el crimen de una mujer de 47 años (Google Maps)

Una mujer de 47 años fue asesinada a puñaladas en su domicilio del barrio Aeroparque de Alto Comedero, en la capital de Jujuy. Por el crimen, detuvieron a su cuñado.

La víctima, identificada como Nora Borda, se encontraba en el comedor de la casa ubicada en la calle Teniente Vázquez al 800, en donde la víctima residía junto a su pareja y su hijo, así como también con el propio agresor y otros familares.

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De acuerdo con los primeros datos constatados por Somos Jujuy, la puñalada mortal se produjo en la zona del cuello, lo que, junto al resto de las heridas, le provocó un shock hipovolémico. Cuando los profesionales de la salud arribaron al domicilio junto a las autoridades policiales, constataron el fallecimiento.

La reconstrucción del hecho que manejan las autoridades indica que Nora fue atacada por su cuñado, un hombre identificado como R. C., de manera imprevista después de una charla que habían mantenido. La mujer plogró pedir ayuda y los mismos familiares fueron quienes contuvieron al agresor.

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De esta manera, el sospechoso de 35 años quedó detenido, aunque antes de ser alojado en una dependencia policial, tuvo que ser asistido en el hospital Pablo Soria debido a lesiones que se había provocado.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de la Circunscripción Judicial San Salvador de Jujuy, bajo la conducción del agente fiscal Andrés La Villa, reportó el Ministerio Público de la Acusación de la provincia. Posteriormente, la causa fue derivada a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Juan Sorbello, quien ordenó una serie de medidas orientadas a determinar la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

En la escena del crimen intervino personal de Criminalística, que realizó el relevamiento pericial y el levantamiento de evidencias para su incorporación al legajo investigativo. Efectivos de la División Homicidios también participaron en las primeras diligencias para la recolección de pruebas.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue del Ministerio Público de la Acusación, donde se realizará la autopsia cuyos resultados serán incorporados al expediente.

Condenaron a un hombre por el crimen de su cuñada

Vanesa Priscila Troncoso
Vanesa Priscila Troncoso

Un tribunal de Santa Fe dictó prisión perpetua a Mario Andrés Cena, de 36 años, por el femicidio de su cuñada Vanesa Troncoso, ocurrido el 7 de septiembre de 2024 en el barrio Punta Norte de esa ciudad. La sentencia fue dictada este miércoles por el juez Octavio Silva y las juezas Susana Luna y Rosana Carrara, en el marco de un juicio abreviado en el que el condenado reconoció su responsabilidad penal.

Según la reconstrucción de la fiscal Laura Gerard, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Cena llegó al domicilio de Troncoso en Pasaje José Doldán y Arenales cuando ella estaba sola, la abusó sexualmente y luego la mató por asfixia. “Aunque la mujer gritó para pedir auxilio, él se aprovechó de la situación de absoluta vulnerabilidad en la que ella estaba al no haber nadie cerca para defenderla”, sostuvo la fiscal. Tras el crimen, el condenado prendió fuego al colchón sobre el que yacía el cuerpo con el objetivo de borrar las pruebas.

Fueron los vecinos quienes advirtieron movimientos extraños y vieron al hombre alejarse del lugar en una motocicleta. Al ingresar por la fuerza a la vivienda, hallaron el cuerpo sin vida de Troncoso y alertaron a las centrales de emergencias 911 y 107. Las pruebas recolectadas a partir de ese momento resultaron determinantes en el proceso penal.

Durante el juicio abreviado, Cena aceptó la calificación delictiva y la pena máxima junto a su defensa, lo que permitió evitar un debate oral. Gerard destacó que la condena responde a “la extrema gravedad del hecho ilícito”.

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