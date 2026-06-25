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Quién son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada de esta semana

La gala del miércoles tuvo una nueva placa de jugadores que quedaron al borde de la eliminación

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El jugador atendió el teléfono dorado y le tocó dar el nombre de un compañero sin saber qué le estaba otorgando (Video: Gran Hermano/ Telefe)

La gala del miércoles, la casa de Gran Hermano: Generación Dorada atravesó una jornada decisiva marcada por sanciones, inmunidades inesperadas y una placa de nominados que reconfiguró el juego. En el inicio, el reality show tomó la drástica decisión de sancionar a Andrea del Boca enviándola directamente a placa y retirándole el derecho a nominar, tras comprobar que había hablado del exterior.

El momento más imprevisible llegó cuando sonó el teléfono dorado. Emanuel Di Gioia fue quien atendió, sin saber que la consecuencia sería doble: “quien atienda queda automáticamente en placa y luego debe elegir a otro jugador, sin saber que le está otorgando inmunidad”, había anticipado Santiago del Moro en la previa. Así, Emanuel resultó nominado y eligió a Solange Abraham, quien quedó blindada para la semana.

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Durante la gala, JC —líder de la semana— ejecutó la fulminante y seleccionó a Charlotte Caniggia como su objetivo, enviándola directo a la placa de nominados. El resto de la lista se completó con Yisela “Yipio” Pintos, Steffany “Campanita” Pereira, Nenu López, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y Manuel Ibero.

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Una nueva gala de nominaciones en Gran Hermano: Generación Dorada (GH, Telefe)

En las primeras 24 horas, la modalidad será “voto positivo”, mientras que desde entonces y hasta el lunes 29 de junio, los votos se contabilizarán en negativo. La eliminación se definirá en la gala del lunes próximo.

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Al final de la noche, la placa de nominados quedó integrada por Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Yisela “Yipio” Pintos, Steffany “Campanita” Pereira, Nenu López, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero y Charlotte Caniggia. Solange Abraham, por su parte, cuenta con inmunidad. La eliminación se resolverá el lunes 29 de junio según la votación del público.

El detalle de la gala incluyó la anulación de los votos de Charlotte Caniggia por decisión de Titi Tcherkaski. Por su parte, Matías Hanssen utilizó la nominación espontánea, otorgando “tres votos para Nigro y dos para Campanita”.

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Charlotte Caniggia y Campanita quedaron nominadas. Luana continúa en el juego

Algunas de las votaciones destacadas fueron: Steffany “Campanita” Pereira dio “dos para Nenu y uno para Hanssen”; Cinzia Francischiello, “dos para Yipio y uno para Nenu”; Manuel Ibero, “dos para Campanita y uno para Cinzia”.

Entre las estrategias de la casa, Jennifer “Pincoya” Torres optó por “dos para Manu y uno para Hanssen”; Tamara Paganini repitió el voto doble para Yipio. Luana Fernández y Solange Abraham también coincidieron en penalizar a Manu, mientras que Alejandra Majluf votó a Hanssen y Campanita.

La reacción de los participantes no se hizo esperar. La sanción a Andrea del Boca generó comentarios y especulaciones sobre el impacto en el juego, mientras que la inmunidad de Solange Abraham sorprendió a varios. El liderazgo de JC, al fulminar a Charlotte Caniggia, fue interpretado por algunos como un movimiento decisivo de cara a la recta final.

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Así quedó conformada la placa de nominados de Gran Hermano: Generación Dorada

Durante la jornada, Gran Hermano propuso que las primeras 24 horas de votación fueran positivas, cambiando luego a negativa, lo que obliga a los seguidores a decidir primero quién quieren que permanezca y después, quién desean que salga.

La gala tuvo un sobresalto para Yanina Zilli. La exvedette protagonizó un incidente al resbalarse mientras corría hacia el teléfono dorado, perdiendo el equilibrio por el uso de tacos y golpeándose la cabeza contra el piso. El hecho ocurrió en un momento de tensión, ya que varios participantes intentaban atender el llamado, que forma parte de las dinámicas del juego. Tras la caída, la producción permitió el ingreso del equipo médico, que asistió a Zilli y la trasladó al confesionario para una evaluación. La participante manifestó sentirse mal y dolorida, y sus compañeros la ayudaron a incorporarse.

Al finalizar la gala, Zilli pudo regresar al juego y se confirmó que no integra la placa de nominados. El episodio generó preocupación tanto entre los participantes como en quienes seguían la transmisión en vivo.

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