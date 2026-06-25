Costa Rica: MEIC detecta incumplimientos en el 100 % de los outlets inspeccionados en operativo nacional

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de Costa Rica reveló que el 100 % de los comercios tipo outlet inspeccionados en un reciente operativo nacional incurrieron en incumplimientos a la normativa de protección al consumidor. La acción, realizada en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, abarcó 24 establecimientos ubicados en Heredia, San José, Alajuela y Cartago.
Durante el operativo, encabezado por la ministra María del Milagro Solórzano León y el viceministro Jorge Acuña Prado, se verificó la presencia de información clara y accesible sobre precios, garantías, políticas de cambio y la adecuada identificación de productos usados o reconstruidos. Se revisó también el cumplimiento de las obligaciones en facturación y el etiquetado en español, aspectos fundamentales para la defensa de los derechos de los consumidores.
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Entre los principales hallazgos, el MEIC reportó la ausencia de precios visibles en productos, falta de información sobre políticas de cambio y garantías que no cumplían el plazo mínimo de 30 días hábiles estipulado por la ley. También se detectaron productos con etiquetas en idiomas distintos al español y la venta de artículos usados, reconstruidos o de retorno sin la debida indicación de su condición. Estas prácticas afectan el derecho de los consumidores a recibir información veraz y oportuna, conforme a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley N° 7472).
El análisis detallado mostró que en el ámbito de garantías, 16 comercios (67 %) no detallaban el procedimiento para hacerlas efectivas, 14 (58 %) no informaban sobre los derechos del consumidor durante la garantía, 13 (54 %) no identificaban claramente el producto cubierto, 11 (46 %) omitían el alcance territorial, 10 (42 %) no indicaban el plazo de vigencia y 4 (17 %) no identificaban al responsable de cumplir la garantía. Adicionalmente, el 17 % de los comercios inspeccionados ofrecía productos usados o reconstruidos sin advertirlo al cliente.
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Como resultado, el MEIC notificó a los 24 comercios inspeccionados mediante medidas preventivas, otorgándoles un plazo para subsanar los incumplimientos. Tras la verificación posterior al plazo, 14 comercios corrigieron la totalidad de las faltas, 6 lo hicieron parcialmente y 4 no presentaron respuesta ni evidencia de corrección. Los casos no resueltos serán denunciados ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC), con posibles multas de entre ₡462,200 (USD 1,018) y ₡18.488.000 (USD 40 mil)
La Policía de Control Fiscal, por su parte, inspeccionó 19 comercios para verificar la inscripción ante la Administración Tributaria, la emisión de comprobantes de venta y la documentación sobre el ingreso legal de productos. En esta ocasión, no se encontraron irregularidades tributarias ni de importación.
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El Ministerio de Salud supervisó 13 outlets en Heredia, Alajuela y Cartago, con especial atención en el registro y etiquetado de productos y riesgos para la salud pública. Se decomisaron 117 unidades de productos, en su mayoría equipo biomédico sin registro sanitario, y se emitieron las órdenes sanitarias correspondientes.
Las autoridades reiteraron el compromiso de continuar los operativos para proteger los derechos de los consumidores y la salud de la población. El MEIC recordó a la ciudadanía que puede consultar o denunciar irregularidades en la línea gratuita 800-CONSUMO o en la plataforma Consumidor CR, mientras que el Ministerio de Salud habilitó el correo denuncias.minsa@misalud.go.cr para reportar posibles riesgos sanitarios.
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