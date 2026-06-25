El argentino Nico Varrone impactó en sus primeras carreras en Fórmula 2 y afirma: “Me siento en condiciones de subirme a un F1″

Nico Varrone con la camiseta de la Selección. A su lado un pizarrón que indica el partido ante Austria y la fecha de la Fórmula 2 en dicho país este fin de semana (IG @nicovarrone1)

Nicolás Varrone quemó los libros. No corrió en monopostos durante seis años y en su retorno a esta clase de autos es protagonista en la Fórmula 2. Lideró de una carrera en su debut, acarició un podio, sumó puntos, peleó por una pole positions (mejor tiempo de clasificación) y remontó. En los papeles, era imposible que un corredor que estuvo en el Endurance durante un lustro logre lo hecho por el piloto bonaerense.

Este fin de semana el de Ingeniero Maschwitz correrá la sexta fecha de la temporada en el Autódromo Red Bull Ring, de Spielberg, en Austria, un escenario que no conoce, aunque ya lo trabajó mucho en el simulador del equipo Van Amersfoort Racing en Zeewolde, Países Bajos. Una vez de vuelta a Madrid, donde reside, y tras su trabajo con el fisioterapeuta, aceptó el mano a mano con Infobae.

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Sobre las razones de su rápida adaptación asegura que “cada vez me voy sintiendo mejor y más cómodo con la sensación del auto. Es un cambio muy grande el que tuve este año. Pero siento que vamos progresando con el coche y el equipo".

El competidor de 25 años reconoce que “deseaba poder adaptarme rápido o sumar puntos, pero realmente no esperaba tener buenos resultados tan rápido. Tuve la chance de liderar, entrar en zona de puntos en tres carreras y clasificar adelante”.

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En Barcelona tuvo la última de las seis penalizaciones en diez carreras disputadas (Prensa Varrone)

Varrone comenzó su incursión internacional en monoplazas y fue campeón en Francia en la Fórmula V de V Challenge. También ganó en la Fórmula 3 Británica, la misma donde Ayrton Senna fue campeón en 1983. Pero la pandemia de COVID-19 lo complicó y sin presupuesto recaló en el mundo de las carreras de larga duración, donde atravesó pruebas en las que no hubo mañana. Sin dinero logró ser contratado y llegaron las victorias. Sus éxitos lo pusieron en la órbita de General Motors (GM) y fue campeón mundial de Endurance en la clase LM GTE AM en 2023 y ganó dos veces las 24 Horas de Le Mans en su divisional.

Su rendimiento le permitió volver a soñar con la Fórmula 1 y este año debutó en su categoría antesala directa, la Fórmula 2. De esta nueva experiencia cuenta que “es muy difícil encontrar un set up (puesta a punto del auto). Entender la degradación del neumático, donde no tenés un solo compuesto”. Y destaca que “las carreras son muy agresivas y es una categoría que no deja de sorprenderme”.

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En cinco fechas disputadas logró un cuarto puesto en la carrera Sprint en Miami y una sexta colocación en la competencia dominical en Canadá, donde también peleó por la pole positions y en un circuito desconocido. Ya en el inicio de la incursión europea su Dallara no tuvo el mejor rendimiento y Nico no pudo estar en los puestos de punta. “En Mónaco y Barcelona no logramos una buena puesta a punto con el auto como sí lo habíamos hecho en Miami y Canadá, que no sé si habrá sido porque el resto de los equipos tampoco conocía esos circuitos entonces, quizá, todos estábamos en las mismas condiciones”, esgrimió. Cabe recordar que en la Fórmula 2 todos los autos son Dallara y tienen el mismo motor Mechacrome V6. La diferencia la hacen los equipos con sus puestas a punto en las suspensiones, la aerodinámica y el presupuesto, entre otros factores. El VAR es una escuadra con 50 años de experiencia, pero no es de las que más poder económico tiene.

Nico en las calles de Mónaco (@nicovarrone1)

Hubo un tema que lo marcó y fueron las seis sanciones que recibió en diez carreras en las primeras cinco fechas. Todas polémicas salvo la que le aplicaron en la segunda competencia en Miami donde tocó a otro piloto. Entre las controversias estuvo la penalización por haber cortado camino en la carrera principal en Mónaco donde al llegar a la primera curva, por evitar un toque, dobló por adentro y lo propio en Barcelona en una maniobra con Sebastián Montoya donde se lo acusó de cortar camino. Sin embargo, en la carrera de F1 en dicho escenario ubicado en Montmeló, Nico Hulkenberg y Arvid Linbland cometieron la misma falta en el inicio de la carrera y no fueron sancionados. Nico admite que “algunas (sanciones) me cuesta entenderlas. Tienen un criterio de sancionar por lo que está explícitamente escrito y quizá no analizan el todo de la maniobra. Pero bueno, uno nunca le va a poder ganar al comisario deportivo”. Al ser consultado sobre su penalización en Mónaco y lo que pasó con Linbland y Hulkenberg en Barcelona respondió que “por eso hay cosas que no se entienden”.

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“Se viene Austria que no lo conozco, pero por lo que vi en el simulador es un circuito con frenajes fuertes, sectores rápidos. Será una carrera difícil”, sostuvo sobre el próximo desafío. Lo propio para el siguiente evento que será en Hungría pues “tampoco corrí allí”. Aunque se tiene fe para dos escenarios clásicos que vendrán a continuación ya que “conozco Silverstone (Gran Bretaña) y Spa-Francorchamps (Bélgica) así que es posible que ahí tenga más chances”.

Llegará a Austria en el 14° puesto en el campeonato y tras cosechar 14 puntos. Su compañero Sebastián Villagómez, que lleva tres temporadas en la categoría, aún no logró ninguna unidad. Aunque lo más destacable de Varrone es que le pelea de igual a igual a jóvenes con más rodaje en la especialidad y que vienen corriendo en desde hace varios años en divisionales promocionales de monopostos.

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El bonaerense sumó puntos y buscará seguir con su cosecha este fin de semana (Prensa Varrone)

Además de la Fórmula 2, Nico este año corre con un Corvette algunas competencias emblemáticas en IMSA (24 Horas de Daytona, las 12 Horas de Sebring y la Petit Le Mans), que es la categoría de Endurance más importante de Norteamérica. La esperanza está puesta en poder sumarse al staff de pilotos de Cadillac, la nueva escudería de F1 y que forma parte de GM. Si bien el equipo estadounidense ya tiene a sus pilotos de reserva y de desarrollo, Nico apunta a tener su chance y afirma que “me siento condiciones para subirme a un F1. Creo que muchos de los los pilotos de la Fórmula 2 están capacitados para poder correr en la F1”.

El camino que lo llevó a tener una nueva posibilidad de seguir detrás del anhelo de la F1 fue de la mano de su filosofía que combina su talento con sacrificio. Viene de un mundo más descontracturado como el Endurance y sobre en qué lugar se siente más cómodo explica que “son ambientes muy diferentes. Este (F2) es un lugar muy grande por todo lo que se genera y creo que me voy a sentir natural una vez que me sienta genuino”.

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Luce con orgullo una camiseta de la selección argentina de fútbol con su dorsal 22, el mismo que usa en su Dallara de la Fórmula 2. En medio del clima mundialista, este viernes Nicolás Varrone saldrá a pista a las 6.05 de la mañana argentina para la única práctica libre. A las 10.55 será la clasificación. El sábado disputará la carrera Sprint a las 9.15 y el domingo será la competencia principal (Feature Race), desde las 5.10 de madrugada. En la tierra de Niki Lauda, el argentino buscará seguir sumando puntos en la categoría antesala a la Fórmula 1.