Crimen y Justicia

Robaron un celular en Salta, hicieron transferencias desde la cuenta bancaria de la víctima y fueron detenidos

Cuando la madre del joven enfrentó a los delincuentes, uno de los imputados la amenazó con un arma de fuego

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Manos de una mujer mayor sostienen un teléfono móvil con la pantalla que muestra una transferencia exitosa de 13.000.000 COP, fecha y hora.
Un hombre y una mujer son investigados por realizar transferencias fraudulentas luego del robo de un celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas horas del miércoles, la Justicia de Salta imputó a dos personas por robar un celular y luego realizar transferencias desde las cuentas bancarias de la víctima.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Gonzalo Gómez Amado, que abarca los cargos de hurto, defraudación mediante el uso de medios electrónicos y amenazas con arma de fuego.

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El episodio comenzó con la denuncia de un hombre que reportó la sustracción de su teléfono celular y la realización, a través de la aplicación Mercado Pago, de cuatro transferencias no autorizadas que totalizaron 220 mil pesos.

La investigación permitió identificar a un hombre de 26 años, como presunto autor material del hurto y las transferencias fraudulentas, y a una mujer de 28 años como coautora en la maniobra de defraudación electrónica.

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Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó la continuidad de la detención de ambos sospechosos ante el Juzgado de Garantías interviniente, mientras avanza la instrucción del caso.

El propio fiscal resaltó que el rastreo de las transferencias fue clave para identificar a los presuntos autores, quienes habrían actuado en conjunto para concretar la maniobra delictiva.

Primer plano de una persona usando un smartphone para enviar una Transferencia 365. Se ven sus manos, el teléfono, un laptop y una taza de café.
La madre del denunciante fue amenazada con un arma de fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación se agravó cuando la madre del denunciante, al intentar recuperar los fondos sustraídos, fue objeto de amenazas por parte de uno de los sospechosos. Según la denuncia, el hombre presuntamente le exhibió un arma de fuego y profirió insultos en un episodio que, según la víctima, le generó temor por la seguridad de toda su familia. Además, se informó sobre actos intimidatorios ocurridos en el domicilio de la mujer.

Estafaron a un jubilado en La Plata

La semana pasada, un jubilado de La Plata denunció haber sido víctima de un engaño telefónico que le provocó la pérdida de más de un millón de pesos.

El hecho, que ocurrió en el tradicional barrio La Loma, expone la sofisticación creciente de los métodos utilizados por los delincuentes para acceder a datos bancarios y vaciar cuentas mediante aplicaciones digitales.

La mañana de la estafa comenzó de manera rutinaria para la víctima, quien recibió una llamada que creyó provenía del servicio de atención al cliente de una reconocida aseguradora. Según su declaración ante las autoridades, durante la conversación le solicitaron datos personales y bancarios, bajo el pretexto de actualizar información de su cuenta. El hombre, confiado en la veracidad del contacto, proporcionó los datos requeridos sin advertir la maniobra fraudulenta.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, poco después de brindar la información, el jubilado notó movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. Entre las operaciones detectadas figuraba una transferencia por más de un millón de pesos y otra por 100.000 pesos, además de transacciones realizadas a través de aplicaciones digitales que nunca había autorizado. “Recibí un correo electrónico que informaba la aprobación de un préstamo online que jamás solicité”, precisó el denunciante en sede policial.

La denuncia presentada detalla que el contacto inicial se produjo alrededor de las 10 de la mañana. El interlocutor, con un tono profesional y conocimiento del sistema, logró ganarse la confianza del hombre.

La víctima explicó que, tras advertir la situación, procedió a bloquear y dar de baja distintos accesos a sus cuentas bancarias. No obstante, ya se habían concretado las principales operaciones fraudulentas. El monto total sustraído supera ampliamente el millón de pesos, una cifra que representa ahorros de toda una vida para muchos jubilados.

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