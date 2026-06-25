Las brechas raciales se reducen en las muertes por cáncer en EE. UU., según un informe

MARTES, 24 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Las disparidades raciales entre los pacientes con cáncer se están reduciendo, pero las personas de color siguen siendo más propensas a morir por cáncer, según un nuevo informe.

La disparidad en las tasas de mortalidad por cáncer entre estadounidenses negros y blancos se ha reducido considerablemente, pasando de un 34% más en 1991 a un 9% en 2024, según informa la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer.

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Pero las personas negras y los nativos americanos/nativos de Alaska siguen experimentando la tasa general de mortalidad por cáncer más alta de cualquier grupo racial o étnico en Estados Unidos, según el Informe de Progreso de las Disparidades en el Cáncer 2026.

Esta brecha persiste, aunque la tasa general de mortalidad por cáncer en EE. UU. ha caído un 35% desde 1991, lo que se traduce en más de 4,8 millones de muertes por cáncer menos y una población creciente de más de 18,6 millones de supervivientes de cáncer, según el informe.

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"Décadas de investigación han incrementado significativamente nuestra comprensión de las causas del cáncer, cómo detectarlo temprano y cómo tratarlo de forma más eficaz", afirmó Mariana Stern, presidenta del comité directivo del informe y presidenta de investigación oncológica en la Escuela de Medicina Keck de la USC en Los Ángeles, en un comunicado de prensa. "Desgraciadamente, estos avances no han alcanzado a todas las poblaciones por igual."

El progreso en las muertes por cáncer de pulmón ha sido un factor clave en el estrechamiento de la brecha racial entre estadounidenses negros y blancos, según el informe.

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Las personas negras murieron de cáncer de pulmón a una tasa un 23% superior a la de los blancos en 1991, pero para 2024 esa brecha no solo había desaparecido, sino que se había revertido, según el informe. Hoy en día, la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón es aproximadamente un 4% menor entre las personas negras que entre las personas blancas.

Otros signos de progreso señalados en el informe incluyen:

Las tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino disminuyeron de un 70% más altas entre las mujeres hispanas en comparación con las blancas en 2000 a un 10% más altas en 2024. Las tasas de mortalidad por cáncer de estómago entre las personas asiáticas o isleñas del Pacífico cayeron de un 150 % más altas que las de los blancos en 2000 a un 81 % más altas en 2024.

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"Eliminar las disparidades en cáncer debe seguir siendo una prioridad nacional para que cada estadounidense tenga la oportunidad de beneficiarse de los avances en la prevención, detección y tratamiento del cáncer", declaró la Dra. Margaret Foti, directora ejecutiva de AACR, en un comunicado de prensa. "Con un compromiso sostenido, colaboración e inversión, podemos seguir avanzando para todos los pacientes con cáncer."

A pesar de estas buenas noticias, los investigadores afirmaron que aún existen muchas lagunas sustanciales en el cáncer. Algunas se basan en la raza, pero otras reflejan dónde vive la persona o su identidad sexual o de género:

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Las personas indígenas americanas/nativas de Alaska, asiáticas/isleñas del Pacífico e hispanas en Estados Unidos siguen teniendo tasas de mortalidad significativamente más altas por cánceres de estómago, vesícula biliar e hígado. Los residentes rurales tienen un 17% más de probabilidades de ser diagnosticados con cáncer de colon y un 27% más de probabilidades de morir por ello que las personas en zonas urbanas. Las mujeres lesbianas tienen tasas casi el doble de cáncer de tiroides y linfoma no Hodgkin que las mujeres heterosexuales. Las tasas de cáncer de cuello uterino son un 49% más altas entre las mujeres que viven en condados empobrecidos, en comparación con las de los condados más acomodados.

"Estas disparidades en el cáncer contribuyen a la alta carga nacional contra el cáncer y ralentizan el progreso general contra el cáncer, con costes y consecuencias que afectan a todo el país", dijo Stern.

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"Queda mucho trabajo por hacer antes de que los beneficios completos de la investigación del cáncer lleguen a todos en Estados Unidos", añadió Stern. "Sin embargo, los avances hasta la fecha demuestran lo que es posible cuando invertimos en comprender y abordar las causas profundas de las disparidades en el cáncer."

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer tiene más información sobre las disparidades en el cáncer.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, 24 de junio de 2026