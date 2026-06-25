Italia solicitará a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil para asistir a Venezuela tras los terremotos

Italia solicitará a la UE la activación del Mecanismo de Protección Civil para asistir a Venezuela tras los terremotos (REUTERS)

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció este jueves que solicitará a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil para “coordinar y financiar” las intervenciones de emergencia en Venezuela, donde al menos 32 personas murieron y más de 700 resultaron heridas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles.

“Sigo con atención la evolución de la situación tras el violento terremoto que ha sacudido Venezuela. Expreso mi solidaridad con la presidenta interina Delcy Rodríguez y el apoyo de Italia al pueblo venezolano en este momento tan difícil”, escribió Tajani en la red social X.

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El canciller italiano informó además que transmitió a la mandataria venezolana las condolencias de su país por las víctimas confirmadas. “Estamos cerca del pueblo de Venezuela. La presidenta me ha informado de que La Guaira es el estado más afectado del país, pero que habría fallecidos en otras ciudades y pueblos”, señaló.

Tajani precisó que las autoridades continúan la evaluación de los daños y del número de víctimas, aunque aseguró que Italia está lista para colaborar con las tareas de asistencia. “Se pedirá a la UE que active el mecanismo de protección civil para coordinar y financiar las intervenciones de emergencia”, afirmó.

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Asimismo, indicó que los servicios diplomáticos italianos mantienen plena operatividad en territorio venezolano. “La Unidad de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores y el personal de la Embajada de Italia y del Consulado General en Caracas están plenamente operativos para verificar las condiciones de seguridad de nuestros compatriotas y prestar toda la asistencia necesaria”, declaró.

En una entrevista televisiva posterior, Tajani reiteró la disposición de su gobierno a colaborar con la población afectada. “Se hará todo lo necesario para ayudar a la población venezolana, que cuenta con una enorme comunidad italiana, una de las más grandes del mundo. Hay muchos italo-venezolanos y estamos dispuestos a ayudar también a nuestros compatriotas”, sostuvo.

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La presidenta encargada de Venezuela informó que los dos terremotos dejaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos, además de daños materiales que las autoridades aún no cuantifican.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos (USGS) señaló que ambos movimientos telúricos conformaron un “doblete sísmico”, fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren casi simultáneamente en una misma región. Posteriormente, el organismo actualizó la información e identificó al sismo de 7,5 como el evento principal de la secuencia, mientras que el de 7,2 quedó catalogado como precursor.

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Según el USGS, el primer terremoto ocurrió a unos 24 kilómetros de San Felipe, en el estado Yaracuy, y tuvo una profundidad de 21,9 kilómetros. El segundo, de magnitud 7,5, localizó su epicentro en la localidad de Yumare, también en Yaracuy.

Tras el movimiento telúrico registrado frente a las costas venezolanas, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la advertencia que había emitido para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

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La presidenta encargada de Venezuela informó que los dos terremotos dejaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos, además de daños materiales que las autoridades aún no cuantifican (REUTERS)

Durante un recorrido por la capital, la agencia EFE constató el colapso de dos edificios en la plaza Altamira, en el este de Caracas, sin que existan datos oficiales sobre posibles heridos o víctimas fatales. En el lugar trabajaban funcionarios de Protección Civil, efectivos de la Policía del municipio de Chacao y vecinos que buscaban a posibles afectados entre los escombros.

(Con información de EFE)